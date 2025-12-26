Казахстанцев предупредили о риске перед вылетом за границу

В преддверии праздничных дней и отпускного сезона тысячи казахстанцев планируют поездки за границу — к родным, на отдых или по делам. Однако нередко именно в аэропорту люди узнают неприятную новость: выезд из страны временно запрещен . Чтобы избежать сорванных поездок и лишних стрессов, в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнили, как заранее и быстро проверить наличие ограничений , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©wichayada suwanachun/Shutterstock/Fotodom

Почему проверка перед поездкой стала особенно важной

Эксперты подчеркивают: запрет на выезд может быть наложен незаметно для самого гражданина. Достаточно иметь неоплаченный долг или незавершенное исполнительное производство — и система автоматически ограничит возможность пересечения границы.

«Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд», — советуют специалисты НИТ.

Особенно актуальна такая проверка:

перед новогодними и праздничными каникулами;

при покупке авиабилетов за рубеж;

перед поездками всей семьей, включая несовершеннолетних детей.

Где казахстанцы могут проверить запрет на выезд

Для граждан Казахстана доступна удобная онлайн-услуга, которая позволяет за несколько минут получить актуальную информацию:

на портале eGov.kz ;

в мобильном приложении eGov Mobile.

Сервис работает круглосуточно и не требует личного визита в госорганы.

По каким базам проводится проверка

Проверка осуществляется сразу по двум ключевым реестрам:

реестр должников, которым ограничен выезд за границу ;

реестр должников по исполнительным производствам.

Это означает, что система учитывает:

задолженности по штрафам и налогам;

алиментные обязательства;

судебные решения, переданные судебным исполнителям;

иные финансовые и правовые ограничения.

Пошаговая инструкция: как проверить запрет в eGov Mobile

Процедура максимально упрощена и доступна даже тем, кто редко пользуется электронными сервисами:

Откройте мобильное приложение eGov Mobile. Перейдите в раздел «Услуги». Выберите категорию

«Путешествие, жизнь за границей и эмиграция». Найдите услугу:

«Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам». Заполните необходимые поля. Нажмите кнопку «Проверить».

Сколько времени занимает проверка

Результат предоставляется в течение 15 минут — как на портале eGov.kz, так и в приложении eGov Mobile. В большинстве случаев информация отображается почти мгновенно.

Что делать, если запрет обнаружен

Если система показывает наличие ограничения:

рекомендуется незамедлительно выяснить причину ;

связаться с судебным исполнителем или соответствующим органом;

погасить задолженность и убедиться, что информация обновилась в системе.

Важно помнить: снятие запрета может занять время, поэтому проверять статус лучше заранее, а не за день до вылета.

Главное, что стоит запомнить

Запрет на выезд может быть наложен без отдельного уведомления.

Проверка доступна онлайн и занимает не более 15 минут.

Лучше узнать о проблеме дома, чем в зоне паспортного контроля.

Пара минут в eGov может спасти отпуск, деньги и нервы — особенно в сезон массовых поездок за границу.