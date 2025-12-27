Почему казахстанцам категорически нельзя вводить код из SMS: предупреждение от Нацбанка

Национальный банк Казахстана (НБК) бьет тревогу: количество мошеннических схем с поддельными документами и использованием SMS-кодов растет. Злоумышленники все чаще действуют через популярные мессенджеры, обманывая граждан и похищая деньги, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы НБК, аферисты звонят гражданам через WhatsApp и Telegram, представляясь сотрудниками Национального банка или других государственных органов. Для убедительности они используют:
Логотипы и изображения с официальных сайтов;
Поддельные «официальные» документы на бланках ведомств;
Справки и служебные удостоверения с печатями и подписями руководителей, взятые из открытых источников.
Мошенники создают атмосферу срочности, оказывают психологическое давление и сообщают, что кто-то пытается оформить кредит на имя жертвы.
Одной из основных целей злоумышленников является получение SMS-кодов, которые приходят от государственных порталов или банков. Под предлогом «предотвращения мошенничества» или «списания старых кредитов» на жертву оформляются микрокредиты, а деньги переводятся на счета мошенников.
Кроме звонков, мошенники рассылают фейковые письма с информацией о приостановке переводов на имя граждан. Для получения «денежного перевода» жертве предлагают оплатить «официальный перевод документов», который якобы вернут после завершения транзакции.
Национальный банк призывает казахстанцев:
Не передавать SMS-коды, личные и банковские данные;
Не делать переводы третьим лицам;
Проверять звонки и документы от неизвестных лиц;
Помнить, что работники Нацбанка:
не звонят по аудио или видео;
не ведут обслуживание счетов физических лиц;
не предлагают инвестиции и страховые продукты;
не проводят денежные расчеты с населением.
В случае подозрительных действий рекомендуется:
Обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан;
Получить консультацию в Контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477.
Нацбанк призывает граждан быть внимательными и не поддаваться психологическому давлению мошенников.
