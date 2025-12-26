ЕНПФ обратился к казахстанцам с предупреждением

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально обратился к своим вкладчикам с предупреждением о временной недоступности сервисов поддержки. Сообщение опубликовано сегодня на официальном сайте фонда и распространяется всеми официальными каналами, включая соцсети и новостные ресурсы, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Причина — плановые технические работы

Как пояснили в ЕНПФ, временная недоступность контакт-центра связана с проведением плановых технических работ, которые затронут все каналы коммуникации:

Телефонная линия

Онлайн-чаты

Сервис будет недоступен с 27 по 28 декабря. В фонде отметили, что работы необходимы для поддержания стабильной работы системы и улучшения качества обслуживания.

Извинения и благодарность вкладчикам

ЕНПФ заранее приносит извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть у граждан в период временного отключения. Фонд также выразил благодарность вкладчикам за понимание и терпение.

«Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Все работы направлены на улучшение качества обслуживания наших клиентов», — отметили в фонде.

Что нужно знать вкладчикам