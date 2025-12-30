Казахстан объявил налоговую амнистию: подробности

Власти Казахстана объявили масштабную налоговую амнистию для субъектов микро- и малого бизнеса. Мероприятие приурочено к подготовке к внедрению нового Налогового кодекса и обещает дать предпринимателям «финансовую передышку» на старте 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Программа направлена исключительно на микро- и малый бизнес. Она затрагивает:
Налоговые задолженности, накопленные до 1 января 2026 года;
Штрафы и пени, начисленные за просрочку налоговых платежей;
Административные штрафы по КоАП, зафиксированные на начало 2026 года.
По сути, это возможность для тысяч предпринимателей «обнулить» накопившиеся финансовые обязательства и начать новый год без долгов перед государством.
Согласно постановлению правительства, механизм достаточно прост и прозрачен:
Предприниматель оплачивает основную сумму недоимки полностью;
Пени и штрафы автоматически списываются;
Процедура проводится в строго установленный срок – с 1 января по 31 марта 2026 года.
Онлайн-встреча представителей бизнеса с госорганами, организованная НПП «Атамекен», подчеркнула, что процесс максимально удобен и не требует сложных бюрократических шагов.
Налоговая амнистия создаёт несколько преимуществ:
Финансовая разгрузка — предприниматели освобождаются от накопившихся штрафов и пени;
Прозрачность — все условия и алгоритм действий заранее оговорены государством;
Подготовка к новому Налоговому кодексу — бизнес получает шанс войти в 2026 год с «чистой бухгалтерией»;
Стимул для развития — освобождение от долгов может позволить направить средства на расширение бизнеса или модернизацию.
Эксперты отмечают, что амнистия станет своего рода «финансовым рестартом» для микро- и малого бизнеса, который особенно чувствителен к нагрузкам со стороны государства.
