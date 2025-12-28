Названы сроки подключения интернета в поездах и самолетах Казахстана

В Казахстане готовятся к одному из самых ожидаемых цифровых изменений для пассажиров — интернету в поездах и на бортах самолетов. О планах, сроках и текущей готовности технологий рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Тема доступа к интернету во время поездок по железной дороге и авиаперелетов обсуждается в Казахстане не первый год. Однако теперь проект получил конкретные сроки реализации.
По словам главы Минцифры, развертывание интернета в транспорте планируется начать уже в следующем году, причем речь идет сразу о двух ключевых направлениях — поездах КТЖ и самолетах национального авиаперевозчика Air Astana.
Жаслан Мадиев сообщил, что железнодорожный транспорт станет первой площадкой для массового внедрения интернета.
Согласно озвученным планам:
уже в первом полугодии следующего года доступ к спутниковому интернету в поездах получат около 50% пассажиров;
связь будет обеспечиваться именно за счет спутниковых технологий, что позволит покрыть протяженные маршруты, включая удаленные и малонаселенные участки.
Таким образом, для значительной части пассажиров КТЖ поездки без связи станут прошлым: появится возможность работать, общаться и получать онлайн-доступ к сервисам прямо в пути.
С авиасообщением ситуация сложнее, но и здесь, как подчеркнул министр, есть четкий график.
По его словам:
примерно с октября следующего года в парке Air Astana начнут появляться самолеты, оборудованные системой спутникового интернета;
внедрение будет происходить поэтапно, по мере установки необходимого оборудования на борта.
Таким образом, первые рейсы с полноценным доступом к интернету пассажиры смогут ощутить уже во второй половине года.
Отдельно глава Минцифры обратил внимание на то, что технологических ограничений сегодня фактически нет. Спутниковый интернет уже активно используется в мировой авиации, однако казахстанские авиакомпании пока не внедряли его в полном объеме.
В качестве примера Мадиев привел иностранных перевозчиков:
ряд зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казахстан;
в том числе Turkish Airlines, где доступ к интернету на борту стал привычной услугой уже давно.
Это, по словам министра, подтверждает, что вопрос упирается не в отсутствие технологий, а в этапы внедрения и оснащения флота.
В Air Astana, как отметил министр, положительно оценивают перспективы запуска интернета на бортах. После установки оборудования авиакомпания рассчитывает приступить к полноценному внедрению услуги.
Жаслан Мадиев подчеркнул, что сроки реализации проекта выглядят реалистичными и выполнимыми, а сам проект — важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры транспорта в стране.
Запуск интернета в поездах и самолетах может заметно изменить сам формат поездок:
возможность оставаться на связи во время длительных переездов;
работа и онлайн-сервисы без «выпадения» из цифрового пространства;
повышение комфорта и конкурентоспособности казахстанского транспорта.
Если заявленные сроки будут соблюдены, уже в следующем году Казахстан приблизится к стандартам, давно привычным для пассажиров в других странах.
