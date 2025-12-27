С 1 января 2026 года: Минэнерго вводит новые правила отгрузки топлива

Министерство энергетики Казахстана предупредило о возможных ограничениях на отгрузку топлива с 1 января 2026 года. Основная цель нововведения — исключение «теневого» оборота ГСМ и повышение прозрачности рынка, сообщает Lada.kz.
Как отметили в пресс-службе Минэнерго, все нефтебазы должны быть оснащены контрольными приборами учета (КПУ). Эта мера не является новой: согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», цифровое оборудование на производственных объектах, нефтебазах и АЗС должно использоваться с 2024 года.
Цифровизация позволяет отслеживать реальные запасы топлива по всей стране, предотвращая искусственный дефицит и незаконный вывоз ГСМ за границу.
По данным государственной системы учета «OilTrack» (портал Qoldau.kz), в Казахстане зарегистрировано 279 нефтебаз. Из них уже 125 объектов полностью перешли на цифровой учет и передают данные в режиме реального времени.
В Минэнерго подчеркнули, что оставшимся владельцам нефтебаз необходимо ускорить процесс модернизации, чтобы соответствовать законодательству и не нарушить поставки топлива.
Министерство уверяет, что нововведение не повлияет на конечных потребителей: текущие мощности добросовестных нефтебаз достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Запасы топлива сформированы в необходимых объемах, а поставки на АЗС находятся под постоянным контролем.
Минэнерго призывает участников рынка завершить техническое оснащение своих объектов, чтобы с нового года работать в правовом поле и обеспечивать стабильные и прозрачные поставки топлива.
