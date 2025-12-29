Штормовое предупреждение: Казахстан готовится к снежной буре и сильному ветру

Почти весь Казахстан накануне конца года окажется под воздействием суровой зимней погоды. Синоптики Казгидромета объявили штормовое предупреждение по большинству регионов страны. Жителям стоит быть готовыми к туману, гололеду, снегопадам и сильным порывам ветра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.