Налоговая реформа РФ бьет по Казахстану: какие российские товары вырастут в цене сильнее всего

Казахстанский рынок продуктов питания вступает в новый 2026 год под давлением внешних факторов. На первый план выходит налоговая реформа в России — ключевом торговом партнере страны, которая уже отражается на контрактах января и февраля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Главным драйвером подорожания российских товаров станет рост базовой ставки НДС с 20% до 22% и сокращение порога для малых предприятий с 60 млн до 20 млн рублей выручки. Теперь многие мелкие компании обязаны платить налог, что ведет к автоматическому увеличению себестоимости продукции.
Даже товары с льготным НДС 10%, такие как молоко или мясо, подорожают из-за удорожания сырья, оборудования, упаковки и транспортировки. Ряд российских поставщиков уже включили новые налоги в стоимость отгрузок для казахстанских партнеров.
Эксперты называют этот механизм «экспортом инфляции» — повышение расходов в России неизбежно отражается на ценах для Казахстана.
Кроме налогов, на импорт влияют три ключевых системных фактора:
Логистика – рост утилизационного сбора на грузовую технику и повышение акцизов на топливо увеличивают стоимость трансграничных перевозок. Доля транспортных расходов в продуктовой корзине достигает 25%.
Энергоносители – индексация тарифов ЖКХ в РФ на 9–10% в конце 2025 года увеличила себестоимость продукции перерабатывающих заводов.
Инфраструктурные издержки – повышение тарифов на упаковку, вспомогательное сырье и услуги подрядчиков также добавляет к цене.
По прогнозам аналитических центров России:
Электроника и бытовая техника – рост цен от 15% до 30%.
Химическая продукция и автозапчасти – подорожание 15–20%.
Продовольствие – особенно ощутимо:
Кондитерские изделия и кофе: +18–22%
Мясо и молочная продукция: +12–15%
Льготный НДС в 10% не сможет компенсировать удорожание топлива, кормов и сырья.
Несмотря на рост цен на российский импорт, Казахстан обладает определенными рычагами:
Самообеспечение молоком – 85,5%
Мясом птицы – 79,8%
Мясом и субпродуктами – 70,9%
Однако зависимость сохраняется в сегментах сахара, рыбной продукции, а также товаров не первой необходимости: чай, кофе, фрукты. Именно здесь казахстанские потребители ощутят удар по кошельку сильнее всего.
За 2024 год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув $546,3 млн. Россия занимает лидирующие позиции по поставкам:
Свинина, мясные субпродукты, курятина
Рыба
Молоко, сливки, сыр, творог
Яйца и колбасные изделия
Сахар, кондитерские изделия
Интересно, что по некоторым позициям цены в России выше, чем в Казахстане. Например:
Килограмм рыбы: РФ – $3,7, Казахстан – $3
Десяток яиц: РФ – $1,2, Казахстан – $1,1
Картофель в РФ почти в два раза дороже, чем в Казахстане
Такой дисбаланс показывает, что даже при увеличении цен на импорт из России казахстанские потребители иногда остаются в более выгодной позиции.
