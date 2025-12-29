Налоговая реформа РФ бьет по Казахстану: какие российские товары вырастут в цене сильнее всего

Казахстанский рынок продуктов питания вступает в новый 2026 год под давлением внешних факторов. На первый план выходит налоговая реформа в России — ключевом торговом партнере страны, которая уже отражается на контрактах января и февраля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

Новый НДС и эффект «экспорта инфляции»

Главным драйвером подорожания российских товаров станет рост базовой ставки НДС с 20% до 22% и сокращение порога для малых предприятий с 60 млн до 20 млн рублей выручки. Теперь многие мелкие компании обязаны платить налог, что ведет к автоматическому увеличению себестоимости продукции.

Даже товары с льготным НДС 10%, такие как молоко или мясо, подорожают из-за удорожания сырья, оборудования, упаковки и транспортировки. Ряд российских поставщиков уже включили новые налоги в стоимость отгрузок для казахстанских партнеров.

Эксперты называют этот механизм «экспортом инфляции» — повышение расходов в России неизбежно отражается на ценах для Казахстана.

Логистика и энергоносители: скрытые факторы удорожания

Кроме налогов, на импорт влияют три ключевых системных фактора:

Логистика – рост утилизационного сбора на грузовую технику и повышение акцизов на топливо увеличивают стоимость трансграничных перевозок. Доля транспортных расходов в продуктовой корзине достигает 25%. Энергоносители – индексация тарифов ЖКХ в РФ на 9–10% в конце 2025 года увеличила себестоимость продукции перерабатывающих заводов. Инфраструктурные издержки – повышение тарифов на упаковку, вспомогательное сырье и услуги подрядчиков также добавляет к цене.

Какие категории товаров подорожают сильнее всего

По прогнозам аналитических центров России:

Электроника и бытовая техника – рост цен от 15% до 30%.

Химическая продукция и автозапчасти – подорожание 15–20%.

Продовольствие – особенно ощутимо: Кондитерские изделия и кофе: +18–22% Мясо и молочная продукция: +12–15%



Льготный НДС в 10% не сможет компенсировать удорожание топлива, кормов и сырья.

Казахстанские возможности смягчения удара

Несмотря на рост цен на российский импорт, Казахстан обладает определенными рычагами:

Самообеспечение молоком – 85,5%

Мясом птицы – 79,8%

Мясом и субпродуктами – 70,9%

Однако зависимость сохраняется в сегментах сахара, рыбной продукции, а также товаров не первой необходимости: чай, кофе, фрукты. Именно здесь казахстанские потребители ощутят удар по кошельку сильнее всего.

Импорт продовольствия: цифры и тенденции

За 2024 год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув $546,3 млн. Россия занимает лидирующие позиции по поставкам:

Свинина, мясные субпродукты, курятина

Рыба

Молоко, сливки, сыр, творог

Яйца и колбасные изделия

Сахар, кондитерские изделия

Интересно, что по некоторым позициям цены в России выше, чем в Казахстане. Например:

Килограмм рыбы: РФ – $3,7, Казахстан – $3

Десяток яиц: РФ – $1,2, Казахстан – $1,1

Картофель в РФ почти в два раза дороже, чем в Казахстане