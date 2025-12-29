18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 12:52

Налоговая реформа РФ бьет по Казахстану: какие российские товары вырастут в цене сильнее всего

Новости Казахстана 0 1 831

Казахстанский рынок продуктов питания вступает в новый 2026 год под давлением внешних факторов. На первый план выходит налоговая реформа в России — ключевом торговом партнере страны, которая уже отражается на контрактах января и февраля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom
©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

Новый НДС и эффект «экспорта инфляции»

Главным драйвером подорожания российских товаров станет рост базовой ставки НДС с 20% до 22% и сокращение порога для малых предприятий с 60 млн до 20 млн рублей выручки. Теперь многие мелкие компании обязаны платить налог, что ведет к автоматическому увеличению себестоимости продукции.

Даже товары с льготным НДС 10%, такие как молоко или мясо, подорожают из-за удорожания сырья, оборудования, упаковки и транспортировки. Ряд российских поставщиков уже включили новые налоги в стоимость отгрузок для казахстанских партнеров.

Эксперты называют этот механизм «экспортом инфляции» — повышение расходов в России неизбежно отражается на ценах для Казахстана.

Логистика и энергоносители: скрытые факторы удорожания

Кроме налогов, на импорт влияют три ключевых системных фактора:

  1. Логистика – рост утилизационного сбора на грузовую технику и повышение акцизов на топливо увеличивают стоимость трансграничных перевозок. Доля транспортных расходов в продуктовой корзине достигает 25%.

  2. Энергоносители – индексация тарифов ЖКХ в РФ на 9–10% в конце 2025 года увеличила себестоимость продукции перерабатывающих заводов.

  3. Инфраструктурные издержки – повышение тарифов на упаковку, вспомогательное сырье и услуги подрядчиков также добавляет к цене.

Какие категории товаров подорожают сильнее всего

По прогнозам аналитических центров России:

  • Электроника и бытовая техника – рост цен от 15% до 30%.

  • Химическая продукция и автозапчасти – подорожание 15–20%.

  • Продовольствие – особенно ощутимо:

    • Кондитерские изделия и кофе: +18–22%

    • Мясо и молочная продукция: +12–15%

Льготный НДС в 10% не сможет компенсировать удорожание топлива, кормов и сырья.

Казахстанские возможности смягчения удара

Несмотря на рост цен на российский импорт, Казахстан обладает определенными рычагами:

  • Самообеспечение молоком – 85,5%

  • Мясом птицы – 79,8%

  • Мясом и субпродуктами – 70,9%

Однако зависимость сохраняется в сегментах сахара, рыбной продукции, а также товаров не первой необходимости: чай, кофе, фрукты. Именно здесь казахстанские потребители ощутят удар по кошельку сильнее всего.

Импорт продовольствия: цифры и тенденции

За 2024 год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув $546,3 млн. Россия занимает лидирующие позиции по поставкам:

  • Свинина, мясные субпродукты, курятина

  • Рыба

  • Молоко, сливки, сыр, творог

  • Яйца и колбасные изделия

  • Сахар, кондитерские изделия

Интересно, что по некоторым позициям цены в России выше, чем в Казахстане. Например:

  • Килограмм рыбы: РФ – $3,7, Казахстан – $3

  • Десяток яиц: РФ – $1,2, Казахстан – $1,1

  • Картофель в РФ почти в два раза дороже, чем в Казахстане

Такой дисбаланс показывает, что даже при увеличении цен на импорт из России казахстанские потребители иногда остаются в более выгодной позиции.

3
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь