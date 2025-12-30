Казахстан зафиксировал цены на электроэнергию до 2032 года

С 2026 по 2032 годы в Казахстане будут действовать предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих компаний. Этот шаг становится частью масштабной реформы энергетического рынка и направлен на обеспечение прозрачности, стабильности и модернизации отрасли, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Тарифы «по расписанию»: что это значит

На нормативном уровне закреплены максимальные отпускные цены на электроэнергию для генерации. В документе определено 66 групп компаний, каждая объединяет электростанции с сопоставимыми техническими и экономическими характеристиками.

Для каждой группы установлен потолок тарифа — выше него продавать электроэнергию будет запрещено.

Важно понимать: предельные тарифы не являются прямой ценой для населения. Они служат ориентиром для рынка генерации и формируют основу тарифов для сетевых компаний и конечных потребителей.

Фиксация тарифов сразу на семь лет:

создаёт прогнозируемость для энергетических компаний;

снижает инвестиционные риски ;

позволяет планировать модернизацию изношенной инфраструктуры.

Министерство энергетики РК публикует данные о том, к какой тарифной группе относится каждая станция, что позволяет корректно ориентироваться в системе.

Какие тарифы закреплены для крупнейших электростанций

Анализ первых десяти тарифных групп показывает существенный разброс цен. Примеры предельных тарифов для ключевых энергопроизводителей:

Экибастузская ГРЭС-1 — 9,50 тенге за кВт⋅ч

Евроазиатская энергетическая корпорация — 9,40 тенге

Экибастузская ГРЭС-2 — 15,67 тенге

ГРЭС «Топар» — 20,84 тенге

Жамбылская ГРЭС — 23,25 тенге (рост с 22,58 тенге)

Караганда Энергоцентр — 17,64 тенге

Усть-Каменогорская ТЭЦ — 17,82 тенге

Севказэнерго — 23,17 тенге

АО «Астана-Энергия» — 11,71 тенге

Павлодарэнерго (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) — 24,29 тенге

Разброс цен колеблется от менее 10 тенге за кВт⋅ч на крупнейших угольных ГРЭС до более 24 тенге на теплоэлектроцентралях, где выработка электроэнергии является сопутствующей тепловой генерации.

Почему долгосрочные тарифы имеют стратегическое значение

Энергетика Казахстана сталкивается с:

ростом нагрузки ;

дефицитом мощностей ;

высоким износом оборудования.

Долгосрочные предельные тарифы — один из ключевых инструментов реформы. Они направлены на:

балансирование интересов государства, бизнеса и потребителей;

создание экономической базы для устойчивого развития отрасли;

стимулирование модернизации устаревших электростанций.

При этом тарифы для населения будут устанавливаться анти монопольными органами и акиматами, а не напрямую генерацией. Тем не менее именно эти цифры формируют фундамент всей энергетической системы на ближайшие семь лет.