225 казахстанцев получили стипендию "Болашак" — кто поедет учиться за границу

Стали известны имена казахстанцев, которые получили международную стипендию "Болашак" и участники программы "Научные стажировки". Информация опубликована АО «Центр международных программ», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 225 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак". Среди них:
152 человека направятся на обучение в магистратуре,
16 кандидатов получили возможность обучаться в докторантуре,
57 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в ведущих университетах и научно-образовательных центрах мира.
По данным пресс-релиза, распределение направлений обучения четко демонстрирует стратегические приоритеты Казахстана:
69,8% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим направлениям,
30,2% — по общественно-гуманитарным направлениям.
Такое распределение подчеркивает стремление государства развивать высокотехнологичные отрасли и укреплять научно-технический потенциал страны.
Помимо стипендий "Болашак", 182 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.
По словам представителей Центра международных программ, научные стажировки играют ключевую роль в:
трансферте современных знаний,
освоении передового опыта,
развитии отечественной науки и производства.
В рамках поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Центр международных программ планирует усилить подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, ориентированного на практическое применение в реальном секторе экономики.
С 2026 года для участников профессиональных стажировок будет введена новая категория: "Пользователи системы искусственного интеллекта".
Также комиссия приняла решение о создании специальной категории подготовки специалистов в области атомной энергетики по программам:
магистратуры,
докторантуры,
профессиональных стажировок.
Со списком обладателей грантов можно ознакомиться здесь.
Эти инициативы открывают новые возможности для казахстанской молодежи, способствуют развитию науки и укреплению международного сотрудничества.
