ЕНПФ обратился к казахстанцам с предупреждением

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) официально обратился к своим вкладчикам с предупреждением о временной недоступности сервисов поддержки. Сообщение опубликовано сегодня на официальном сайте фонда и распространяется всеми официальными каналами, включая соцсети и новостные ресурсы, сообщает Lada.kz.
Как пояснили в ЕНПФ, временная недоступность контакт-центра связана с проведением плановых технических работ, которые затронут все каналы коммуникации:
Телефонная линия
Онлайн-чаты
Сервис будет недоступен с 27 по 28 декабря. В фонде отметили, что работы необходимы для поддержания стабильной работы системы и улучшения качества обслуживания.
ЕНПФ заранее приносит извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть у граждан в период временного отключения. Фонд также выразил благодарность вкладчикам за понимание и терпение.
«Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. Все работы направлены на улучшение качества обслуживания наших клиентов», — отметили в фонде.
Все финансовые операции через контакт-центр временно приостановлены.
Онлайн-доступ к личным кабинетам не ограничивается — вкладчики смогут проверять остатки и операции в привычном режиме.
Для срочных вопросов рекомендуется планировать обращения до 27 декабря или после завершения технических работ 28 числа.
