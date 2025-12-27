Ушел из жизни актер, ставший символом целой эпохи - Нурлан Сегизбаев

В Казахстане стало известно о смерти актера Нурлана Сегизбаева, прославившегося благодаря культовому фильму «Меня зовут Кожа». О кончине артиста сообщили накануне поздно вечером. Новость стала тяжелым ударом для поклонников отечественного кино и всех, кто вырос на легендарной картине, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.
Сообщение о смерти Нурлана Сегизбаева было опубликовано 26 декабря 2025 года в 23:30. Подробности о причинах и обстоятельствах произошедшего официально не раскрываются.
Для миллионов зрителей имя Нурлана Сегизбаева навсегда связано с фильмом «Меня зовут Кожа» — экранизацией одноименной повести Бердибека Сокпакбаева. Картина давно считается классикой казахстанского кинематографа, а образ главного героя стал по-настоящему народным.
Роль в этом фильме сделала юного актера узнаваемым и любимым сразу несколькими поколениями зрителей. Его герой воплощал:
живость и непосредственность детства,
честность и внутренний протест против несправедливости,
характер, близкий и понятный каждому школьнику.
Картина «Меня зовут Кожа» вышла на экраны десятилетия назад, но до сих пор остается актуальной. Ее продолжают показывать по телевидению, обсуждать в школах и рекомендовать как пример качественного детского и подросткового кино.
Во многом именно благодаря искренней игре Нурлана Сегизбаева фильм не утратил эмоциональной силы:
зрители верили каждому взгляду героя,
узнавали в нем себя,
сопереживали его ошибкам и победам.
Несмотря на огромную популярность, Нурлан Сегизбаев не стал профессиональным актером в классическом понимании. Его путь сложился иначе, однако след, оставленный в культуре, оказался гораздо масштабнее, чем десятки ролей.
Для казахстанского зрителя он навсегда остался тем самым Кожой — живым, настоящим, неподдельным.
После публикации новости о смерти актера в социальных сетях начали появляться сотни комментариев со словами скорби. Пользователи вспоминают:
сцены из любимого фильма,
школьные годы, связанные с просмотром картины,
чувство теплой ностальгии, которое вызывал образ героя.
Многие отмечают, что с уходом Нурлана Сегизбаева уходит часть детства целого поколения.
Имя Нурлана Сегизбаева навсегда вписано в историю казахстанского кино. Его роль стала примером того, как один фильм и одна искренняя работа могут пережить десятилетия и сохранить актуальность.
Память о нем будет жить:
в кадрах культового фильма,
в сердцах зрителей,
в истории национального кинематографа.
