29.12.2025, 09:40

Сколько будут получать казахстанцы в 2026 году: реальные примеры новых пенсий

Новости Казахстана 0 753

С 1 января 2026 года казахстанцев ждут ощутимые изменения в выплатах государственных пособий и пенсий. В соответствии с законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, все виды государственных пособий, а также базовые и солидарные пенсии будут индексированы на 10%. Решение основано на прогнозах инфляции Национального банка, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, передает Lada.kz. 

Фото: astana.gov.kz
Базовые и солидарные пенсии: на что рассчитывать пенсионерам

Минимальная базовая пенсия с начала 2026 года составит 35 596 тенге, что соответствует 70% прожиточного минимума. Верхняя граница базовой пенсии вырастет со 110% до 118% прожиточного минимума — 60 005 тенге.

Пример на практике:
70-летний пенсионер, оформивший выплаты в 2019 году, в 2025 году получал 171 588 тенге: из них базовая пенсия — 50 851 тенге, солидарная — 120 737 тенге. С 1 января 2026 года общая сумма вырастет до 192 816 тенге: базовая — 60 005 тенге, солидарная — 132 811 тенге. Эти суммы не учитывают дополнительные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Основные изменения в социальных пособиях

  • Пособия при рождении ребенка:

    • 1–3-й ребенок: с 149 416 до 164 350 тенге

    • 4-й и последующие дети: с 247 716 до 272 475 тенге

  • Многодетные семьи:

    • 4 ребенка: с 63 030 до 69 330 тенге

    • 10 детей: с 157 280 до 173 000 тенге

  • Пособия по инвалидности:

    • I группа: с 101 702 до 111 872 тенге

    • II группа: с 81 362 до 89 498 тенге

    • III группа: с 55 474 до 61 021 тенге

Соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)

Параллельно на 10% увеличатся выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, которые назначаются участникам системы обязательного социального страхования.

Размер пособий зависит от нескольких факторов:

  • среднемесячного дохода, с которого уплачивались соцотчисления за последние два года;

  • степени утраты трудоспособности;

  • количества иждивенцев;

  • стажа участия в системе;

  • коэффициента замещения дохода.

Таким образом, новые правила затронут широкий круг казахстанцев: от пенсионеров до семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, обеспечив более ощутимую поддержку и рост социальных выплат в соответствии с инфляцией.

