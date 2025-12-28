Экстренные службы переезжают ближе к людям: что изменится для тысяч казахстанцев

В нескольких регионах Казахстана одновременно введены в эксплуатацию новые комплексы экстренных служб и пункты пожаротушения. Речь идет не просто о строительстве отдельных объектов, а о системном усилении безопасности — от крупных городов до небольших сел. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РКЭ, передает Lada.kz.
В Шымкенте открылся очередной современный комплекс экстренных служб, который объединил сразу несколько ключевых подразделений. На одной территории теперь размещены:
пожарная часть №11;
пост полиции;
бригада скорой медицинской помощи.
Такой формат позволяет службам работать максимально слаженно и оперативно, сокращая время реагирования в экстренных ситуациях.
Новый комплекс в Шымкенте оснащен всем необходимым для полноценной круглосуточной работы личного состава. На территории предусмотрены:
служебные и административные помещения;
учебный класс для подготовки сотрудников;
столовая и бытовые зоны;
учебно-тренировочная башня;
гараж на два специальных автомобиля;
навесы для техники.
По данным МЧС, запуск объекта позволит значительно сократить время прибытия экстренных служб к месту происшествия.
Новый комплекс экстренных служб в Шымкенте будет обслуживать сразу восемь населенных пунктов. Общая численность населения в зоне ответственности составляет 74 868 человек.
В ведомстве подчеркивают, что это особенно важно для быстрорастущих районов, где нагрузка на экстренные службы традиционно выше.
Параллельно с городскими объектами развивается и сеть добровольных пожарных формирований. В селе Ерназар Абайской области открыт 141-й добровольный пункт пожаротушения.
Он обслуживает:
населенные пункты района;
территории лесного хозяйства.
В зону ответственности пункта входят:
671 жилой дом;
2 341 житель.
Такой формат позволяет быстрее реагировать на возгорания в сельской местности, где расстояния до профессиональных частей зачастую значительны.
Сразу три поста пожаротушения введены в эксплуатацию в Восточно-Казахстанской области. По информации спасателей, они будут обеспечивать защиту более 3 тысяч жителей.
Каждый из постов оснащен:
служебно-бытовыми помещениями;
оборудованием для круглосуточного несения службы;
пожарным и спасательным инвентарем;
средствами связи;
полной экипировкой личного состава.
Еще один добровольный пожарный пост начал работу в Жетысуской области. Он будет обслуживать четыре населенных пункта.
В МЧС отмечают, что личный состав прошел специальную подготовку и готов к оперативному реагированию не только на пожары, но и на другие чрезвычайные ситуации.
По оценке Министерства по чрезвычайным ситуациям, ввод в эксплуатацию новых комплексов и постов позволит:
сократить время реагирования на пожары и ЧС;
снизить риски для жизни и здоровья людей;
повысить уровень защиты имущества;
усилить безопасность как в городах, так и в сельской местности.
Таким образом, развитие инфраструктуры экстренных служб становится одним из ключевых элементов повышения уровня безопасности в регионах Казахстана.
