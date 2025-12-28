Экс-жена Бишимбаева раскрыла, кому он «слил» свои активы

Назым Кахарман, бывшая супруга осужденного Куандыка Бишимбаева, вновь оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз поводом стали судебные разбирательства по алиментам и финансовые маневры экс-министра национальной экономики Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/Jogargy_sot

Судебные разбирательства и алименты: как Бишимбаев пытался уйти от ответственности

В опубликованном 28 декабря 2025 года видео в Instagram Назым Кахарман подробно рассказала о попытках Бишимбаева снизить размер алиментов на их несовершеннолетних детей.

"Моими адвокатами документально доказано, что Куандык еще 15 лет может платить алименты. Для того, чтобы скрыть активы, он сделал их вывод. За то время, когда его посадили, до вот этого суда он слил свои активы в пользу своего старшего совершеннолетнего сына, которому скоро будет 26 лет.

По словам экс-супруги, активы были переведены на старшего, уже совершеннолетнего сына, которому скоро исполнится 26 лет.

«Это прекрасно, когда отец заботится о ребенке. Но отвратительно использовать совершеннолетнего сына как инструмент, чтобы избежать обязательств перед несовершеннолетними детьми», — подчеркнула она.

Защита в суде: адвокат Бишимбаева и прежние дела

Во время разбирательств интересы находящегося в заключении Бишимбаева представлял адвокат Ерлан Газымжанов. Он же ранее входил в команду защиты экс-министра во время судебного процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в 2024 году.

На суде Газымжанов утверждал, что Бишимбаев поддерживает своего старшего сына и подарил ему многочисленное имущество. Однако решение суда осталось на стороне Кахарман — Бишимбаев обязан выплачивать алименты в соответствии с соглашением, заключенным при разводе.

«Мы долго обсуждали это соглашение. Оно невозможно расторгнуть и защищает обе стороны. Если бы Бишимбаев не разрушил сам себя своими действиями, он мог бы стать мультимиллионером или миллиардером, и тогда соглашение работало бы в его пользу», — добавила Назым.

Судебная победа и поведение Бишимбаева после решения

После вынесения решения Бишимбаев и его команда не стали оспаривать его и не подали апелляцию.