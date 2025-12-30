18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
29.12.2025, 20:44

В Казахстане вводят новые штрафы за продажу энергетиков молодёжи

Новости Казахстана 0 452

С января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые меры по ограничению продажи энергетических напитков. Теперь продавцов будут штрафовать за реализацию этих напитков лицам младше 21 года, официально подтвердила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Претензии депутатов: закон о запрете не работает

В ноябре 2025 года депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что закон о запрете продажи энергетиков лицам до 21 года фактически не работает.

По его словам, закон был принят еще в середине 2024 года и предусматривал:

  • запрет на продажу энергетических напитков лицам моложе 21 года;

  • обязательное отдельное размещение энергетиков в магазинах;

  • маркировку энергетиков производителями, чтобы их не маскировали под обычные прохладительные напитки.

Однако, как отметил депутат, в течение 1,5 лет административные меры за нарушение этих правил не применялись, что фактически сводило закон на нет.

Запрос депутата к Минздраву

Елнур Бейсенбаев направил официальный запрос в Министерство здравоохранения, требуя:

  • разъяснить, почему нормы закона с 1 января 2025 года не были своевременно реализованы;

  • указать, какие дисциплинарные меры будут приняты в отношении должностных лиц, допустивших нарушение.

Ответ Минздрава: штрафы вступают в силу с января

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в официальном ответе подчеркнула, что:

  • Министерство своевременно принимало все меры, предусмотренные законодательством, для обеспечения запрета на продажу энергетиков лицам до 21 года;

  • основания для применения дисциплинарных мер к чиновникам не усматриваются;

  • с января 2026 года вводится административная ответственность за нарушение требований к продаже энергетических напитков.

Таким образом, магазины и производители обязаны будут строго соблюдать правила реализации энергетиков, иначе им грозят штрафы и другие административные меры.

Что меняется для покупателей и продавцов

Для покупателей:

  • Энергетические напитки будут продаваться только лицам старше 21 года.

Для продавцов и производителей:

  • Энергетики должны быть размещены отдельно от других напитков;

  • Продукция должна быть правильно маркирована;

  • Нарушение этих правил теперь будет караться штрафами и административной ответственностью.

