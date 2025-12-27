Казахстанка выиграла битву с автосалоном и забрала назад миллионны тенге

Жительница Актобе смогла добиться полного возврата денег за автомобиль с серьёзными дефектами, который она купила в автосалоне. Сумма возврата составила 16,5 миллиона тенге, из которых 8,3 миллиона тенге были возвращены наличными, а оставшиеся 8,19 миллиона тенге списаны с кредита, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.
В феврале 2025 года женщина приобрела новый автомобиль 2025 года выпуска за 16 490 000 тенге в одном из автосалонов Актобе. Из этой суммы часть – 8 310 000 тенге – была внесена сразу, на остальное она оформила кредит на семь лет.
Однако уже через два месяца, с середины апреля, в машине начали проявляться серьёзные дефекты:
запотевание в районе прокладки клапанной крышки двигателя;
утечка масла из-под клапанной крышки;
течь масла из резьбовой части болта крепления клапанной крышки.
Женщина четыре раза обращалась к дилеру с просьбой устранить неисправности, но результата это не дало. На устные требования о возврате автомобиля автосалон ответил отказом, ссылаясь на то, что автомобиль относится к категории «технически сложных товаров» и не подлежит возврату.
Комитет по защите прав потребителей разъяснил, что закон полностью поддерживает действия пострадавшей.
Согласно пункту 5 статьи 403 Гражданского кодекса, при существенном нарушении условий договора потребитель вправе требовать возмещения убытков.
Кроме того, подпункты 4) и 6) пункта 1 статьи 15 Закона «О защите прав потребителей» дают право:
требовать замену товара;
расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства.
Комитет подчеркнул, что транспортные средства, хоть и относятся к технически сложным товарам, при наличии существенных недостатков подлежат возврату. Существенным недостатком считается:
дефект, который невозможно устранить;
дефект, устранение которого требует несоразмерных затрат времени и средств;
дефект, создающий риск для жизни, здоровья или имущества потребителя.
Кроме того, продавец обязан:
удовлетворить законные требования покупателя в установленные сроки;
оплатить проведение экспертизы;
нести ответственность за недостатки товара независимо от того, знал он о них или нет.
Любые соглашения, которые освобождают продавца от ответственности, не имеют юридической силы.
В мае 2025 года женщина обратилась в департамент по защите прав потребителей. После направления официальной письменной претензии автосалон принял автомобиль обратно и вернул всю сумму:
8 310 000 тенге наличными;
8 190 000 тенге – путем аннулирования кредитных обязательств перед банком.
Комитет отметил, что отказ автосалона удовлетворить законные требования потребителя был прямым нарушением её прав.
Эта история служит наглядным примером того, как знания своих прав и настойчивость могут помочь потребителю добиться справедливости даже в случае с дорогими и сложными товарами, такими как автомобили.
