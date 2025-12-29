Штормовое предупреждение: Казахстан готовится к снежной буре и сильному ветру

Почти весь Казахстан накануне конца года окажется под воздействием суровой зимней погоды. Синоптики Казгидромета объявили штормовое предупреждение по большинству регионов страны. Жителям стоит быть готовыми к туману, гололеду, снегопадам и сильным порывам ветра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.
Ночь и утро 29 декабря: гололедица на дорогах, особенно опасно для водителей.
Туман: преимущественно на севере и в центре области.
Ветер: юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.
В самом городе Кызылорда ночью ожидаются те же условия: гололедица, временами туман, днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Ночь и утро: снег и низовая метель на севере и востоке, днем — на западе и севере.
Туман и гололед: в западных, северных и восточных районах.
Ветер: южный и юго-западный ночью на западе — до 15-20 м/с.
В Уральске ожидаются снег, метель, гололед и туман.
Ночь и утро: туман на севере, юге и в горных районах, гололедица на дорогах.
Ветер: восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с.
В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается густой туман.
29 декабря днем: снег, метель, гололед на западе и севере Акмолинской области.
Ветер: южный и юго-восточный с порывами 15-20 м/с.
В Жезказгане и центральных районах Ұлытау также прогнозируются снег, метель, гололед и туман.
Туман и гололед: ночные и утренние часы, особенно в горных районах.
Ветер: юго-восточный на горных перевалах и в долинах, порывы 15-20 м/с.
В Таразе и Талдыкоргане ночью и утром местами туман.
Туман: на юге и востоке Абайской области.
Ветер: порывы до 23 м/с в некоторых районах.
На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Мангистауская область: гололед и туман на юге, севере и в центре.
Карагандинская область: ночью небольшой снег, низовая метель и гололед; туман на севере, востоке и юге.
Атырауская область: туман и гололед по всей территории, в Атырау — аналогично.
Костанай и Актюбинская области: снег, метель, гололед, туман; порывы ветра до 18 м/с.
Павлодарская и Жетісу области: ночью и утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
Северо-Казахстанская область: днем снег, метель, гололед; ветер южного направления, порывы 15-20 м/с.
Водителям: будьте особенно осторожны на дорогах из-за гололедицы и тумана.
Пешеходам: избегайте скользких участков и носите яркую одежду.
Жителям горных районов: учитывайте возможные сильные порывы ветра и ограниченную видимость.
Штормовое предупреждение действует почти по всей стране, поэтому стоит заранее планировать поездки и соблюдать меры предосторожности.
