Исламский календарь 2026: когда казахстанцы будут отмечать праздники

Мусульманский календарь устроен иначе, чем привычный григорианский: он основан на лунных циклах. Из-за этого религиозные даты ежегодно смещаются примерно на 10–11 дней назад. В 2026 году мусульмане будут отмечать ряд значимых праздников, включая Ураза-байрам и Курбан-байрам. Каждое событие сопровождается своими традициями и духовным смыслом, а также напоминает о важности милосердия и духовной дисциплины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Как устроен исламский календарь и что такое хиджра

Исламский, или хиджрийский, календарь состоит из 12 месяцев, каждый из которых длится 29 или 30 дней в зависимости от появления нового месяца на небе. В результате год по исламскому календарю короче григорианского примерно на 10–11 дней, поэтому даты праздников каждый год «переезжают» по привычному календарю.

Отсчет лет ведется от хиджры — переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Этот исторический момент считается началом формирования первой мусульманской общины.

В 2026 году мусульманский календарь охватывает два года: первую половину — 1447-й год, который начался еще в 2025 году, а летом наступит 1448-й год.

Месяцы исламского календаря в 2026 году

Исламский календарь включает два главных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также ряд значимых дат, связанных с жизнью пророка Мухаммеда и важными духовными событиями. Священными считаются седьмой, восьмой и девятый месяцы (Раджаб, Шаабан и Рамадан), когда запрещены вооруженные конфликты.

Основные месяцы и их особенности в 2026 году:

Мухаррам — первый месяц, переводится как «запрещенный». Начало 16 июня.

Сафар — означает «желтый», связано с увяданием растений.

Раби аль-авваль — третий месяц, переводится как «весна», хотя по времени приходится на осень.

Раби ас-сани (Раби́ аль-ахир) — четвертый месяц.

Джумада аль-уля — пятый месяц, символизирует зимнее начало, в 2026 году приходится на осень.

Джумада ас-сани (Джумада аль-ахира) — «засушливый» месяц.

Раджаб — седьмой месяц, «бояться», священный месяц, запрещены военные походы. Начало 10 декабря.

Шаабан — восьмой месяц, «разделяться».

Рамадан — девятый месяц, «быть раскаленным», начало 19 февраля 2026 года, время строгого поста.

Шавваль — десятый месяц, «сниматься с места», символ возобновления кочевых традиций.

Зу-ль-када — «сидеть, находиться на месте», время стоянок.

Зу-ль-хиджа — «паломничество», запретный месяц, предписан пост.

Ключевые религиозные события в 2026 году

Январь: Ночь Мирадж (15–16 января)

Этот праздник посвящен ночному путешествию пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим и его вознесению к небесам. В эту ночь были установлены обязательные пятикратные молитвы — намаз. Верующие проводят ночь в поклонении, чтении Корана и размышлениях о духовных ценностях.

Февраль: Ночь Бараат и начало Рамадана

Ночь Бараат (2–3 февраля) — середина месяца Шаабан. Время духовного подведения итогов, просьбы о прощении, молитвы за близких и поминовение умерших.

Начало Рамадана (19 февраля) — священный месяц поста, один из пяти столпов ислама. В течение месяца мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката, уделяют особое внимание молитве, чтению Корана и благотворительности.

Март: Ночь аль-Кадр и Ураза-байрам

Ночь аль-Кадр (16–17 марта) — Лейлят аль-Кадр, ночь, когда пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. Поклонение в эту ночь ценится выше тысяч месяцев.

Ураза-байрам (20 марта) — праздник разговения, завершение Рамадана. Мусульмане совершают праздничную молитву, дарят подарки, навещают родственников и выплачивают милостыню (закят аль-фитр).

Май: День Арафа и Курбан-байрам

День Арафа (26 мая) — девятое число месяца Зу-ль-хиджа, ключевой день хаджа, паломники стоят у горы Арафат. Для остальных мусульман — день поста для искупления грехов.

Курбан-байрам (27 мая) — праздник жертвоприношения, символ веры и покорности Богу, связанный с историей пророка Ибрахима. Мясо принесенного животного делится на три части: семье, родственникам и нуждающимся.

Дни ат-Ташрик (26–30 мая) — продолжение Курбан-байрама, время молитвы и общения с близкими, пост в эти дни запрещен.

Июнь: Исламский Новый год и День Ашура

Исламский Новый год (16 июня) — первый день месяца Мухаррам, связано с хиджрой. В основном воспринимается как время для размышлений.

День Ашура (25 июня) — десятое число Мухаррама. В суннитской традиции связан с спасением пророка Мусы и постом, рекомендованным пророком Мухаммадом. В шиитской традиции — траурный день памяти мученической смерти имама Хусейна.

Август: Мавлид ан-Наби (24–25 августа)

День рождения пророка Мухаммада. В мечетях проходят проповеди о его жизни и нравственных качествах, читаются религиозные тексты, совершаются благотворительные акции.

Декабрь: Раджаб и Ночь Рагаиб

Начало месяца Раджаб (10 декабря) — священный месяц, посвященный духовному очищению и молитвам.

Ночь Рагаиб (10–11 декабря) — первая пятница Раджаба, благословенное время молитвы и подготовки к священным месяцам.

Значение главных праздников

Ураза-байрам

В 2026 году праздник начинается вечером 19 марта, основной день — 20 марта. Это не только радость после поста, но и благодарность Всевышнему за духовное очищение. В этот день совершается коллективная молитва, выплачивается милостыня нуждающимся, навещаются родственники и дарятся подарки. Праздник подчеркивает ценность общины и социальной ответственности.

Курбан-байрам

Празднуется в ночь на 27 мая и весь следующий день. Связан с готовностью пророка Ибрахима принести жертву. Основной смысл — отказ от личных привязанностей ради высших ценностей, щедрость, забота о ближнем. Животное жертвуется, а мясо делится между семьей, родственниками и нуждающимися.

Почему даты исламских праздников могут меняться

Начало исламских месяцев определяется по факту наблюдения новолуния, поэтому в разных странах даты могут различаться на один день. Окончательные дни праздников объявляются духовными управлениями ближе к событиям. Тем не менее календарь на 2026 год позволяет заранее ориентироваться в ключевых датах и планировать религиозные и семейные мероприятия.