Казахстанцы активно меняют способы хранения своих сбережений: что нужно знать

К концу 2025 года общая сумма, которую казахстанцы хранят на депозитах в банках, заметно сократилась. За последний месяц года объем средств уменьшился почти на 141 миллиард тенге. Если месяц назад физические лица держали на счетах рекордные 26,7 трлн тенге, то к ноябрю эта сумма снизилась до 26,5 трлн тенге, что составляет снижение на 0,53%, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Причины сокращения связаны, прежде всего, с оттоком средств с текущих счетов и срочных вкладов. Так, деньги на карточках и текущих счетах казахстанцев снизились на 4,09%, а объем срочных и несрочных депозитов уменьшился на 0,66%.

Сберегательные вклады растут рекордными темпами

В то же время заметно увеличился интерес к сберегательным вкладам. За месяц их объем вырос сразу на 3,31% и теперь превышает 4 трлн тенге. Для сравнения, в начале года на этих же счетах находилось всего 2,6 трлн тенге — это рост на 51,65% за 11 месяцев.

Срочные и несрочные депозиты за тот же период увеличились всего на 5,23%, что говорит о том, что казахстанцы все активнее переводят средства в более гибкие сберегательные форматы.

Валюта имеет значение

Снижение депозитов в ноябре произошло главным образом из-за сокращения вкладов в иностранной валюте. Их общий объем снизился на 1,9%, в то время как тенговые депозиты, наоборот, слегка прибавили — на 0,13%. Теперь на долларовые и другие валютные вклады приходится лишь 22,7% от всех депозитов населения.

Эта динамика напрямую связана с разницей процентных ставок. Вклады в иностранной валюте предлагают не более 1% годовых, в то время как среднерыночная ставка по тенговым депозитам в ноябре достигла рекордных 14,8%. При этом многие банки предлагают своим клиентам еще более высокие проценты, что делает национальную валюту гораздо более привлекательной для сохранения сбережений.

Структура депозитов на ноябрь 2025 года

На ноябрь 2025 года структура депозитов физических лиц выглядела следующим образом:

До востребования и текущие счета: 3,3 трлн тенге, снижение на 4,09%

Условные депозиты: 6,5 млрд тенге, рост на 2,53%

Срочные депозиты: 19,2 трлн тенге, снижение на 0,66%

Сберегательные депозиты: более 4 трлн тенге, рост на 3,31%

Итого, сумма всех депозитов составила 26,5 трлн тенге, что на 0,53% меньше, чем месяцем ранее.

Вывод

На фоне рекордных ставок по тенговым вкладам казахстанцы активно переставляют деньги с менее доходных счетов и депозитов в иностранной валюте на сберегательные вклады в национальной валюте. Эта тенденция может продолжиться в ближайшие месяцы, если ставки по тенговым депозитам останутся высокими, а валютные — ограниченными.