Ушел из жизни актер, ставший символом целой эпохи - Нурлан Сегизбаев

В Казахстане стало известно о смерти актера Нурлана Сегизбаева , прославившегося благодаря культовому фильму «Меня зовут Кожа». О кончине артиста сообщили накануне поздно вечером. Новость стала тяжелым ударом для поклонников отечественного кино и всех, кто вырос на легендарной картине, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК .

Нурлан Сегизбаев. Фото: МКИ РК

Печальная новость для казахстанского кино

Сообщение о смерти Нурлана Сегизбаева было опубликовано 26 декабря 2025 года в 23:30. Подробности о причинах и обстоятельствах произошедшего официально не раскрываются.

Актер одного фильма — и национальной памяти

Для миллионов зрителей имя Нурлана Сегизбаева навсегда связано с фильмом «Меня зовут Кожа» — экранизацией одноименной повести Бердибека Сокпакбаева. Картина давно считается классикой казахстанского кинематографа, а образ главного героя стал по-настоящему народным.

Роль в этом фильме сделала юного актера узнаваемым и любимым сразу несколькими поколениями зрителей. Его герой воплощал:

живость и непосредственность детства,

честность и внутренний протест против несправедливости,

характер, близкий и понятный каждому школьнику.

Фильм, который пережил время

Картина «Меня зовут Кожа» вышла на экраны десятилетия назад, но до сих пор остается актуальной. Ее продолжают показывать по телевидению, обсуждать в школах и рекомендовать как пример качественного детского и подросткового кино.

Во многом именно благодаря искренней игре Нурлана Сегизбаева фильм не утратил эмоциональной силы:

зрители верили каждому взгляду героя,

узнавали в нем себя,

сопереживали его ошибкам и победам.

Судьба после славы

Несмотря на огромную популярность, Нурлан Сегизбаев не стал профессиональным актером в классическом понимании. Его путь сложился иначе, однако след, оставленный в культуре, оказался гораздо масштабнее, чем десятки ролей.

Для казахстанского зрителя он навсегда остался тем самым Кожой — живым, настоящим, неподдельным.

Реакция общества и слова памяти

После публикации новости о смерти актера в социальных сетях начали появляться сотни комментариев со словами скорби. Пользователи вспоминают:

сцены из любимого фильма,

школьные годы, связанные с просмотром картины,

чувство теплой ностальгии, которое вызывал образ героя.

Многие отмечают, что с уходом Нурлана Сегизбаева уходит часть детства целого поколения.

Наследие, которое остается

Имя Нурлана Сегизбаева навсегда вписано в историю казахстанского кино. Его роль стала примером того, как один фильм и одна искренняя работа могут пережить десятилетия и сохранить актуальность.

Память о нем будет жить: