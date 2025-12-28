Без предупреждений и оправданий: родители будут немедленно платить штраф за оскорбления учителей в Казахстане

В Казахстане планируют серьезно ужесточить меры ответственности за нарушения прав педагогов. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства науки и образования Серик Аширов озвучил ключевые инициативы на брифинге для СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Почему изменения назрели

Согласно данным Комитета, в текущем году уже возбуждено 12 административных дел в отношении родителей, чьи дети оскорбляли учителей. На сегодняшний день за такие нарушения предусмотрена административная ответственность, которая работает по следующей схеме:

Первый случай — предупреждение;

Повторное нарушение — наложение штрафа.

Сейчас власти стремятся усилить защиту педагогов на законодательном уровне. На августовской республиканской конференции глава государства отметил, что права учителей требуют более строгой охраны и поручил подготовить соответствующие поправки в закон «О статусе педагогов».

Как изменится наказание

Проект закона предусматривает радикальное изменение подхода к нарушителям:

Сразу штраф: если раньше за первое нарушение педагогу выносилось только предупреждение, новый законопроект предполагает немедленное наложение штрафа ;

Более строгая ответственность родителей: закон предложит конкретные меры за ненадлежащее поведение детей на территории школы и недостаточный контроль со стороны родителей;

Сокращение бумажной работы: одновременно планируется уменьшение нагрузки педагогов по заполнению отчетов и другой документации, что позволит им сосредоточиться на учебном процессе.

Главная цель реформы

По словам Серика Аширова, инициатива направлена на создание безопасной и уважительной среды для работы педагогов, где их права не нарушаются, а должностные обязанности выполняются в условиях, свободных от конфликтов и чрезмерной бюрократии.

Проект закона находится в стадии подготовки, и его принятие станет важным шагом в формировании современной системы образования, где учитель ценится и защищен не формально, а реально.