18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.12.2025, 17:28

Бывшего футболиста казахстанских клубов жестоко избили и расстреляли в Подмосковье - СМИ

Новости Казахстана 0 767

Стало известно о серьезном нападении на российского футболиста Лайонела Адамса в подмосковном городе Звенигород. По информации Telegram-канала Sport Baza, 31-летний спортсмен оказался жертвой агрессивной компании во время отдыха в кафе, сообщает Lada.kz. 

Фото: «Прессбол»
Фото: «Прессбол»

Инцидент в Звенигороде: нападение на спортсмена

Источники утверждают, что к футболисту и его друзьям подошла группа примерно из десяти человек. Между сторонами завязалась словесная перепалка, причиной которой стала национальность Адамса. После словесной ссоры один из нападавших достал пистолет и выстрелил в спортсмена, после чего остальные участники нападения нанесли ему побои.

Состояние пострадавшего и помощь медиков

Очевидцы вызвали скорую помощь, и Адамсу оказали экстренную медицинскую помощь на месте. Затем его госпитализировали в местную больницу. По предварительным данным, у футболиста диагностированы:

  • рваные раны губы;

  • пулевое ранение бедра.

На момент публикации спортсмен не давал публичных комментариев о произошедшем.

Карьера Лайонела Адамса: от ЦСКА до казахстанских клубов

Лайонел Адамс начинал профессиональную карьеру в московском ЦСКА. В России он также выступал за:

  • красноярский «Енисей»;

  • тверскую «Волгу»;

  • «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Позднее Адамс продолжил карьеру за рубежом, в том числе в Казахстане, где играл за следующие клубы:

  • «Каспий» (Актау);

  • «Туран» (Туркестан);

  • «Жетысу» (Талдыкорган);

  • «Шахтер» (Караганда).

Последним клубом футболиста стал кыргызстанский «Алга», за который он выступал с июля 2025 года. По информации источников, контракт с клубом из Бишкека, скорее всего, не будет продлен на следующий год.

Международный опыт и достижения

Адамс также представлял юношескую сборную России до 18 лет, сыграв за команду четыре матча. Кроме того, он принимал участие в Универсиаде 2017 года, представляя российский футбол на международной арене.

Реакция общественности и расследование

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов о ходе расследования нападения не поступало. Инцидент вызвал широкий резонанс в спортивных и социальных медиа, поскольку Адамс известен своей карьерой как в России, так и в странах СНГ, включая Казахстан.

0
27
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь