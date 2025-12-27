ЦОНы в Казахстане ждут масштабные изменения: всё о реформе госуслуг

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подробно рассказал о том, как будет трансформироваться работа ЦОНов, почему часть услуг станет полностью безальтернативной в онлайн-формате и каким образом власти намерены справляться с очередями и регулярными сбоями в системах. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По словам министра, ключевой вектор развития — дальнейшая цифровизация и постепенный отказ от классической модели обслуживания через окна и менеджеров.

ЦОНы превратятся в «цифровые офисы населения»

Жаслан Мадиев отметил, что государство рассматривает ЦОНы не как учреждения прошлого, а как пространства нового типа — цифровые офисы населения. Их основной функцией станет самообслуживание граждан с помощью терминалов и цифровых решений.

«Говоря о дальнейшем развитии центров обслуживания населения, мы видим их трансформацию в цифровые офисы населения. В основном это должны быть зоны самообслуживания», — подчеркнул министр.

Сегодня в Казахстане фиксируется около 15 миллионов посещений ЦОНов в год, при том что это менее 5% от общего объема государственных услуг. Остальные 95% казахстанцы уже получают в электронном формате.

Почему миллионы людей все еще приходят в ЦОНы

Несмотря на высокий уровень цифровизации, порядка 15 миллионов граждан по-прежнему предпочитают личное обращение. По словам министра, именно с этой аудиторией государству предстоит системная работа.

Основные причины:

недостаточные цифровые навыки;

отсутствие привычки пользоваться онлайн-сервисами;

страх ошибок при самостоятельном оформлении услуг.

«Этих пользователей необходимо постепенно обучать и формировать привычку получать услуги онлайн», — отметил Мадиев.

Топ-10 услуг создают основную нагрузку

Министр обратил внимание на важную деталь: около 80% всех визитов в ЦОНы приходятся всего на 10 самых популярных государственных услуг.

Именно поэтому власти сосредоточились на их переводе в полностью цифровой формат.

Безальтернативный онлайн: бумажные услуги уходят

Государство планомерно переводит наиболее востребованные услуги в формат, где онлайн станет единственным вариантом получения сервиса.

Уже сейчас:

электронная цифровая подпись (ЭЦП) доступна только в цифровом виде ;

ряд документов и заявлений полностью переведен в электронную форму;

процессы подачи и получения услуг упрощаются и стандартизируются.

«ЦОНы должны стать цифровыми офисами самообслуживания — так называемыми self-service-пространствами с терминалами, которые сегодня называют connection points», — пояснил министр.

При этом роль сотрудников ЦОНов будет постепенно сокращаться — они перестанут оформлять услуги «за человека», а сосредоточатся на консультационной поддержке.

Более 98% госуслуг уже оцифровано — и это не предел

Жаслан Мадиев сообщил, что сегодня более 98% государственных услуг в Казахстане уже переведено в цифровой формат. Однако эта цифра постоянно меняется.

Причина — выявление так называемых «скрытых услуг», которые ранее не были формализованы или не входили в официальный реестр.

«Скрытые» услуги и борьба с коррупцией

После обнаружения таких услуг:

проводится их реинжиниринг;

услуга оцифровывается;

включается в реестр государственных услуг.

Эта работа ведется совместно:

с Агентством по делам государственной службы;

с местными исполнительными органами;

с другими государственными структурами.

«Прежде всего это делается для возможности мониторинга качества оказания госуслуг. Это способствует снижению коррупционных рисков», — отметил министр.

Цифровизация позволяет:

устанавливать четкие сроки оказания услуг;

вводить KPI;

делать процессы прозрачными и управляемыми.

Будущее ЦОНов решат регионы

Единой модели для всех регионов не будет. По словам министра, судьба каждого ЦОНа будет определяться индивидуально.

В регионах, где:

есть подходящая инфраструктура;

позволяют площади;

уже создана техническая база,

ЦОНы будут развиваться как полноценные цифровые офисы без дополнительной нагрузки на государственный бюджет — за счет уже существующих ресурсов.

Почему «виснут» системы и что с этим делать

Отдельно журналисты подняли болезненный для казахстанцев вопрос — зависание информационных систем, из-за которого в ЦОНах образуются длинные очереди.

Жаслан Мадиев пояснил, что проблема часто связана с тем, что:

используемые базы данных и системы принадлежат разным госорганам;

они не всегда находятся под прямым управлением правительства.

Переписывание «корневых» систем и платформа «Казтех»

Для решения проблемы запущена масштабная модернизация:

обновляются и переписываются ключевые («корневые») информационные системы;

внедряются более устойчивые и масштабируемые решения;

используется платформа «Казтех», которая ускоряет разработку и внедрение цифровых продуктов.

«Они будут более устойчивыми и масштабируемыми к нагрузкам, и подобных случаев станет все меньше и меньше», — заверил министр.

Что это значит для казахстанцев

В ближайшие годы граждан ждет:

сокращение очередей в ЦОНах;

рост числа услуг, доступных только онлайн;

переход от «окон и бумажек» к цифровым терминалам;

повышение прозрачности и скорости получения госуслуг.

ЦОНы не исчезнут, но станут совсем другими — менее людными, более технологичными и ориентированными на самостоятельное обслуживание.