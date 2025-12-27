Казахстанца с миллиардами тенге поймали в Грузии и вернули на родину

Гражданин Казахстана, подозреваемый в крупном налоговом преступлении, был экстрадирован из Грузии на родину. Мужчина обвиняется в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге. Операцию по его возвращению на территорию Казахстана совместно провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Мошенничество с фиктивными счетами

По информации Генпрокуратуры, подозреваемый в 2023–2024 годах возглавлял коммерческую структуру в Алматы. Совместно с группой лиц он организовал схему, предусматривавшую выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Эти действия позволили уклониться от уплаты налогов на колоссальную сумму. В результате государству был нанесён ущерб порядка 1,3 млрд тенге.

После совершения преступления мужчина покинул страну и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2025 года он был задержан на территории Грузии и по официальному запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор и находится под стражей.

Наказание за крупное финансовое преступление

Законом Республики Казахстан за подобные преступления предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет с возможной конфискацией имущества. Следственные органы продолжают расследование дела, выясняя все обстоятельства и участие других лиц в преступной схеме.

Экстрадиция казахстанца из Грузии подчёркивает готовность правоохранительных органов действовать на международном уровне для привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за границей, особенно когда речь идёт о таких крупных суммах.