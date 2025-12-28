18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.12.2025, 10:58

Голубь за 80 тысяч тенге: почему казахстанец отдает такие деньги за крылатых, которые делают сальто в воздухе

Новости Казахстана 0 486

Житель поселка Айтеке би Казалинского района Досан Нарманкулов с семи лет посвятил себя разведению голубей. Сегодня его коллекция насчитывает около 200 птиц, а самые ценные экземпляры продаются за 80 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: акимат Казалинского района
Фото: акимат Казалинского района

В интервью агентству Kazinform Досан поделился тонкостями ухода за декоративными голубями и объяснил, почему эти птицы способны приносить спокойствие и радость своим владельцам.

Голубь как символ мира

По словам Досана, голуби — не просто домашние птицы, а настоящие символы мира и благополучия.

«Эти голуби — одомашненный вид диких птиц. У них есть хохолок на голове и «штаны» на лапах длиной до 20–25 сантиметров. Такого не увидишь у диких голубей. Они не только милые, но и красиво летают, выполняют сальто по 15–20 раз в воздухе. Смотря на них, чувствуешь умиротворение, усталость отступает», — рассказывает Досан.

Стоимость голубя напрямую зависит от его внешнего вида, полета и воздушной «игры». Птицы разводятся в декоративных целях и содержатся в просторных вольерах.

Правильное питание и условия содержания

Голуби — птицы чистоплотные и требовательные к корму. Основой их рациона являются пшеница, кукуруза, ячмень и другие зерновые, которые тщательно моют и сушат, чтобы исключить пыль.

«Есть породы, которые стойко переносят мороз до 40 градусов и спокойно сидят на крыше. Другие, теплолюбивые, содержат только в утепленных гнездах. Важно вовремя давать витамины. Существуют редкие породы с разноцветными перьями — черный, желтый, белый, синий, красный, коричневый и голубоватый», — объясняет птицевод.

Голубиная семья и воспитание птенцов

Голуби живут парами, защищая и поддерживая друг друга. За год они откладывают яйца четыре раза, которые высиживают попеременно самец и самка. Через 18 дней появляются птенцы, которых родители кормят совместно еще 21 день. Уже через три недели молодые голуби расправляют крылья и готовятся к первому полету.

Досан вспоминает, что своего первого голубя он купил за 5 тысяч тенге в детстве. Сегодня же самые дорогие экземпляры его коллекции стоят 80 тысяч тенге.

Голубеводство как сообщество

В Казалинском районе и по всей стране немало энтузиастов, занимающихся разведением голубей. Недавно в центре района прошла ярмарка, где заводчики продемонстрировали редкие породы и делились опытом селекции.

«Я поддерживаю тесные связи не только с голубеводами республики, но и с соседними странами. Это помогает обмениваться знаниями и улучшать породы», — отмечает Досан.

Для него голуби — не просто хобби, а способ приносить радость и гармонию в повседневную жизнь.

