ЦОНы в Казахстане ждут масштабные изменения: всё о реформе госуслуг

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подробно рассказал о том, как будет трансформироваться работа ЦОНов, почему часть услуг станет полностью безальтернативной в онлайн-формате и каким образом власти намерены справляться с очередями и регулярными сбоями в системах. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам министра, ключевой вектор развития — дальнейшая цифровизация и постепенный отказ от классической модели обслуживания через окна и менеджеров.
Жаслан Мадиев отметил, что государство рассматривает ЦОНы не как учреждения прошлого, а как пространства нового типа — цифровые офисы населения. Их основной функцией станет самообслуживание граждан с помощью терминалов и цифровых решений.
«Говоря о дальнейшем развитии центров обслуживания населения, мы видим их трансформацию в цифровые офисы населения. В основном это должны быть зоны самообслуживания», — подчеркнул министр.
Сегодня в Казахстане фиксируется около 15 миллионов посещений ЦОНов в год, при том что это менее 5% от общего объема государственных услуг. Остальные 95% казахстанцы уже получают в электронном формате.
Несмотря на высокий уровень цифровизации, порядка 15 миллионов граждан по-прежнему предпочитают личное обращение. По словам министра, именно с этой аудиторией государству предстоит системная работа.
Основные причины:
недостаточные цифровые навыки;
отсутствие привычки пользоваться онлайн-сервисами;
страх ошибок при самостоятельном оформлении услуг.
«Этих пользователей необходимо постепенно обучать и формировать привычку получать услуги онлайн», — отметил Мадиев.
Министр обратил внимание на важную деталь: около 80% всех визитов в ЦОНы приходятся всего на 10 самых популярных государственных услуг.
Именно поэтому власти сосредоточились на их переводе в полностью цифровой формат.
Государство планомерно переводит наиболее востребованные услуги в формат, где онлайн станет единственным вариантом получения сервиса.
Уже сейчас:
электронная цифровая подпись (ЭЦП) доступна только в цифровом виде;
ряд документов и заявлений полностью переведен в электронную форму;
процессы подачи и получения услуг упрощаются и стандартизируются.
«ЦОНы должны стать цифровыми офисами самообслуживания — так называемыми self-service-пространствами с терминалами, которые сегодня называют connection points», — пояснил министр.
При этом роль сотрудников ЦОНов будет постепенно сокращаться — они перестанут оформлять услуги «за человека», а сосредоточатся на консультационной поддержке.
Жаслан Мадиев сообщил, что сегодня более 98% государственных услуг в Казахстане уже переведено в цифровой формат. Однако эта цифра постоянно меняется.
Причина — выявление так называемых «скрытых услуг», которые ранее не были формализованы или не входили в официальный реестр.
После обнаружения таких услуг:
проводится их реинжиниринг;
услуга оцифровывается;
включается в реестр государственных услуг.
Эта работа ведется совместно:
с Агентством по делам государственной службы;
с местными исполнительными органами;
с другими государственными структурами.
«Прежде всего это делается для возможности мониторинга качества оказания госуслуг. Это способствует снижению коррупционных рисков», — отметил министр.
Цифровизация позволяет:
устанавливать четкие сроки оказания услуг;
вводить KPI;
делать процессы прозрачными и управляемыми.
Единой модели для всех регионов не будет. По словам министра, судьба каждого ЦОНа будет определяться индивидуально.
В регионах, где:
есть подходящая инфраструктура;
позволяют площади;
уже создана техническая база,
ЦОНы будут развиваться как полноценные цифровые офисы без дополнительной нагрузки на государственный бюджет — за счет уже существующих ресурсов.
Отдельно журналисты подняли болезненный для казахстанцев вопрос — зависание информационных систем, из-за которого в ЦОНах образуются длинные очереди.
Жаслан Мадиев пояснил, что проблема часто связана с тем, что:
используемые базы данных и системы принадлежат разным госорганам;
они не всегда находятся под прямым управлением правительства.
Для решения проблемы запущена масштабная модернизация:
обновляются и переписываются ключевые («корневые») информационные системы;
внедряются более устойчивые и масштабируемые решения;
используется платформа «Казтех», которая ускоряет разработку и внедрение цифровых продуктов.
«Они будут более устойчивыми и масштабируемыми к нагрузкам, и подобных случаев станет все меньше и меньше», — заверил министр.
В ближайшие годы граждан ждет:
сокращение очередей в ЦОНах;
рост числа услуг, доступных только онлайн;
переход от «окон и бумажек» к цифровым терминалам;
повышение прозрачности и скорости получения госуслуг.
ЦОНы не исчезнут, но станут совсем другими — менее людными, более технологичными и ориентированными на самостоятельное обслуживание.
