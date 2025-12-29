Новогодний багаж под запретом: за что казахстанцев снимут с рейса при досмотре в аэропорту

Сезон новогодних путешествий в Казахстане в полном разгаре. Пассажиры везут подарки, деликатесы и праздничное настроение, но не все радости могут попасть на борт. Иногда «праздник на борту» заканчивается еще до взлета — если среди багажа окажутся запрещённые предметы. Tengri Travel изучил правила авиакомпаний и составил полный перечень вещей, которые точно не пройдут досмотр, сообщает Lada.kz.

Фото: skud.pro

Пиротехника: салют придется оставить дома

Любители новогодних фейерверков должны быть особенно осторожны. Все авиакомпании — от Air Astana до FlyArystan, SCAT и Vietjet Qazaqstan — единогласно запрещают перевозку пиротехники:

петарды и салюты;

новогодние и рождественские хлопушки;

декоративные фейерверки;

пиротехнические свечи;

любые изделия с взрывчатыми, легковоспламеняющимися или окисляющими веществами.

Даже фабричная упаковка или заводская пломба не делают их безопасными для авиаперевозки. Попытка пронести такие предметы может закончиться снятием с рейса, а шутки о «бомбе в багаже» грозят уголовной ответственностью.

FlyArystan отдельно подчеркивает: «Любые пиротехнические изделия классифицируются как взрывчатые вещества (класс 1) и запрещены в любых количествах. Они представляют реальную угрозу безопасности на борту».

Огонь в ручной клади: спички, зажигалки и аэрозоли

Опасность на борту создают не только фейерверки. К списку запрещённых предметов относятся:

декоративные аэрозоли («искусственный снег», парфюмерия, лаки для волос) объемом более 100 мл;

зажигалки, кроме одной небольшой коробки безопасных спичек или одноразовой небензиновой зажигалки;

зажигалки «синим пламенем», сигарные и имитирующие оружие.

В зарегистрированном багаже разрешены только невоспламеняющиеся и нетоксичные аэрозоли с защитными колпачками на клапанах. Нарушение правил провоза огнеопасных предметов также может привести к изъятию вещей и снятию с рейса.

Air Astana добавляет, что к опасным предметам относятся:

взрывоопасные вещества;

сжатые газы, включая аэрозоли;

легковоспламеняющиеся жидкости;

вещества с высоким содержанием кислорода (например, перекись водорода или отбеливающие порошки).

Деликатесы: мясо и кисломолочка под запретом

Планируя подарки в виде домашних деликатесов, стоит помнить про санитарные нормы. По правилам SCAT и некоторых других авиакомпаний:

сырого мяса и мясной продукции в ручной клади и багаже быть не должно;

кисломолочные продукты запрещены из-за риска протечки;

любые скоропортящиеся продукты требуют особой упаковки или перевозки в специальных условиях.

Жидкости и напитки: золотое правило ручной клади

Все жидкости — будь то соусы, варенье, духи или бутылка шампанского — должны быть:

в емкостях до 100 мл;

суммарно не более 1 литра на человека;

если вы везете напитки больше, упакуйте их в зарегистрированный багаж.

Заключение: правила для безопасного праздника

Перед новогодним перелетом стоит заранее проверить правила авиаперевозки запрещённых предметов. Особое внимание — пиротехника, аэрозоли, огнеопасные предметы и продукты, которые могут испортиться или протечь. Соблюдение правил не только защитит ваши подарки, но и сохранит настроение, не омраченное неприятностями на посадке.