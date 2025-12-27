Бывшего футболиста казахстанских клубов жестоко избили и расстреляли в Подмосковье - СМИ

Стало известно о серьезном нападении на российского футболиста Лайонела Адамса в подмосковном городе Звенигород. По информации Telegram-канала Sport Baza, 31-летний спортсмен оказался жертвой агрессивной компании во время отдыха в кафе, сообщает Lada.kz.

Фото: «Прессбол»

Инцидент в Звенигороде: нападение на спортсмена

Источники утверждают, что к футболисту и его друзьям подошла группа примерно из десяти человек. Между сторонами завязалась словесная перепалка, причиной которой стала национальность Адамса. После словесной ссоры один из нападавших достал пистолет и выстрелил в спортсмена, после чего остальные участники нападения нанесли ему побои.

Состояние пострадавшего и помощь медиков

Очевидцы вызвали скорую помощь, и Адамсу оказали экстренную медицинскую помощь на месте. Затем его госпитализировали в местную больницу. По предварительным данным, у футболиста диагностированы:

рваные раны губы;

пулевое ранение бедра.

На момент публикации спортсмен не давал публичных комментариев о произошедшем.

Карьера Лайонела Адамса: от ЦСКА до казахстанских клубов

Лайонел Адамс начинал профессиональную карьеру в московском ЦСКА. В России он также выступал за:

красноярский «Енисей»;

тверскую «Волгу»;

«КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Позднее Адамс продолжил карьеру за рубежом, в том числе в Казахстане, где играл за следующие клубы:

«Каспий» (Актау);

«Туран» (Туркестан);

«Жетысу» (Талдыкорган);

«Шахтер» (Караганда).

Последним клубом футболиста стал кыргызстанский «Алга», за который он выступал с июля 2025 года. По информации источников, контракт с клубом из Бишкека, скорее всего, не будет продлен на следующий год.

Международный опыт и достижения

Адамс также представлял юношескую сборную России до 18 лет, сыграв за команду четыре матча. Кроме того, он принимал участие в Универсиаде 2017 года, представляя российский футбол на международной арене.

Реакция общественности и расследование

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов о ходе расследования нападения не поступало. Инцидент вызвал широкий резонанс в спортивных и социальных медиа, поскольку Адамс известен своей карьерой как в России, так и в странах СНГ, включая Казахстан.