Кто в Казахстане сможет зарабатывать в 2026 году без единого налога

С 1 января 2026 года в Казахстане стартует новый налоговый режим, который позволит части граждан зарабатывать официально, не платя привычные налоги и обязательные взносы. Эта инициатива открывает возможности для самозанятых и пенсионеров получать доход без финансовой нагрузки со стороны государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Суть нововведения заключается в создании особого налогового режима для самозанятых. Основные преимущества:
Не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Подоходный налог с доходов самозанятого — 0%.
Обязательные социальные платежи составляют всего 4% от дохода, из которых:
2% — пенсионные взносы (ОПВ);
1% — социальные отчисления;
1% — взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).
Для некоторых категорий граждан ставка может быть снижена до 3%, так как 1% пенсионных взносов работодателя (ОПВР) платится только за лиц, родившихся с 1975 года. Соответственно, если человек родился до 1975 года, этот взнос для него не начисляется.
Особый интерес представляет категория граждан, которым не нужно платить даже 3% социальных отчислений. Речь идёт о пенсионерах по возрасту.
Как поясняет Департамент государственных доходов Павлодарской области:
Пенсионеры освобождаются от обязательных социальных платежей, включая пенсионные взносы и взносы на ОСМС.
Государство берет на себя все социальные выплаты, поэтому доход пенсионера полностью остается в его распоряжении.
Простыми словами, пенсионер может официально:
сдавать квартиру в аренду,
работать курьером,
заниматься мелким бизнесом из разрешенного перечня,
и получать доход без единого обязательного платежа государству.
Чтобы воспользоваться новым режимом, достаточно:
Установить мобильное приложение e-Salyq Business.
Начать получать платежи через приложение.
Система автоматически подключит налоговый режим с первым же чеком.
Таким образом, любой казахстанец, подпадающий под условия самозанятых или пенсионеров, сможет официально получать доход, не заботясь о налогах и социальных платежах.
Комментарии0 комментарий(ев)