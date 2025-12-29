Высокопоставленный полицейский задержан КНБ в Шымкенте

Комитет национальной безопасности Казахстана провел громкую спецоперацию в Шымкенте, в результате которой был задержан один из руководителей городской полиции. Речь идет о начальнике управления полиции района Аль-Фараби, полковнике Батыре Мырзагелдиеве, сообщает Lada.kz.

Фото: Телеграм-канал Kozachkov offside

Кого именно задержали

Как сообщает журналист Михаил Козачков, фигурантом дела стал высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел — начальник районного управления полиции. По имеющейся информации, Батыр Мырзагелдиев занимал ключевую должность в системе обеспечения правопорядка одного из крупнейших районов Шымкента.

Задержание при получении крупной взятки

По данным источника, задержание проводилось непосредственно в момент получения незаконного вознаграждения. Сумма взятки составила 20 миллионов тенге, что делает дело одним из наиболее резонансных антикоррупционных эпизодов последнего времени в регионе.

Операцию осуществили сотрудники Службы по противодействию коррупции КНБ Республики Казахстан. Мероприятия проходили в рамках оперативно-розыскных действий.

Антикоррупционная линия КНБ

Задержание полковника полиции стало очередным примером усиления работы спецслужб по выявлению коррупции в правоохранительных органах. КНБ регулярно подчеркивает, что борьба с взяточничеством среди силовиков остается одним из приоритетных направлений, поскольку подобные преступления подрывают доверие общества к системе правопорядка.

Что известно о дальнейшем расследовании

На данный момент официальные комментарии со стороны КНБ или МВД не опубликованы. Ожидается, что в ближайшее время будет принято процессуальное решение, а также озвучены подробности уголовного дела, включая возможную квалификацию действий задержанного и меру пресечения.

Реакция общественности

Информация о задержании высокопоставленного полицейского быстро разошлась в соцсетях и вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи активно обсуждают как сам факт задержания, так и масштабы коррупции в правоохранительной системе.