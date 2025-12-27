18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.12.2025, 13:36

225 казахстанцев получили стипендию "Болашак" — кто поедет учиться за границу

Новости Казахстана

Стали известны имена казахстанцев, которые получили международную стипендию "Болашак" и участники программы "Научные стажировки". Информация опубликована АО «Центр международных программ», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

225 казахстанцев получат образование и стажировки за рубежом

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 225 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак". Среди них:

  • 152 человека направятся на обучение в магистратуре,

  • 16 кандидатов получили возможность обучаться в докторантуре,

  • 57 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в ведущих университетах и научно-образовательных центрах мира.

Структура программы отражает приоритеты государства

По данным пресс-релиза, распределение направлений обучения четко демонстрирует стратегические приоритеты Казахстана:

  • 69,8% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим направлениям,

  • 30,2% — по общественно-гуманитарным направлениям.

Такое распределение подчеркивает стремление государства развивать высокотехнологичные отрасли и укреплять научно-технический потенциал страны.

Научные стажировки: обмен знаниями и опытом

Помимо стипендий "Болашак", 182 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

По словам представителей Центра международных программ, научные стажировки играют ключевую роль в:

  • трансферте современных знаний,

  • освоении передового опыта,

  • развитии отечественной науки и производства.

Новые направления подготовки: искусственный интеллект и атомная энергетика

В рамках поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Центр международных программ планирует усилить подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, ориентированного на практическое применение в реальном секторе экономики.

С 2026 года для участников профессиональных стажировок будет введена новая категория: "Пользователи системы искусственного интеллекта".

Также комиссия приняла решение о создании специальной категории подготовки специалистов в области атомной энергетики по программам:

  • магистратуры,

  • докторантуры,

  • профессиональных стажировок.

Где можно ознакомиться со списком грантополучателей

Со списком обладателей грантов можно ознакомиться здесь.

Эти инициативы открывают новые возможности для казахстанской молодежи, способствуют развитию науки и укреплению международного сотрудничества.

