18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.12.2025, 12:32

Какие банки больше всего «съедают» комиссии при переводах казахстанцев

Новости Казахстана 0 660

Переводы — одна из самых частых банковских операций в Казахстане. Мы ежедневно отправляем деньги родным, коллегам, оплачиваем услуги, переводим средства между своими счетами и за границу. Но при одинаковых действиях итоговая стоимость может отличаться в разы: где-то комиссия равна нулю, а где-то достигает десятков тысяч тенге. Finratings.kz сравнил условия переводов в 13 крупнейших банках страны и выяснили, где клиенты действительно экономят, а где переплачивают, даже не замечая этого, сообщает Lada.kz. 

Фото: 1prof.by
Фото: 1prof.by

Почему одинаковый перевод стоит по-разному

Банки по-разному выстраивают тарифную политику: одни делают ставку на бесплатные переводы и высокие лимиты, другие зарабатывают на комиссиях и минимальных порогах. В итоге клиент может потерять деньги не из-за суммы перевода, а из-за условий конкретного банка. Особенно это заметно при межбанковских и международных операциях.

Внутрибанковские переводы: где уже почти бесплатно

Переводы внутри одного банка — самые популярные в повседневной жизни. Здесь рынок уже фактически определился: платные переводы внутри одной системы выглядят устаревшими, и большинство крупных игроков от них отказались.

Нулевую комиссию за внутрибанковские переводы предлагают сразу девять банков: Halyk Bank, Kaspi.kz, Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bereke Bank, Bank RBK, Home Credit Bank, Altyn Bank и Freedom Bank.

Кто удобнее всего для активных пользователей

  • Kaspi.kz — без комиссии, с дневным лимитом до 2 млн тенге.

  • Halyk Bank — также без комиссии, но с более высоким лимитом — до 5 млн тенге в день.
    Эти варианты особенно удобны для семей, фрилансеров и тех, кто регулярно переводит крупные суммы.

Где комиссии все еще остались

  • Alatau City Bank — 0,2%, минимум 300 тенге.

  • Евразийский банк — 0,3%, минимум 650 тенге.

  • ВТБ — 0,2%, минимум 500 тенге.

Даже при небольших суммах такие условия делают внутрибанковские переводы заметно дороже, чем у конкурентов.

Межбанковские переводы по Казахстану: настоящая зона риска

Как только деньги уходят за пределы одного банка, ситуация меняется кардинально. Именно здесь комиссии могут неожиданно «съесть» часть суммы.

Самые выгодные предложения

  • Bereke Bank — межбанковские переводы без комиссии, с лимитом до 10 млн тенге в сутки и тем же объемом в месяц.

  • Home Credit Bank — также ноль комиссии, но лимиты скромнее: 1 млн тенге в день и 3 млн в месяц.

  • Freedom Bank — бесплатно до 500 тыс. тенге, далее комиссия 1%.

  • ForteBank — бесплатно до 500 тыс. тенге, затем 0,9%.
    Эти варианты удобны для частых переводов и малого бизнеса.

Средний сегмент

  • Kaspi.kz — комиссия 0,95%, минимум 200 тенге, лимит до 10 000 долларов.

  • Bank RBK0,9%, минимум 250 тенге, с лимитом до 5 млн тенге.
    Компромиссный вариант для тех, кто переводит не слишком часто.

Самые дорогие

  • Alatau City Bank0,5%, минимум 250 тенге.

  • Евразийский банк0,35%, минимум 700 тенге.

Отдельное предложение Kaspi

Если на счет Kaspi поступает зарплата, командировочные или выплаты по договору ГПХ, перевод в любой другой банк РК стоит фиксированные 149 тенге, независимо от суммы. Для остальных клиентов действует стандартная комиссия 0,95%.

Почему лимиты важнее процентов

Высокие лимиты, как у Bereke Bank (10 млн тенге в сутки), выгодны предпринимателям. Но минимальные комиссии в процентах могут сделать мелкие переводы невыгодными. В результате для частых операций на небольшие суммы выгоднее банки с нулевой комиссией.

Международные переводы: самый дорогой сегмент

Переводы за границу почти всегда обходятся дороже внутренних. Даже фиксированная комиссия в 2–3 доллара может скрывать дополнительные расходы — валютный контроль, ограничения и невыгодный курс конвертации.

Бюджетные варианты

  • Halyk Bank и Home Credit Bank — фиксированная комиссия 2 доллара (около 1 028 тенге).
    У Halyk действует лимит до 5 000 долларов в месяц, у Home Credit — без жесткого месячного ограничения.

  • Kaspi.kz0,95%, минимум 200 тенге, удобно для средних сумм.

Дорогие решения

  • Bereke Bank0,35%, минимум 9 900 тенге.

  • Alatau City Bank0,35%, минимум 13 000 тенге.
    Такие условия делают переводы менее 1 млн тенге экономически невыгодными.

Скрытые расходы

Даже при низкой комиссии конвертация валюты может добавить 1–2% расходов. Например, при переводе 1 000 долларов через Halyk формально взимается около 1 028 тенге, но потери на курсе могут составить еще несколько тысяч тенге.

Закон о мобильных переводах в 2025 году: кого реально проверяют

Государство не вводит налог на личные переводы, а пытается четко разделить бытовые операции и предпринимательский доход. Банки автоматически анализируют транзакции и передают данные в Комитет государственных доходов только при совпадении трех условий одновременно:

  • поступления от 100 и более разных отправителей;

  • такие переводы происходят ежемесячно три месяца подряд;

  • общая сумма превышает 1 млн тенге.

Кому беспокоиться не о чем

Если вы переводите деньги родным, друзьям, собираете средства на подарки, благотворительность или разово продаете личные вещи — это не считается бизнесом и не облагается налогами. Даже крупный разовый перевод от одного человека не делает вас нарушителем, если нет систематичности и массовости.

Главный вывод

Если вы часто переводите деньги между банками, Bereke Bank и Home Credit Bank позволяют экономить до 1 000 тенге на каждой операции по сравнению с популярными, но более дорогими решениями. А при международных переводах важно смотреть не только на комиссию, но и на курс конвертации — именно там чаще всего теряются самые большие суммы.

2
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
каспи должен быть в дорогом сегменте, что за математик эти расчёты делал? получается 0,95% меньше 0,5%?
28.12.2025, 10:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь