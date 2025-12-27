Сколько стоит счастье за новогодним столом в Казахстане

Новогодний стол в Казахстане — это не просто набор блюд, а настоящая традиция, которая объединяет семью вместе. Оливье, «сельдь под шубой», ароматные манты, шампанское и сладости — обязательные участники новогоднего меню. Во сколько обойдется этот праздник в разных регионах страны, и какие факторы влияют на цену, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: shedevrum.ai

Праздник, который измеряется в тенге

Праздничное застолье — это не только еда. В каждом доме салаты украшают, на стол выставляют фрукты, мандарины и сладости, а игристое шампанское открывают ровно в полночь, встречая Новый год с радостью и весельем.

Манты: горячее сердце новогоднего стола

Манты остаются одним из самых популярных блюд на новогоднем столе казахстанцев. Их стоимость напрямую зависит от цены на мясной фарш. В среднем приготовить манты можно за 3 000–5 900 тенге, включая все ингредиенты.

Самые бюджетные варианты — Уральск, где мясо стоит дешевле всего.

Доступные регионы на западе страны — Актау и Атырау.

Центр и юг страны — Караганда, Шымкент, Тараз — дороже из-за высоких цен на мясо и тесто.

Столица и Алматы — лидеры по цене: здесь килограмм фарша и ингредиенты для теста обходятся заметно дороже.

Манты собирают семью за столом, становятся главным горячим блюдом и символом домашнего уюта.

Оливье: классика, которая не теряет популярности

Салат Оливье готовят по классическому рецепту: вареная колбаса, картофель, яйца, соленые огурцы, зеленый горошек и майонез.

Средняя стоимость овощной части — около 1 300 тенге.

С колбасой, майонезом и яйцами : Дешевый сегмент: Уральск, Кызылорда, Актобе — 2 800–3 800 тенге Средний сегмент: Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Актау, Алматы, Талдыкорган, Тараз — 3 000–4 100 тенге Дорогие города: Астана, Караганда, Жезказган, Костанай, Кокшетау, Шымкент — 4 000–4 700 тенге



Оливье остается символом праздника и главным салатом на новогоднем столе.

Сельдь под шубой: традиции подрастающих цен

Еще один неизменный участник праздничного меню — «сельдь под шубой». Средняя стоимость приготовления салата варьируется от 2 200 до 3 500 тенге в зависимости от региона.

Бюджетные регионы — Атырау, Туркестан, Семей, Актобе: от 2 200 тенге.

Средний сегмент — большинство областей: 2 500–3 000 тенге.

Дорогие варианты — Астана, Алматы, Актау: 3 000–3 500 тенге.

Сельдь под шубой сегодня дороже, чем несколько лет назад, из-за роста цен на рыбу и майонез.

Шампанское и напитки: пузырьки для настроения

Ни один новогодний стол не обходится без шампанского. Цены на игристое варьируются:

Дешевый сегмент — Алматы 1 700–2 400 тг, Актобе 1 800–3 500 тг

Средний сегмент — Талдыкорган, Атырау, Шымкент 2 500–4 000 тг

Дорогие города — Астана, Кокшетау 3 000–10 000 тг

Прохладительные напитки и соки стоят 500–2 000 тенге за литр.

На столе также обязательна ваза с фруктами — яблоки и мандарины обойдутся примерно в 3 000–5 000 тенге. И, конечно, торт для завершения праздничного стола — 5 000–7 000 тенге.

Итоговая сумма: сколько стоит встретить Новый год

При подсчете учитывались основные блюда и традиционные позиции: манты, салаты (Оливье и «сельдь под шубой»), шампанское, безалкогольные напитки, фрукты и торт.

Минимальный сегмент (Уральск, Актобе, Атырау, Кызылорда): 21 000–26 000 тенге

Более доступные продукты позволяют собрать полноценный стол без отказа от традиций.

Средний сегмент (Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Актау): 26 000–32 000 тенге

Более дорогие фарш, салаты и напитки, но набор блюд остается стандартным.

Высокий сегмент (Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Костанай, Кокшетау, Жезказган): 32 000–40 000 тенге

В крупных городах и столице цены выше из-за дорогого мяса, рыбы, кондитерских изделий и алкоголя.

Заключение: цена не важна, важна атмосфера

Разница между минимальным и максимальным новогодним бюджетом в Казахстане почти двухкратная. Но вне зависимости от региона набор блюд почти одинаковый. Как показывает практика, главное в новогоднюю ночь — не сумма чека, а время, проведенное с близкими, семейные традиции и праздничная атмосфера.