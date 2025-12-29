Что ждёт владельцев мобильных переводов: важное предупреждение для казахстанцев

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов дал разъяснения по поводу новых правил контроля мобильных переводов. По его словам, штрафов сразу применять не будут, однако граждан ждут определённые проверки и уведомления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Когда уведомление приходит первым

На недавней встрече в кулуарах Мажилиса Ержану Биржанову задали вопрос о казахстанцах, которые за три месяца получили переводы на сумму более 1 020 000 тенге от разных людей.

Вице-министр пояснил:

Сразу штрафовать не будут.

Первым шагом является уведомление, где налогоплательщик должен объяснить происхождение средств.

Человек может самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если это необходимо.

"Если же никаких реакций не последует, мы имеем возможность открыть налоговую проверку. Только после того, как мы получим все подтверждающие документы, исчислим налоги и предъявим претензии. В случае неоплаты материалы передадим судоисполнителю", — отметил Биржанов.

Переводы от родственников: без риска санкций

Особое внимание вице-министр уделил мобильным переводам от близких людей:

"Ещё раз скажу: если, например, 100 тысяч переводов делает брат или сестра, никаких мер мы не принимаем", — подчеркнул он.

Таким образом, переводы внутри семьи остаются безопасными и не вызывают налоговых претензий.

Новые критерии контроля мобильных переводов

Согласно информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, уже через несколько недель в Казахстане начнут действовать новые правила проверки переводов.

Физическое лицо может попасть под налоговую проверку, если одновременно выполняются три условия:

Переводы поступают от 100 и более разных людей; Это происходит в течение трёх месяцев подряд; Общая сумма переводов превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

Новые правила призваны повысить прозрачность денежных потоков и защитить казахстанцев от необоснованных налоговых претензий, но при этом требуют внимательного отслеживания своих переводов.