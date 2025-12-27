Как изменится регистрация авто в Казахстане в 2026 году: новые правила

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят новые правила регистрации автомобилей. Основной фактор подорожания — рост МРП до 4 325 тенге , что напрямую влияет на стоимость всех государственных услуг, связанных с транспортом. Особенно ощутимо это ударит по тем, кто планирует пригнать подержанное авто из-за границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

МРП растет — растут и сборы

Регистрация авто станет заметно дороже. Для новых легковых автомобилей размер сбора составит всего 1 081 тенге, тогда как старые грузовики могут «вытянуть» до 10 миллионов тенге. Возраст и тип автомобиля теперь определяют, сколько придется заплатить государству.

Легковые автомобили: чем старше, тем дороже

Для новых машин или «свежих» иномарок расходы будут минимальными. Но с возрастом авто сбор растет в сотни раз. Например, легковой автомобиль до двух лет обойдется в 1 081 тенге, от двух до трёх лет — уже 216 250 тенге, а машина старше трёх лет потребует 2 162 500 тенге.

Таким образом, покупка подержанной иномарки старше трёх лет может стать ощутимым ударом по бюджету казахстанцев.

Электромобили: небольшая экономия для «зелёных»

Владельцам чистых электромобилей (не гибридов) повезло чуть больше — ставка для авто среднего возраста в два раза ниже, чем для машин с ДВС. Так, электромобиль до двух лет стоит 1 081 тенге, от двух до трёх лет — 108 125 тенге, а старше трёх лет — 1 081 250 тенге.

Электромобили остаются более доступным вариантом для тех, кто хочет экономить на госуслугах.

Грузовики и автобусы: рекордные сборы

Для грузовиков и автобусов цифры достигают пиковых значений. Регистрация старого грузовика старше пяти лет обойдется в 10,8 млн тенге. Однако есть исключение: седельные тягачи категории N3 возрастом до семи лет освобождаются от сбора до 2028 года, если владелец имеет допуск к международным перевозкам.

Кроме того, к сумме сбора нужно добавить 17 516 тенге за техпаспорт и госномера.

Главные моменты для казахстанцев