Кто в Казахстане сможет зарабатывать в 2026 году без единого налога

С 1 января 2026 года в Казахстане стартует новый налоговый режим, который позволит части граждан зарабатывать официально, не платя привычные налоги и обязательные взносы. Эта инициатива открывает возможности для самозанятых и пенсионеров получать доход без финансовой нагрузки со стороны государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: nalog.gov.ru

Новый режим для самозанятых: как работает

Суть нововведения заключается в создании особого налогового режима для самозанятых. Основные преимущества:

Не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Подоходный налог с доходов самозанятого — 0% .

Обязательные социальные платежи составляют всего 4% от дохода , из которых: 2% — пенсионные взносы (ОПВ); 1% — социальные отчисления; 1% — взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).



Для некоторых категорий граждан ставка может быть снижена до 3%, так как 1% пенсионных взносов работодателя (ОПВР) платится только за лиц, родившихся с 1975 года. Соответственно, если человек родился до 1975 года, этот взнос для него не начисляется.

Полное освобождение от платежей: пенсионеры в приоритете

Особый интерес представляет категория граждан, которым не нужно платить даже 3% социальных отчислений. Речь идёт о пенсионерах по возрасту.

Как поясняет Департамент государственных доходов Павлодарской области:

Пенсионеры освобождаются от обязательных социальных платежей, включая пенсионные взносы и взносы на ОСМС.

Государство берет на себя все социальные выплаты, поэтому доход пенсионера полностью остается в его распоряжении.

Простыми словами, пенсионер может официально:

сдавать квартиру в аренду,

работать курьером,

заниматься мелким бизнесом из разрешенного перечня,

и получать доход без единого обязательного платежа государству.

Как начать зарабатывать официально

Чтобы воспользоваться новым режимом, достаточно:

Установить мобильное приложение e-Salyq Business. Начать получать платежи через приложение. Система автоматически подключит налоговый режим с первым же чеком.

Таким образом, любой казахстанец, подпадающий под условия самозанятых или пенсионеров, сможет официально получать доход, не заботясь о налогах и социальных платежах.