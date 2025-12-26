18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 17:36

Казахстанцев предупредили о риске перед вылетом за границу

Новости Казахстана 0 459

В преддверии праздничных дней и отпускного сезона тысячи казахстанцев планируют поездки за границу — к родным, на отдых или по делам. Однако нередко именно в аэропорту люди узнают неприятную новость: выезд из страны временно запрещен. Чтобы избежать сорванных поездок и лишних стрессов, в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнили, как заранее и быстро проверить наличие ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©wichayada suwanachun/Shutterstock/Fotodom
©wichayada suwanachun/Shutterstock/Fotodom

Почему проверка перед поездкой стала особенно важной

Эксперты подчеркивают: запрет на выезд может быть наложен незаметно для самого гражданина. Достаточно иметь неоплаченный долг или незавершенное исполнительное производство — и система автоматически ограничит возможность пересечения границы.

«Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд», — советуют специалисты НИТ.

Особенно актуальна такая проверка:

  • перед новогодними и праздничными каникулами;

  • при покупке авиабилетов за рубеж;

  • перед поездками всей семьей, включая несовершеннолетних детей.

Где казахстанцы могут проверить запрет на выезд

Для граждан Казахстана доступна удобная онлайн-услуга, которая позволяет за несколько минут получить актуальную информацию:

  • на портале eGov.kz;

  • в мобильном приложении eGov Mobile.

Сервис работает круглосуточно и не требует личного визита в госорганы.

По каким базам проводится проверка

Проверка осуществляется сразу по двум ключевым реестрам:

  • реестр должников, которым ограничен выезд за границу;

  • реестр должников по исполнительным производствам.

Это означает, что система учитывает:

  • задолженности по штрафам и налогам;

  • алиментные обязательства;

  • судебные решения, переданные судебным исполнителям;

  • иные финансовые и правовые ограничения.

Пошаговая инструкция: как проверить запрет в eGov Mobile

Процедура максимально упрощена и доступна даже тем, кто редко пользуется электронными сервисами:

  1. Откройте мобильное приложение eGov Mobile.

  2. Перейдите в раздел «Услуги».

  3. Выберите категорию
    «Путешествие, жизнь за границей и эмиграция».

  4. Найдите услугу:
    «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам».

  5. Заполните необходимые поля.

  6. Нажмите кнопку «Проверить».

Сколько времени занимает проверка

Результат предоставляется в течение 15 минут — как на портале eGov.kz, так и в приложении eGov Mobile. В большинстве случаев информация отображается почти мгновенно.

Что делать, если запрет обнаружен

Если система показывает наличие ограничения:

  • рекомендуется незамедлительно выяснить причину;

  • связаться с судебным исполнителем или соответствующим органом;

  • погасить задолженность и убедиться, что информация обновилась в системе.

Важно помнить: снятие запрета может занять время, поэтому проверять статус лучше заранее, а не за день до вылета.

Главное, что стоит запомнить

  • Запрет на выезд может быть наложен без отдельного уведомления.

  • Проверка доступна онлайн и занимает не более 15 минут.

  • Лучше узнать о проблеме дома, чем в зоне паспортного контроля.

Пара минут в eGov может спасти отпуск, деньги и нервы — особенно в сезон массовых поездок за границу.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь