Названы сроки подключения интернета в поездах и самолетах Казахстана

В Казахстане готовятся к одному из самых ожидаемых цифровых изменений для пассажиров — интернету в поездах и на бортах самолетов . О планах, сроках и текущей готовности технологий рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: profile.ru

Интернет в дороге: проект выходит из стадии обещаний

Тема доступа к интернету во время поездок по железной дороге и авиаперелетов обсуждается в Казахстане не первый год. Однако теперь проект получил конкретные сроки реализации.

По словам главы Минцифры, развертывание интернета в транспорте планируется начать уже в следующем году, причем речь идет сразу о двух ключевых направлениях — поездах КТЖ и самолетах национального авиаперевозчика Air Astana.

Поезда КТЖ: спутниковая связь уже в первом полугодии

Жаслан Мадиев сообщил, что железнодорожный транспорт станет первой площадкой для массового внедрения интернета.

Согласно озвученным планам:

уже в первом полугодии следующего года доступ к спутниковому интернету в поездах получат около 50% пассажиров ;

связь будет обеспечиваться именно за счет спутниковых технологий, что позволит покрыть протяженные маршруты, включая удаленные и малонаселенные участки.

Таким образом, для значительной части пассажиров КТЖ поездки без связи станут прошлым: появится возможность работать, общаться и получать онлайн-доступ к сервисам прямо в пути.

Интернет на бортах Air Astana: старт ближе к осени

С авиасообщением ситуация сложнее, но и здесь, как подчеркнул министр, есть четкий график.

По его словам:

примерно с октября следующего года в парке Air Astana начнут появляться самолеты, оборудованные системой спутникового интернета;

внедрение будет происходить поэтапно, по мере установки необходимого оборудования на борта.

Таким образом, первые рейсы с полноценным доступом к интернету пассажиры смогут ощутить уже во второй половине года.

Технологии есть, но их пока не используют

Отдельно глава Минцифры обратил внимание на то, что технологических ограничений сегодня фактически нет. Спутниковый интернет уже активно используется в мировой авиации, однако казахстанские авиакомпании пока не внедряли его в полном объеме.

В качестве примера Мадиев привел иностранных перевозчиков:

ряд зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Казахстан;

в том числе Turkish Airlines, где доступ к интернету на борту стал привычной услугой уже давно.

Это, по словам министра, подтверждает, что вопрос упирается не в отсутствие технологий, а в этапы внедрения и оснащения флота.

Оптимистичный прогноз: проект считают реализуемым

В Air Astana, как отметил министр, положительно оценивают перспективы запуска интернета на бортах. После установки оборудования авиакомпания рассчитывает приступить к полноценному внедрению услуги.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что сроки реализации проекта выглядят реалистичными и выполнимыми, а сам проект — важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры транспорта в стране.

Что это значит для пассажиров

Запуск интернета в поездах и самолетах может заметно изменить сам формат поездок:

возможность оставаться на связи во время длительных переездов;

работа и онлайн-сервисы без «выпадения» из цифрового пространства;

повышение комфорта и конкурентоспособности казахстанского транспорта.

Если заявленные сроки будут соблюдены, уже в следующем году Казахстан приблизится к стандартам, давно привычным для пассажиров в других странах.