Минфин раскрыл, что Казахстан знает о своих гражданах почти всё

Министр финансов Казахстана Мади Такиев заявил, что министерство полностью готово к администрированию мобильных переводов и обладает исчерпывающими данными о каждом налогоплательщике страны. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
За последний год в системе государственных доходов проведена значительная цифровая трансформация.
Оптимизация информационных систем: 14 старых систем заменены на пять новых, более эффективных.
Создание «озера данных»: централизованного хранилища, где объединены около 100 информационных баз.
«Все системы, которые необходимы для администрирования, в том числе налогового и таможенного, у нас готовы. Создано большое "озеро данных", — отметил министр.
Сейчас органы госдоходов имеют доступ к данным о всех налогоплательщиках и субъектах бизнеса:
наличие имущества и недвижимости;
земельные участки;
транспортные средства;
банковские счета и финансовые операции.
«На сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса», — подчеркнул Такиев.
Казахстан активно получает и передает налоговые сведения другим странам:
информация поступает от 65 государств;
обмен данных происходит ежегодно;
сотрудничество ведётся в том числе через ОЭСР.
Система фискального мониторинга охватывает всех налогоплательщиков:
нет обезличенных налогоплательщиков;
сотрудники видят обезличенные данные, не узнавая конкретных лиц;
даже высокопоставленные лица, включая министра, контролируются по тем же правилам.
«У нас нет обезличенных налогоплательщиков. При этом сами данные для сотрудников обезличены — они не видят, кто именно стоит за конкретной информацией. Даже если это министр — ничего страшного», — уточнил глава Минфина.
Журналисты спросили о данных от Объединённых Арабских Эмиратов, где, по СМИ, у казахстанцев есть недвижимость.
на данный момент обмен информацией с ОАЭ ведётся в формате переписки;
автоматического обмена данных пока нет.
«С Арабскими Эмиратами у нас пока идёт взаимодействие в формате переписки. Автоматического обмена данными на сегодняшний день нет», — отметил Такиев.
