Казахстанцам больше не придётся заполнять декларации: налоговая берёт калькулятор в свои руки

В Казахстане готовится запуск пилотного сервиса, который позволит налогоплательщикам получать уже заполненные формы налоговой отчётности по НДС. Инициатива призвана облегчить процесс и снизить риск ошибок, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Как работает новая система

Сервис автоматически формирует декларации по форме 300.00 на основе данных из внутренних информационных систем органов госдоходов. В частности, учитываются:

Счета-фактуры;

Лицевые счета налогоплательщиков;

Декларации на товары.

Система заполняет 13 ключевых строк декларации. При этом пользователь сможет при необходимости вручную корректировать суммы — как увеличивать, так и уменьшать их.

Зачем нужен сервис

В Комитете государственных доходов пояснили:

"Сервис разработан для предварительного информирования и оказания помощи в правильном заполнении налоговой отчётности по НДС. Он позволяет заранее узнать свои налоговые обязательства, уменьшить количество ошибок и предотвратить негативные последствия, включая уведомления камерального контроля и возможные штрафы".

Таким образом, сервис станет полезным инструментом для бизнеса и индивидуальных предпринимателей, минимизируя бюрократические сложности.

Когда можно будет опробовать

Пилотный запуск сервиса намечен на сдачу отчётности за 4-й квартал 2025 года. Пользователи смогут протестировать работу системы и оценить удобство автоматического заполнения деклараций до официального повсеместного внедрения.