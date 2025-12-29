18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 11:21

Что ждёт владельцев мобильных переводов: важное предупреждение для казахстанцев

Новости Казахстана 0 775

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов дал разъяснения по поводу новых правил контроля мобильных переводов. По его словам, штрафов сразу применять не будут, однако граждан ждут определённые проверки и уведомления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда уведомление приходит первым

На недавней встрече в кулуарах Мажилиса Ержану Биржанову задали вопрос о казахстанцах, которые за три месяца получили переводы на сумму более 1 020 000 тенге от разных людей.

Вице-министр пояснил:

  • Сразу штрафовать не будут.

  • Первым шагом является уведомление, где налогоплательщик должен объяснить происхождение средств.

  • Человек может самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если это необходимо.

"Если же никаких реакций не последует, мы имеем возможность открыть налоговую проверку. Только после того, как мы получим все подтверждающие документы, исчислим налоги и предъявим претензии. В случае неоплаты материалы передадим судоисполнителю", — отметил Биржанов.

Переводы от родственников: без риска санкций

Особое внимание вице-министр уделил мобильным переводам от близких людей:

"Ещё раз скажу: если, например, 100 тысяч переводов делает брат или сестра, никаких мер мы не принимаем", — подчеркнул он.

Таким образом, переводы внутри семьи остаются безопасными и не вызывают налоговых претензий.

Новые критерии контроля мобильных переводов

Согласно информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, уже через несколько недель в Казахстане начнут действовать новые правила проверки переводов.

Физическое лицо может попасть под налоговую проверку, если одновременно выполняются три условия:

  1. Переводы поступают от 100 и более разных людей;

  2. Это происходит в течение трёх месяцев подряд;

  3. Общая сумма переводов превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

Новые правила призваны повысить прозрачность денежных потоков и защитить казахстанцев от необоснованных налоговых претензий, но при этом требуют внимательного отслеживания своих переводов.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь