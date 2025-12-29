18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.12.2025, 20:57

Штормовое предупреждение: Казахстан готовится к снежной буре и сильному ветру

Новости Казахстана 0 337

Почти весь Казахстан накануне конца года окажется под воздействием суровой зимней погоды. Синоптики Казгидромета объявили штормовое предупреждение по большинству регионов страны. Жителям стоит быть готовыми к туману, гололеду, снегопадам и сильным порывам ветра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото: yamal-media.ru
Фото: yamal-media.ru

Кызылординская область: гололедица и туман

  • Ночь и утро 29 декабря: гололедица на дорогах, особенно опасно для водителей.

  • Туман: преимущественно на севере и в центре области.

  • Ветер: юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

В самом городе Кызылорда ночью ожидаются те же условия: гололедица, временами туман, днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Западно-Казахстанская область: снег и низовая метель

  • Ночь и утро: снег и низовая метель на севере и востоке, днем — на западе и севере.

  • Туман и гололед: в западных, северных и восточных районах.

  • Ветер: южный и юго-западный ночью на западе — до 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются снег, метель, гололед и туман.

Алматинская область: туман и гололед в горах

  • Ночь и утро: туман на севере, юге и в горных районах, гололедица на дорогах.

  • Ветер: восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с.

В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается густой туман.

Акмолинская и Ұлытау области: снег, метель и туман

  • 29 декабря днем: снег, метель, гололед на западе и севере Акмолинской области.

  • Ветер: южный и юго-восточный с порывами 15-20 м/с.

  • В Жезказгане и центральных районах Ұлытау также прогнозируются снег, метель, гололед и туман.

Южные регионы: Туркестан, Жамбыл, Жетісу

  • Туман и гололед: ночные и утренние часы, особенно в горных районах.

  • Ветер: юго-восточный на горных перевалах и в долинах, порывы 15-20 м/с.

В Таразе и Талдыкоргане ночью и утром местами туман.

Восточные области: Абай и Восточно-Казахстанская

  • Туман: на юге и востоке Абайской области.

  • Ветер: порывы до 23 м/с в некоторых районах.

  • На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Суровые условия по всей стране

  • Мангистауская область: гололед и туман на юге, севере и в центре.

  • Карагандинская область: ночью небольшой снег, низовая метель и гололед; туман на севере, востоке и юге.

  • Атырауская область: туман и гололед по всей территории, в Атырау — аналогично.

  • Костанай и Актюбинская области: снег, метель, гололед, туман; порывы ветра до 18 м/с.

  • Павлодарская и Жетісу области: ночью и утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.

  • Северо-Казахстанская область: днем снег, метель, гололед; ветер южного направления, порывы 15-20 м/с.

Рекомендации для жителей

  • Водителям: будьте особенно осторожны на дорогах из-за гололедицы и тумана.

  • Пешеходам: избегайте скользких участков и носите яркую одежду.

  • Жителям горных районов: учитывайте возможные сильные порывы ветра и ограниченную видимость.

Штормовое предупреждение действует почти по всей стране, поэтому стоит заранее планировать поездки и соблюдать меры предосторожности.

