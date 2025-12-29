18+
29.12.2025, 18:19

Токаев обозначил новые приоритеты безопасности страны

Новости Казахстана 0 525

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Совета безопасности Республики Казахстан, посвящённое вопросам стабильности и независимости национальной энергетической системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Казахстан усиливает энергетическую устойчивость

На заседании были заслушаны доклады ключевых министров: энергетики Ерлана Аккенженова, водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также руководителей других государственных органов, отвечающих за функционирование критической инфраструктуры страны.

Энергетическая безопасность как фундамент независимости

Президент отметил, что в современных условиях энергетическая безопасность является одним из главных факторов экономической устойчивости государства. По его словам, ресурсов для обеспечения электроэнергией в стране в целом достаточно, однако растущий внутренний спрос требует рационального и эффективного использования мощностей.

Приоритет отечественных технологий и гидроэнергетики

Особое внимание на заседании уделялось развитию отечественных маневренных мощностей. Помимо планов по расширению газовой генерации и систем накопления энергии, президент подчеркнул значимость гидроэнергетики как одного из ключевых ресурсов будущего.

"Необходимо максимально использовать потенциал водных ресурсов для производства электроэнергии и внедрять инновационные технологии накопления и распределения энергии", — отметил глава государства.

Водосбережение и эффективность в экономике

Токаев также подчеркнул важность широкого внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, промышленности и других секторах экономики. По его словам, рациональное использование воды и энергоресурсов напрямую влияет на общую устойчивость государства.

Наука и кадры — ключ к технологическому прогрессу

Отдельная дискуссия была посвящена научно-техническому и кадровому обеспечению отрасли. Подготовка профессиональных кадров и развитие научно-исследовательской базы в гидроэнергетике рассматриваются как стратегические задачи.

Президент отметил необходимость формирования системы образования и подготовки специалистов, способных внедрять современные технологии и обеспечивать долгосрочную устойчивость энергетической сферы.

Конкретные поручения и системный подход

По итогам заседания правительству и акимам регионов даны конкретные поручения по повышению устойчивости энергетической системы. Среди задач: внедрение современных технологий, развитие гидро- и газовой генерации, системы накопления энергии и рациональное использование водных ресурсов.

Совет безопасности подтвердил курс на долгосрочную энергетическую независимость страны и системное решение проблем, связанных с растущим спросом на ресурсы.

