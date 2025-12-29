Минфин раскрыл, что Казахстан знает о своих гражданах почти всё

Министр финансов Казахстана Мади Такиев заявил, что министерство полностью готово к администрированию мобильных переводов и обладает исчерпывающими данными о каждом налогоплательщике страны. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: edutopia.org

Масштабная цифровая трансформация системы госдоходов

За последний год в системе государственных доходов проведена значительная цифровая трансформация.

Оптимизация информационных систем: 14 старых систем заменены на пять новых, более эффективных.

Создание «озера данных»: централизованного хранилища, где объединены около 100 информационных баз.

«Все системы, которые необходимы для администрирования, в том числе налогового и таможенного, у нас готовы. Создано большое "озеро данных", — отметил министр.

Полная информация о каждом налогоплательщике

Сейчас органы госдоходов имеют доступ к данным о всех налогоплательщиках и субъектах бизнеса:

наличие имущества и недвижимости;

земельные участки;

транспортные средства;

банковские счета и финансовые операции.

«На сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса», — подчеркнул Такиев.

Международный обмен налоговой информацией

Казахстан активно получает и передает налоговые сведения другим странам:

информация поступает от 65 государств ;

обмен данных происходит ежегодно;

сотрудничество ведётся в том числе через ОЭСР.

Фискальный мониторинг: без исключений

Система фискального мониторинга охватывает всех налогоплательщиков:

нет обезличенных налогоплательщиков;

сотрудники видят обезличенные данные, не узнавая конкретных лиц;

даже высокопоставленные лица, включая министра, контролируются по тем же правилам.

«У нас нет обезличенных налогоплательщиков. При этом сами данные для сотрудников обезличены — они не видят, кто именно стоит за конкретной информацией. Даже если это министр — ничего страшного», — уточнил глава Минфина.

Взаимодействие с ОАЭ

Журналисты спросили о данных от Объединённых Арабских Эмиратов, где, по СМИ, у казахстанцев есть недвижимость.

на данный момент обмен информацией с ОАЭ ведётся в формате переписки ;

автоматического обмена данных пока нет.