27.12.2025, 12:37

Почему казахстанцам категорически нельзя вводить код из SMS: предупреждение от Нацбанка

Новости Казахстана 0 489

Национальный банк Казахстана (НБК) бьет тревогу: количество мошеннических схем с поддельными документами и использованием SMS-кодов растет. Злоумышленники все чаще действуют через популярные мессенджеры, обманывая граждан и похищая деньги, сообщает Lada.kz. 

Фото: sb.by

Как действуют мошенники

По информации пресс-службы НБК, аферисты звонят гражданам через WhatsApp и Telegram, представляясь сотрудниками Национального банка или других государственных органов. Для убедительности они используют:

  • Логотипы и изображения с официальных сайтов;

  • Поддельные «официальные» документы на бланках ведомств;

  • Справки и служебные удостоверения с печатями и подписями руководителей, взятые из открытых источников.

Мошенники создают атмосферу срочности, оказывают психологическое давление и сообщают, что кто-то пытается оформить кредит на имя жертвы.

Зачем нужны SMS-коды

Одной из основных целей злоумышленников является получение SMS-кодов, которые приходят от государственных порталов или банков. Под предлогом «предотвращения мошенничества» или «списания старых кредитов» на жертву оформляются микрокредиты, а деньги переводятся на счета мошенников.

Фальшивые письма и денежные переводы

Кроме звонков, мошенники рассылают фейковые письма с информацией о приостановке переводов на имя граждан. Для получения «денежного перевода» жертве предлагают оплатить «официальный перевод документов», который якобы вернут после завершения транзакции.

Главное предупреждение Нацбанка

Национальный банк призывает казахстанцев:

  • Не передавать SMS-коды, личные и банковские данные;

  • Не делать переводы третьим лицам;

  • Проверять звонки и документы от неизвестных лиц;

  • Помнить, что работники Нацбанка:

    • не звонят по аудио или видео;

    • не ведут обслуживание счетов физических лиц;

    • не предлагают инвестиции и страховые продукты;

    • не проводят денежные расчеты с населением.

Что делать, если столкнулись с мошенниками

В случае подозрительных действий рекомендуется:

  1. Обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан;

  2. Получить консультацию в Контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477.

Нацбанк призывает граждан быть внимательными и не поддаваться психологическому давлению мошенников.

