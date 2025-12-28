Новые пороги и правила отчислений ОСМС в Казахстане с 2026 года

С 1 января 2026 года система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане продолжит действовать по привычным ставкам взносов, однако для части граждан максимальные платежи увеличатся, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: gov.kz

Взносы остаются на прежнем уровне

Директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан сообщил, что ставки взносов в 2026 году изменяться не будут:

Работники будут продолжать платить 2% от своей зарплаты;

Работодатели перечисляют 3% от зарплаты сотрудников;

Самостоятельные плательщики удерживают 5% от минимальной зарплаты, что составляет 4 250 тенге в месяц.

Таким образом, базовые проценты остаются прежними, но для части граждан изменилась ключевая деталь — верхний предел дохода для расчёта взносов.

Верхний порог дохода растёт

Сейчас максимальный доход, с которого рассчитываются взносы, составляет 10 минимальных зарплат, или 850 тысяч тенге. С 2026 года предел увеличится: для работников он составит 20 минимальных зарплат, то есть 1,7 миллиона тенге, а для работодателей — 40 минимальных зарплат, что равно 3,4 миллиона тенге.

По словам Мухамеджана, это решение повышает справедливость системы: граждане с высокими доходами теперь будут платить пропорционально больше, что укрепляет финансовую устойчивость страховой модели.

Новая норма затронет около девяти процентов наёмных работников, чьи доходы превышают 850 тысяч тенге. Остальных изменения не коснутся.

Как работает система сейчас

На сегодняшний день ОСМС действует следующим образом:

При средней зарплате в 300 тысяч тенге работник платит около 6 тысяч тенге, что составляет 2% от дохода;

При доходе в 1,5 миллиона тенге, примерно в пять раз выше средней зарплаты, действует верхний предел 10 минимальных зарплат, и взнос не превышает 17 тысяч тенге, или 1,1% от дохода;

При доходе в 3 миллиона тенге взнос остаётся 17 тысяч тенге, или 0,6% от дохода.

То есть сегодня граждане с высокими доходами платят относительно меньше.

Изменения с 2026 года

С нового года верхний предел суммы для исчисления взносов изменится:

Для работников с доходом до 1,7 миллиона тенге максимальные отчисления составят 34 тысячи тенге в месяц;

Для работодателей с доходом сотрудников до 3,4 миллиона тенге максимальные отчисления составят 102 тысячи тенге в месяц.

Ставки взносов при этом остаются прежними — повышается только верхняя граница дохода, с которой производятся отчисления.

Что такое ОСМС

ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование) действует в Казахстане с 1 января 2020 года. Система позволяет гражданам отчислять средства на медстрахование и пользоваться необходимым спектром медицинских услуг.

С принятием изменений с 2026 года система станет более справедливой, особенно для граждан с высокими доходами, при этом большинство казахстанцев продолжат платить как прежде.