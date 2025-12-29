От 205 до 316 тенге за литр: чего ждать казахстанцам от цен на бензин в 2026 году

2025 год для казахстанских водителей оказался непростым. Год, в котором привычная стабильность цен на бензин сменилась периодическими скачками и неожиданными решениями правительства. Для миллионов автолюбителей и владельцев коммерческого транспорта каждый литр топлива стал предметом особого внимания, а заправка — почти событием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото: vestivrn.ru

Январь: от контроля к свободе

Начало года оставалось относительно спокойным. Государство строго регулировало цены на топливо, чтобы не допустить резкого удорожания. Литр АИ-92 на заправках не мог превышать 205 тенге, а дизельное топливо — 295 тенге. Многие автолюбители воспринимали это как привычное состояние дел.

Однако уже в середине января заговорили о том, что цены могут выйти на «свободное плавание». И к 30 января приказ министра энергетики Алмасадама Саткалиева официально снял государственное ограничение. На первый взгляд, это событие прошло почти незаметно: цифры на табло АЗС оставались прежними, а водители лишь с любопытством обсуждали, что будет дальше.

Март: первые признаки роста

Резкие изменения проявились лишь к весне. В марте литр АИ-92 в Алматы и Астане вырос до 207–209 тенге, тогда как в Шымкенте он оставался сравнительно доступным — около 198 тенге. Дизельное топливо подорожало до 297–299 тенге за литр. Эти изменения были первыми в череде месячных колебаний цен, которые должны были стать нормой для 2025 года.

Весна: небольшая стабильность перед бурей

Апрель и май ознаменовались умеренной динамикой. В Алматы бензин АИ-92 продавался по 210–212 тенге, в Астане диапазон цен колебался от 209 до 213 тенге, а в Шымкенте литр стоил примерно 200–201 тенге. Дизельное топливо подорожало до 303–311 тенге. Эти месяцы стали временем «придыхания» перед тем, как цены на топливо снова резко пойдут вверх.

Лето: ежедневные колебания и быстрый рост

С началом летних месяцев бензин начал дорожать гораздо активнее. На некоторых АЗС новые цифры появлялись чуть ли не каждую неделю. К концу июня литр АИ-92 в Алматы стоил 215–217 тенге, а уже в конце августа цена достигла 227–231 тенге. Дизель подорожал до 321–323 тенге, что на 22–26 тенге больше, чем весной.

Летняя динамика показала, насколько быстро рынок реагирует на сочетание свободного ценообразования и сезонных факторов. Цены на топливо в крупных городах росли быстрее, чем в регионах, а водители начали ощущать, что стоимость поездок становится заметно выше.

Осень: государство вмешивается вновь

К сентябрю АИ-92 в Алматы и Астане стоил 231–236 тенге, дизель — 321–328 тенге. Шымкент оставался относительно дешевым, с ценами на АИ-92 в диапазоне 215–219 тенге.

16 октября правительство Казахстана объявило о возвращении госрегулирования цен на АИ-92 и дизель, введя мораторий на их дальнейшее повышение до конца марта 2026 года. Решение было неожиданным для многих автолюбителей, но оно обеспечило хоть какой-то «покой» на заправках.

Зима: стабильность с нюансами

После введения моратория АИ-92 на крупных сетевых АЗС продавался по 239 тенге за литр. В Астане цена слегка колебалась — от 235 до 237 тенге, в Шымкенте — 222–225 тенге. Летнее дизельное топливо удерживалось в диапазоне 322–335 тенге.

Зимний дизель, который под мораторий не подпадает, достигал 620 тенге за литр в Алматы, став настоящей «головной болью» для владельцев грузового транспорта.

Тем временем бензин АИ-95, который не подпадал под новые ограничения, продолжал стремительно дорожать. В южной столице в начале года он стоил 271–275 тенге за литр, а к декабрю — 306–316 тенге. В Астане цена достигала 298–306 тенге, в Шымкенте — 292–295 тенге. Таким образом, АИ-95 вырос более чем на 40 тенге за год, превратившись в самый дорогой вид топлива для казахстанских водителей.

Итог: топливо как зеркало экономики

2025 год ясно показал, что рынок топлива в Казахстане остаётся чувствительным к регулированию и рыночной динамике. Даже при попытках правительства стабилизировать цены на АИ-92 и дизельные марки, рост АИ-95 и зимнего дизеля показал: контроль над стоимостью топлива имеет свои ограничения. Для обычного водителя каждый литр бензина стал не просто расходом, а индикатором экономических процессов, сезонных факторов и рыночных настроений.