Какие банки больше всего «съедают» комиссии при переводах казахстанцев

Переводы — одна из самых частых банковских операций в Казахстане. Мы ежедневно отправляем деньги родным, коллегам, оплачиваем услуги, переводим средства между своими счетами и за границу. Но при одинаковых действиях итоговая стоимость может отличаться в разы: где-то комиссия равна нулю, а где-то достигает десятков тысяч тенге. Finratings.kz сравнил условия переводов в 13 крупнейших банках страны и выяснили, где клиенты действительно экономят, а где переплачивают, даже не замечая этого, сообщает Lada.kz.

Фото: 1prof.by

Почему одинаковый перевод стоит по-разному

Банки по-разному выстраивают тарифную политику: одни делают ставку на бесплатные переводы и высокие лимиты, другие зарабатывают на комиссиях и минимальных порогах. В итоге клиент может потерять деньги не из-за суммы перевода, а из-за условий конкретного банка. Особенно это заметно при межбанковских и международных операциях.

Внутрибанковские переводы: где уже почти бесплатно

Переводы внутри одного банка — самые популярные в повседневной жизни. Здесь рынок уже фактически определился: платные переводы внутри одной системы выглядят устаревшими, и большинство крупных игроков от них отказались.

Нулевую комиссию за внутрибанковские переводы предлагают сразу девять банков: Halyk Bank, Kaspi.kz, Банк ЦентрКредит, ForteBank, Bereke Bank, Bank RBK, Home Credit Bank, Altyn Bank и Freedom Bank.

Кто удобнее всего для активных пользователей

Kaspi.kz — без комиссии, с дневным лимитом до 2 млн тенге .

Halyk Bank — также без комиссии, но с более высоким лимитом — до 5 млн тенге в день.

Эти варианты особенно удобны для семей, фрилансеров и тех, кто регулярно переводит крупные суммы.

Где комиссии все еще остались

Alatau City Bank — 0,2%, минимум 300 тенге .

Евразийский банк — 0,3%, минимум 650 тенге .

ВТБ — 0,2%, минимум 500 тенге.

Даже при небольших суммах такие условия делают внутрибанковские переводы заметно дороже, чем у конкурентов.

Межбанковские переводы по Казахстану: настоящая зона риска

Как только деньги уходят за пределы одного банка, ситуация меняется кардинально. Именно здесь комиссии могут неожиданно «съесть» часть суммы.

Самые выгодные предложения

Bereke Bank — межбанковские переводы без комиссии, с лимитом до 10 млн тенге в сутки и тем же объемом в месяц.

Home Credit Bank — также ноль комиссии, но лимиты скромнее: 1 млн тенге в день и 3 млн в месяц .

Freedom Bank — бесплатно до 500 тыс. тенге , далее комиссия 1% .

ForteBank — бесплатно до 500 тыс. тенге, затем 0,9%.

Эти варианты удобны для частых переводов и малого бизнеса.

Средний сегмент

Kaspi.kz — комиссия 0,95% , минимум 200 тенге , лимит до 10 000 долларов .

Bank RBK — 0,9%, минимум 250 тенге, с лимитом до 5 млн тенге.

Компромиссный вариант для тех, кто переводит не слишком часто.

Самые дорогие

Alatau City Bank — 0,5% , минимум 250 тенге .

Евразийский банк — 0,35%, минимум 700 тенге.

Отдельное предложение Kaspi

Если на счет Kaspi поступает зарплата, командировочные или выплаты по договору ГПХ, перевод в любой другой банк РК стоит фиксированные 149 тенге, независимо от суммы. Для остальных клиентов действует стандартная комиссия 0,95%.

Почему лимиты важнее процентов

Высокие лимиты, как у Bereke Bank (10 млн тенге в сутки), выгодны предпринимателям. Но минимальные комиссии в процентах могут сделать мелкие переводы невыгодными. В результате для частых операций на небольшие суммы выгоднее банки с нулевой комиссией.

Международные переводы: самый дорогой сегмент

Переводы за границу почти всегда обходятся дороже внутренних. Даже фиксированная комиссия в 2–3 доллара может скрывать дополнительные расходы — валютный контроль, ограничения и невыгодный курс конвертации.

Бюджетные варианты

Halyk Bank и Home Credit Bank — фиксированная комиссия 2 доллара (около 1 028 тенге ).

У Halyk действует лимит до 5 000 долларов в месяц , у Home Credit — без жесткого месячного ограничения.

Kaspi.kz — 0,95%, минимум 200 тенге, удобно для средних сумм.

Дорогие решения

Bereke Bank — 0,35% , минимум 9 900 тенге .

Alatau City Bank — 0,35%, минимум 13 000 тенге.

Такие условия делают переводы менее 1 млн тенге экономически невыгодными.

Скрытые расходы

Даже при низкой комиссии конвертация валюты может добавить 1–2% расходов. Например, при переводе 1 000 долларов через Halyk формально взимается около 1 028 тенге, но потери на курсе могут составить еще несколько тысяч тенге.

Закон о мобильных переводах в 2025 году: кого реально проверяют

Государство не вводит налог на личные переводы, а пытается четко разделить бытовые операции и предпринимательский доход. Банки автоматически анализируют транзакции и передают данные в Комитет государственных доходов только при совпадении трех условий одновременно:

поступления от 100 и более разных отправителей ;

такие переводы происходят ежемесячно три месяца подряд ;

общая сумма превышает 1 млн тенге.

Кому беспокоиться не о чем

Если вы переводите деньги родным, друзьям, собираете средства на подарки, благотворительность или разово продаете личные вещи — это не считается бизнесом и не облагается налогами. Даже крупный разовый перевод от одного человека не делает вас нарушителем, если нет систематичности и массовости.

Главный вывод

Если вы часто переводите деньги между банками, Bereke Bank и Home Credit Bank позволяют экономить до 1 000 тенге на каждой операции по сравнению с популярными, но более дорогими решениями. А при международных переводах важно смотреть не только на комиссию, но и на курс конвертации — именно там чаще всего теряются самые большие суммы.