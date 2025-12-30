Казахстан зафиксировал цены на электроэнергию до 2032 года

С 2026 по 2032 годы в Казахстане будут действовать предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих компаний. Этот шаг становится частью масштабной реформы энергетического рынка и направлен на обеспечение прозрачности, стабильности и модернизации отрасли, сообщает Lada.kz.
На нормативном уровне закреплены максимальные отпускные цены на электроэнергию для генерации. В документе определено 66 групп компаний, каждая объединяет электростанции с сопоставимыми техническими и экономическими характеристиками.
Для каждой группы установлен потолок тарифа — выше него продавать электроэнергию будет запрещено.
Важно понимать: предельные тарифы не являются прямой ценой для населения. Они служат ориентиром для рынка генерации и формируют основу тарифов для сетевых компаний и конечных потребителей.
Фиксация тарифов сразу на семь лет:
создаёт прогнозируемость для энергетических компаний;
снижает инвестиционные риски;
позволяет планировать модернизацию изношенной инфраструктуры.
Министерство энергетики РК публикует данные о том, к какой тарифной группе относится каждая станция, что позволяет корректно ориентироваться в системе.
Анализ первых десяти тарифных групп показывает существенный разброс цен. Примеры предельных тарифов для ключевых энергопроизводителей:
Экибастузская ГРЭС-1 — 9,50 тенге за кВт⋅ч
Евроазиатская энергетическая корпорация — 9,40 тенге
Экибастузская ГРЭС-2 — 15,67 тенге
ГРЭС «Топар» — 20,84 тенге
Жамбылская ГРЭС — 23,25 тенге (рост с 22,58 тенге)
Караганда Энергоцентр — 17,64 тенге
Усть-Каменогорская ТЭЦ — 17,82 тенге
Севказэнерго — 23,17 тенге
АО «Астана-Энергия» — 11,71 тенге
Павлодарэнерго (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) — 24,29 тенге
Разброс цен колеблется от менее 10 тенге за кВт⋅ч на крупнейших угольных ГРЭС до более 24 тенге на теплоэлектроцентралях, где выработка электроэнергии является сопутствующей тепловой генерации.
Энергетика Казахстана сталкивается с:
ростом нагрузки;
дефицитом мощностей;
высоким износом оборудования.
Долгосрочные предельные тарифы — один из ключевых инструментов реформы. Они направлены на:
балансирование интересов государства, бизнеса и потребителей;
создание экономической базы для устойчивого развития отрасли;
стимулирование модернизации устаревших электростанций.
При этом тарифы для населения будут устанавливаться анти монопольными органами и акиматами, а не напрямую генерацией. Тем не менее именно эти цифры формируют фундамент всей энергетической системы на ближайшие семь лет.
