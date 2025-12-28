18+
Температура воды в Каспийском море
28.12.2025, 13:57

Казахстанцы должны знать: за чужую царапину на автомобиле можно лишиться прав

Новости Казахстана 0 756

Даже незначительная царапина на машине может обернуться для владельца настоящей головной болью: вместо того чтобы получить компенсацию, пострадавший рискует попасть под штраф или лишение прав. Юристы предупреждают — ошибка многих водителей в том, что они вызывают полицию уже после того, как покинули место происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на diapazon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Актобе одна из автолюбительниц столкнулась с этой ситуацией: повреждение обнаружилось уже после парковки у дома. Камеры видеонаблюдения на офисной парковке зафиксировали момент удара, а личность виновника была известна. Казалось бы, формальность — и компенсация гарантирована. Но юрист Алена Дуля предупреждает о скрытой опасности.

Главный риск — статус «беглеца»

Согласно действующему законодательству, любое столкновение двух автомобилей, даже если это лишь легкая царапина на парковке, считается полноценным ДТП.

  • Если вы покинули место происшествия, не заметив удара, закон трактует это как оставление места ДТП.

  • Даже если обращение в полицию происходит позже, находясь уже у дома, инспекторы могут составить протокол не только на нарушителя, но и на вас.

Иными словами, формально вы тоже становитесь участником правонарушения.

Вердикт юриста

Алена Дуля объясняет:

«Заявить в полицию можно, видеозапись с камеры — отличное доказательство. Но имейте в виду: вас могут привлечь к ответственности за оставление места ДТП. Суд определит, было ли это умышленно, но риск лишиться прав или получить крупный штраф крайне велик».

Даже если вы действовали честно, закон не всегда учитывает субъективные намерения водителя.

Как действовать безопасно

Эксперты советуют следующие шаги:

  1. Попытайтесь договориться с виновником мирно. Если он согласен возместить ущерб, проблем с законом можно избежать.

  2. Используйте Европротокол через страховую компанию, если ситуация подходит под условия: оба водителя застрахованы и ущерб не превышает лимит.

  3. Консультируйтесь с адвокатом перед вызовом полиции, чтобы избежать риска привлечения к ответственности за оставление места ДТП.

В итоге, даже мелкая царапина может превратиться в серьезный юридический вопрос. Главное — действовать обдуманно, собирать доказательства и понимать свои права.

