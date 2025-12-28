Экстренные службы переезжают ближе к людям: что изменится для тысяч казахстанцев

В нескольких регионах Казахстана одновременно введены в эксплуатацию новые комплексы экстренных служб и пункты пожаротушения. Речь идет не просто о строительстве отдельных объектов, а о системном усилении безопасности — от крупных городов до небольших сел. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РКЭ, передает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба МЧС Казахстана

Новый комплекс экстренных служб появился в Шымкенте

В Шымкенте открылся очередной современный комплекс экстренных служб, который объединил сразу несколько ключевых подразделений. На одной территории теперь размещены:

пожарная часть №11;

пост полиции;

бригада скорой медицинской помощи.

Такой формат позволяет службам работать максимально слаженно и оперативно, сокращая время реагирования в экстренных ситуациях.

Инфраструктура по современным стандартам

Новый комплекс в Шымкенте оснащен всем необходимым для полноценной круглосуточной работы личного состава. На территории предусмотрены:

служебные и административные помещения;

учебный класс для подготовки сотрудников;

столовая и бытовые зоны;

учебно-тренировочная башня;

гараж на два специальных автомобиля;

навесы для техники.

По данным МЧС, запуск объекта позволит значительно сократить время прибытия экстренных служб к месту происшествия.

Под защитой — почти 75 тысяч человек

Новый комплекс экстренных служб в Шымкенте будет обслуживать сразу восемь населенных пунктов. Общая численность населения в зоне ответственности составляет 74 868 человек.

В ведомстве подчеркивают, что это особенно важно для быстрорастущих районов, где нагрузка на экстренные службы традиционно выше.

Добровольный пункт пожаротушения открылся в Абайской области

Параллельно с городскими объектами развивается и сеть добровольных пожарных формирований. В селе Ерназар Абайской области открыт 141-й добровольный пункт пожаротушения.

Он обслуживает:

населенные пункты района;

территории лесного хозяйства.

В зону ответственности пункта входят:

671 жилой дом;

2 341 житель.

Такой формат позволяет быстрее реагировать на возгорания в сельской местности, где расстояния до профессиональных частей зачастую значительны.

Три новых пожарных поста заработали в Восточном Казахстане

Сразу три поста пожаротушения введены в эксплуатацию в Восточно-Казахстанской области. По информации спасателей, они будут обеспечивать защиту более 3 тысяч жителей.

Каждый из постов оснащен:

служебно-бытовыми помещениями;

оборудованием для круглосуточного несения службы;

пожарным и спасательным инвентарем;

средствами связи;

полной экипировкой личного состава.

Жетысуская область усиливает противопожарную защиту сел

Еще один добровольный пожарный пост начал работу в Жетысуской области. Он будет обслуживать четыре населенных пункта.

В МЧС отмечают, что личный состав прошел специальную подготовку и готов к оперативному реагированию не только на пожары, но и на другие чрезвычайные ситуации.

Что изменит ввод новых объектов

По оценке Министерства по чрезвычайным ситуациям, ввод в эксплуатацию новых комплексов и постов позволит:

сократить время реагирования на пожары и ЧС;

снизить риски для жизни и здоровья людей;

повысить уровень защиты имущества;

усилить безопасность как в городах, так и в сельской местности.

Таким образом, развитие инфраструктуры экстренных служб становится одним из ключевых элементов повышения уровня безопасности в регионах Казахстана.