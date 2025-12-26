Казахстанцев предупредили о риске перед вылетом за границу

В преддверии праздничных дней и отпускного сезона тысячи казахстанцев планируют поездки за границу — к родным, на отдых или по делам. Однако нередко именно в аэропорту люди узнают неприятную новость: выезд из страны временно запрещен. Чтобы избежать сорванных поездок и лишних стрессов, в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнили, как заранее и быстро проверить наличие ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Эксперты подчеркивают: запрет на выезд может быть наложен незаметно для самого гражданина. Достаточно иметь неоплаченный долг или незавершенное исполнительное производство — и система автоматически ограничит возможность пересечения границы.
«Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд», — советуют специалисты НИТ.
Особенно актуальна такая проверка:
перед новогодними и праздничными каникулами;
при покупке авиабилетов за рубеж;
перед поездками всей семьей, включая несовершеннолетних детей.
Для граждан Казахстана доступна удобная онлайн-услуга, которая позволяет за несколько минут получить актуальную информацию:
на портале eGov.kz;
в мобильном приложении eGov Mobile.
Сервис работает круглосуточно и не требует личного визита в госорганы.
Проверка осуществляется сразу по двум ключевым реестрам:
реестр должников, которым ограничен выезд за границу;
реестр должников по исполнительным производствам.
Это означает, что система учитывает:
задолженности по штрафам и налогам;
алиментные обязательства;
судебные решения, переданные судебным исполнителям;
иные финансовые и правовые ограничения.
Процедура максимально упрощена и доступна даже тем, кто редко пользуется электронными сервисами:
Откройте мобильное приложение eGov Mobile.
Перейдите в раздел «Услуги».
Выберите категорию
«Путешествие, жизнь за границей и эмиграция».
Найдите услугу:
«Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам».
Заполните необходимые поля.
Нажмите кнопку «Проверить».
Результат предоставляется в течение 15 минут — как на портале eGov.kz, так и в приложении eGov Mobile. В большинстве случаев информация отображается почти мгновенно.
Если система показывает наличие ограничения:
рекомендуется незамедлительно выяснить причину;
связаться с судебным исполнителем или соответствующим органом;
погасить задолженность и убедиться, что информация обновилась в системе.
Важно помнить: снятие запрета может занять время, поэтому проверять статус лучше заранее, а не за день до вылета.
Запрет на выезд может быть наложен без отдельного уведомления.
Проверка доступна онлайн и занимает не более 15 минут.
Лучше узнать о проблеме дома, чем в зоне паспортного контроля.
Пара минут в eGov может спасти отпуск, деньги и нервы — особенно в сезон массовых поездок за границу.
