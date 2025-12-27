18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.12.2025, 10:04

ЦОНы в Казахстане ждут масштабные изменения: всё о реформе госуслуг

Новости Казахстана 0 508

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подробно рассказал о том, как будет трансформироваться работа ЦОНов, почему часть услуг станет полностью безальтернативной в онлайн-формате и каким образом власти намерены справляться с очередями и регулярными сбоями в системах. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz
Фото: gov4c.kz

По словам министра, ключевой вектор развития — дальнейшая цифровизация и постепенный отказ от классической модели обслуживания через окна и менеджеров.

ЦОНы превратятся в «цифровые офисы населения»

Жаслан Мадиев отметил, что государство рассматривает ЦОНы не как учреждения прошлого, а как пространства нового типа — цифровые офисы населения. Их основной функцией станет самообслуживание граждан с помощью терминалов и цифровых решений.

«Говоря о дальнейшем развитии центров обслуживания населения, мы видим их трансформацию в цифровые офисы населения. В основном это должны быть зоны самообслуживания», — подчеркнул министр.

Сегодня в Казахстане фиксируется около 15 миллионов посещений ЦОНов в год, при том что это менее 5% от общего объема государственных услуг. Остальные 95% казахстанцы уже получают в электронном формате.

Почему миллионы людей все еще приходят в ЦОНы

Несмотря на высокий уровень цифровизации, порядка 15 миллионов граждан по-прежнему предпочитают личное обращение. По словам министра, именно с этой аудиторией государству предстоит системная работа.

Основные причины:

  • недостаточные цифровые навыки;

  • отсутствие привычки пользоваться онлайн-сервисами;

  • страх ошибок при самостоятельном оформлении услуг.

«Этих пользователей необходимо постепенно обучать и формировать привычку получать услуги онлайн», — отметил Мадиев.

Топ-10 услуг создают основную нагрузку

Министр обратил внимание на важную деталь: около 80% всех визитов в ЦОНы приходятся всего на 10 самых популярных государственных услуг.

Именно поэтому власти сосредоточились на их переводе в полностью цифровой формат.

Безальтернативный онлайн: бумажные услуги уходят

Государство планомерно переводит наиболее востребованные услуги в формат, где онлайн станет единственным вариантом получения сервиса.

Уже сейчас:

  • электронная цифровая подпись (ЭЦП) доступна только в цифровом виде;

  • ряд документов и заявлений полностью переведен в электронную форму;

  • процессы подачи и получения услуг упрощаются и стандартизируются.

«ЦОНы должны стать цифровыми офисами самообслуживания — так называемыми self-service-пространствами с терминалами, которые сегодня называют connection points», — пояснил министр.

При этом роль сотрудников ЦОНов будет постепенно сокращаться — они перестанут оформлять услуги «за человека», а сосредоточатся на консультационной поддержке.

Более 98% госуслуг уже оцифровано — и это не предел

Жаслан Мадиев сообщил, что сегодня более 98% государственных услуг в Казахстане уже переведено в цифровой формат. Однако эта цифра постоянно меняется.

Причина — выявление так называемых «скрытых услуг», которые ранее не были формализованы или не входили в официальный реестр.

«Скрытые» услуги и борьба с коррупцией

После обнаружения таких услуг:

  • проводится их реинжиниринг;

  • услуга оцифровывается;

  • включается в реестр государственных услуг.

Эта работа ведется совместно:

  • с Агентством по делам государственной службы;

  • с местными исполнительными органами;

  • с другими государственными структурами.

«Прежде всего это делается для возможности мониторинга качества оказания госуслуг. Это способствует снижению коррупционных рисков», — отметил министр.

Цифровизация позволяет:

  • устанавливать четкие сроки оказания услуг;

  • вводить KPI;

  • делать процессы прозрачными и управляемыми.

Будущее ЦОНов решат регионы

Единой модели для всех регионов не будет. По словам министра, судьба каждого ЦОНа будет определяться индивидуально.

В регионах, где:

  • есть подходящая инфраструктура;

  • позволяют площади;

  • уже создана техническая база,

ЦОНы будут развиваться как полноценные цифровые офисы без дополнительной нагрузки на государственный бюджет — за счет уже существующих ресурсов.

Почему «виснут» системы и что с этим делать

Отдельно журналисты подняли болезненный для казахстанцев вопрос — зависание информационных систем, из-за которого в ЦОНах образуются длинные очереди.

Жаслан Мадиев пояснил, что проблема часто связана с тем, что:

  • используемые базы данных и системы принадлежат разным госорганам;

  • они не всегда находятся под прямым управлением правительства.

Переписывание «корневых» систем и платформа «Казтех»

Для решения проблемы запущена масштабная модернизация:

  • обновляются и переписываются ключевые («корневые») информационные системы;

  • внедряются более устойчивые и масштабируемые решения;

  • используется платформа «Казтех», которая ускоряет разработку и внедрение цифровых продуктов.

«Они будут более устойчивыми и масштабируемыми к нагрузкам, и подобных случаев станет все меньше и меньше», — заверил министр.

Что это значит для казахстанцев

В ближайшие годы граждан ждет:

  • сокращение очередей в ЦОНах;

  • рост числа услуг, доступных только онлайн;

  • переход от «окон и бумажек» к цифровым терминалам;

  • повышение прозрачности и скорости получения госуслуг.

ЦОНы не исчезнут, но станут совсем другими — менее людными, более технологичными и ориентированными на самостоятельное обслуживание.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь