29.12.2025, 10:35

Минфин раскрыл, что Казахстан знает о своих гражданах почти всё

Новости Казахстана

Министр финансов Казахстана Мади Такиев заявил, что министерство полностью готово к администрированию мобильных переводов и обладает исчерпывающими данными о каждом налогоплательщике страны. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: edutopia.org
Фото: edutopia.org

Масштабная цифровая трансформация системы госдоходов

За последний год в системе государственных доходов проведена значительная цифровая трансформация.

  • Оптимизация информационных систем: 14 старых систем заменены на пять новых, более эффективных.

  • Создание «озера данных»: централизованного хранилища, где объединены около 100 информационных баз.

«Все системы, которые необходимы для администрирования, в том числе налогового и таможенного, у нас готовы. Создано большое "озеро данных", — отметил министр.

Полная информация о каждом налогоплательщике

Сейчас органы госдоходов имеют доступ к данным о всех налогоплательщиках и субъектах бизнеса:

  • наличие имущества и недвижимости;

  • земельные участки;

  • транспортные средства;

  • банковские счета и финансовые операции.

«На сегодняшний день органы государственных доходов обладают полной информацией о каждом налогоплательщике, каждом субъекте бизнеса», — подчеркнул Такиев.

Международный обмен налоговой информацией

Казахстан активно получает и передает налоговые сведения другим странам:

  • информация поступает от 65 государств;

  • обмен данных происходит ежегодно;

  • сотрудничество ведётся в том числе через ОЭСР.

Фискальный мониторинг: без исключений

Система фискального мониторинга охватывает всех налогоплательщиков:

  • нет обезличенных налогоплательщиков;

  • сотрудники видят обезличенные данные, не узнавая конкретных лиц;

  • даже высокопоставленные лица, включая министра, контролируются по тем же правилам.

«У нас нет обезличенных налогоплательщиков. При этом сами данные для сотрудников обезличены — они не видят, кто именно стоит за конкретной информацией. Даже если это министр — ничего страшного», — уточнил глава Минфина.

Взаимодействие с ОАЭ

Журналисты спросили о данных от Объединённых Арабских Эмиратов, где, по СМИ, у казахстанцев есть недвижимость.

  • на данный момент обмен информацией с ОАЭ ведётся в формате переписки;

  • автоматического обмена данных пока нет.

«С Арабскими Эмиратами у нас пока идёт взаимодействие в формате переписки. Автоматического обмена данными на сегодняшний день нет», — отметил Такиев.

