30.12.2025, 18:55

Казахстан зафиксировал цены на электроэнергию до 2032 года

Новости Казахстана 0 327

С 2026 по 2032 годы в Казахстане будут действовать предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих компаний. Этот шаг становится частью масштабной реформы энергетического рынка и направлен на обеспечение прозрачности, стабильности и модернизации отрасли, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Тарифы «по расписанию»: что это значит

На нормативном уровне закреплены максимальные отпускные цены на электроэнергию для генерации. В документе определено 66 групп компаний, каждая объединяет электростанции с сопоставимыми техническими и экономическими характеристиками.

Для каждой группы установлен потолок тарифа — выше него продавать электроэнергию будет запрещено.

Важно понимать: предельные тарифы не являются прямой ценой для населения. Они служат ориентиром для рынка генерации и формируют основу тарифов для сетевых компаний и конечных потребителей.

Фиксация тарифов сразу на семь лет:

  • создаёт прогнозируемость для энергетических компаний;

  • снижает инвестиционные риски;

  • позволяет планировать модернизацию изношенной инфраструктуры.

Министерство энергетики РК публикует данные о том, к какой тарифной группе относится каждая станция, что позволяет корректно ориентироваться в системе.

Какие тарифы закреплены для крупнейших электростанций

Анализ первых десяти тарифных групп показывает существенный разброс цен. Примеры предельных тарифов для ключевых энергопроизводителей:

  • Экибастузская ГРЭС-1 — 9,50 тенге за кВт⋅ч

  • Евроазиатская энергетическая корпорация — 9,40 тенге

  • Экибастузская ГРЭС-2 — 15,67 тенге

  • ГРЭС «Топар» — 20,84 тенге

  • Жамбылская ГРЭС — 23,25 тенге (рост с 22,58 тенге)

  • Караганда Энергоцентр — 17,64 тенге

  • Усть-Каменогорская ТЭЦ — 17,82 тенге

  • Севказэнерго — 23,17 тенге

  • АО «Астана-Энергия» — 11,71 тенге

  • Павлодарэнерго (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) — 24,29 тенге

Разброс цен колеблется от менее 10 тенге за кВт⋅ч на крупнейших угольных ГРЭС до более 24 тенге на теплоэлектроцентралях, где выработка электроэнергии является сопутствующей тепловой генерации.

Почему долгосрочные тарифы имеют стратегическое значение

Энергетика Казахстана сталкивается с:

  • ростом нагрузки;

  • дефицитом мощностей;

  • высоким износом оборудования.

Долгосрочные предельные тарифы — один из ключевых инструментов реформы. Они направлены на:

  • балансирование интересов государства, бизнеса и потребителей;

  • создание экономической базы для устойчивого развития отрасли;

  • стимулирование модернизации устаревших электростанций.

При этом тарифы для населения будут устанавливаться анти монопольными органами и акиматами, а не напрямую генерацией. Тем не менее именно эти цифры формируют фундамент всей энергетической системы на ближайшие семь лет.

0
0
0
