Путин встретился с Назарбаевым в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл официальную встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в стенах Кремля, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из видео

Встреча в Кремле: атмосфера и детали

Пресс-служба правительства России опубликовала видеокадры встречи, на которых запечатлены Путин и Назарбаев за беседой у круглого стола. Стол украшали изящные белоснежные цветочные композиции, создавая атмосферу торжественности и дипломатического уважения.

Исторический контекст отношений

Для Нурсултана Назарбаева эта встреча стала очередным контактом с российским лидером после прошлогодней встречи в мае.

Краткая биография Назарбаева : Возглавлял Казахстан с момента провозглашения независимости в 1991 году. Став президентом по итогам первых общенациональных выборов 1 декабря 1991 года, руководил страной почти три десятилетия. 19 марта 2019 года Назарбаев официально покинул пост президента, передав власть Касым-Жомарту Токаеву.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что политики встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. По словам лидера республики, инициатором таких встреч выступает Назарбаев, для которого они крайне важны. Токаев упомянул, что для казахстанского политика поездки в Москву стали практически традицией, зародившейся еще во времена СССР.