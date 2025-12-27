18+
27.12.2025, 14:06

Ипотека «7-20-25» с 5 января: чего ждать казахстанцам и кто останется за дверью

Новости Казахстана 0 516

В 2026 году государственная ипотечная программа «7-20-25» продолжит работу. В начале января на неё выделят новый транш в размере 25 млрд тенге. Однако, несмотря на сохранение базовых условий, многие потенциальные заёмщики уже сталкиваются с проблемами при оформлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что такое «7-20-25» и кому она доступна

Ипотека «7-20-25» — это государственная программа с фиксированной ставкой 7%, действующая с 2018 года. Она позволяет купить только новостройки и доступна всем гражданам Казахстана. Программа рассчитана на долгосрочную поддержку тех, кто хочет приобрести первичное жильё по выгодным условиям, но её реализация сталкивается с ограничениями и нюансами.

Условия ипотечного кредита в 2026 году

По информации Казахстанского фонда устойчивости (КФУ), в 2026 году «7-20-25» будет работать на следующих условиях:

  • Процентная ставка: 7%

  • Первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры

  • Срок кредита: до 25 лет

Максимальная сумма займа

  • До 30 млн тг — Астана, Алматы, их пригороды, а также Актау, Атырау и Шымкент

  • До 25 млн тг — Караганда

  • До 20 млн тг — остальные регионы Казахстана

Прописка заёмщика значения не имеет — купить жильё можно в любом городе страны. При подтверждении платёжеспособности допускается участие созаемщика или гаранта.

Финансирование программы

На 2026 год на ипотеку выделят 100 млрд тг, как и в предыдущие годы. Средства распределяются равномерно: по 25 млрд тг в начале каждого квартала.

Однако важно понимать: это не наличные деньги в банках, а лимит объёма кредитов, который банки могут выдать за определённый период.

Основные требования к заёмщикам

  1. У заёмщика и его супруга/супруги не должно быть недвижимости в собственности в течение последних 18 месяцев.

  2. Кредит распространяется только на первичное жильё от застройщика. Дом должен быть введён в эксплуатацию. Строящиеся ЖК и вторичное жильё не подходят.

  3. Стоимость квартиры не должна превышать установленный лимит по городу.

Где оформить ипотеку

Программу поддерживают семь банков: Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Finance Bank, Евразийский банк, Bank RBK, ForteBank и Altyn Bank.
Отбасы банк в программе участия не принимает.

С какими трудностями сталкиваются заёмщики

Ограниченный объём финансирования

С 2023 года действует жёсткий лимит — не более 100 млрд тг в год. Если ранее ипотеку могли оформить до 30 тысяч человек в год, то сейчас — около 6 тысяч.

Сложности подачи заявки

Банки сначала выдают кредиты за счёт собственных средств, затем КФУ выкупает их и возвращает деньги. Из-за этого банки открывают приём заявок нерегулярно и часто закрывают его очень быстро.

Цены на рынке выше сумм займов

Даже после увеличения максимальных сумм найти подходящее жильё сложно. Многие квартиры раскупают ещё на этапе строительства, а некоторые застройщики применяют серые схемы — бронирование за наличные или скрытые доплаты.

Сколько ипотек выдано по годам

С начала программы в 2018 году было выдано 3 289 займов на сумму почти 40 млрд тенге (только с середины года). В 2019 году — 8 723 займа на 99 млрд тг, в 2020-м — 10 207 займов на 120,8 млрд тг. В 2021 году программа выдала 13 971 кредит на 187,3 млрд тг, а в 2022 году — 29 399 займов на 427,5 млрд тг.

С введением лимитов ситуация изменилась: в 2023 году выдали всего 6 113 займов на 99,9 млрд тг, в 2024 году — 5 891 заём на 100 млрд тг, а в 2025 году (по состоянию на 26 декабря) — 5 555 займов на 99,8 млрд тг.

Итого, с начала действия программы выдано 83 148 ипотек почти на 1,2 трлн тенге.

Города-лидеры

Астана — 30 559 займов, Алматы — 17 727, Шымкент — 6 452. Остальные регионы значительно отстают по количеству выданных кредитов.

Когда ждать новый лимит

Следующий лимит по программе «7-20-25» начнёт действовать с 5 января 2026 года. Те, кто планирует оформить ипотеку в начале года, должны заранее подготовить документы и быть готовы к высокой конкуренции, учитывая ограниченное финансирование и быстрый закрытый приём заявок.

