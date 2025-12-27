Казахстанка выиграла битву с автосалоном и забрала назад миллионны тенге

Жительница Актобе смогла добиться полного возврата денег за автомобиль с серьёзными дефектами, который она купила в автосалоне. Сумма возврата составила 16,5 миллиона тенге, из которых 8,3 миллиона тенге были возвращены наличными, а оставшиеся 8,19 миллиона тенге списаны с кредита, сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

Фото: stock.adobe.com

Что произошло: покупка автомобиля и первые проблемы

В феврале 2025 года женщина приобрела новый автомобиль 2025 года выпуска за 16 490 000 тенге в одном из автосалонов Актобе. Из этой суммы часть – 8 310 000 тенге – была внесена сразу, на остальное она оформила кредит на семь лет.

Однако уже через два месяца, с середины апреля, в машине начали проявляться серьёзные дефекты:

запотевание в районе прокладки клапанной крышки двигателя;

утечка масла из-под клапанной крышки;

течь масла из резьбовой части болта крепления клапанной крышки.

Женщина четыре раза обращалась к дилеру с просьбой устранить неисправности, но результата это не дало. На устные требования о возврате автомобиля автосалон ответил отказом, ссылаясь на то, что автомобиль относится к категории «технически сложных товаров» и не подлежит возврату.

Закон на стороне потребителя: права и обязательства продавца

Комитет по защите прав потребителей разъяснил, что закон полностью поддерживает действия пострадавшей.

Согласно пункту 5 статьи 403 Гражданского кодекса, при существенном нарушении условий договора потребитель вправе требовать возмещения убытков.

Кроме того, подпункты 4) и 6) пункта 1 статьи 15 Закона «О защите прав потребителей» дают право:

требовать замену товара;

расторгнуть договор и вернуть уплаченные средства.

Комитет подчеркнул, что транспортные средства, хоть и относятся к технически сложным товарам, при наличии существенных недостатков подлежат возврату. Существенным недостатком считается:

дефект, который невозможно устранить;

дефект, устранение которого требует несоразмерных затрат времени и средств;

дефект, создающий риск для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Кроме того, продавец обязан:

удовлетворить законные требования покупателя в установленные сроки;

оплатить проведение экспертизы;

нести ответственность за недостатки товара независимо от того, знал он о них или нет.

Любые соглашения, которые освобождают продавца от ответственности, не имеют юридической силы.

Борьба за права и успешный исход

В мае 2025 года женщина обратилась в департамент по защите прав потребителей. После направления официальной письменной претензии автосалон принял автомобиль обратно и вернул всю сумму:

8 310 000 тенге наличными;

8 190 000 тенге – путем аннулирования кредитных обязательств перед банком.

Комитет отметил, что отказ автосалона удовлетворить законные требования потребителя был прямым нарушением её прав.

Вывод

Эта история служит наглядным примером того, как знания своих прав и настойчивость могут помочь потребителю добиться справедливости даже в случае с дорогими и сложными товарами, такими как автомобили.