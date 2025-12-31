Сколько стоит быть казахстанцем в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, а вместе с ним и обновленные ставки государственной пошлины. Любое «юридически значимое действие» – от подачи иска в суд до получения красивого номера на авто или нотариального заверения договора – теперь имеет свою цену, и эти цены выросли вместе с новым месячным расчетным показателем (МРП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gravirovka-rs.ru

В 2026 году МРП увеличивается с 3 932 тенге до 4 325 тенге, что автоматически повышает суммы госпошлин, даже если ставки в кодексе остались прежними. Давайте разберем, за что именно казахстанцам придется платить и сколько.

1. Госпошлина при обращении в суд

Оплата государственной пошлины является обязательной для рассмотрения большинства дел в судах. Размер зависит от характера и суммы иска:

Имущественные иски Физические лица: 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП. Юридические лица: 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.

Примеры имущества: деньги, имущество, ценные бумаги, цифровые активы, интеллектуальная собственность.

Неимущественные иски (моральный вред, деловая репутация, честь, достоинство) Стандартная госпошлина: 0,5 МРП. Иск о возмещении морального вреда от порочащих сведений: 1 МРП для физлиц, 3 МРП для юрлиц.

Другие категории: Расторжение брака – 0,3 МРП. Жалобы на действия/бездействие госорганов – 0,3 МРП для физлиц, 5 МРП для юрлиц. Заявления о выдаче дубликатов судебных документов – 0,1 МРП за документ и 0,03 МРП за страницу. Конституционный суд – госпошлина не взимается.



Льготы: освобождены ветераны, матери-героини, инвалиды, истцы по алиментам, авторскому праву и др.

2. Нотариальное удостоверение сделок

Нотариус необходим для придания юридической силы договорам и документам. Ставки госпошлин на 2026 год:

Недвижимость: Продажа квартиры/дома: 30 375 тенге; авто – 17 300 тенге. Договоры купли-продажи недвижимости (город): Юрлицо – 10 МРП. Родственники – 1–5 МРП в зависимости от стоимости. Остальные – 3–7 МРП. Сделки по ипотечному займу – 2 МРП.

Доверенности и прочие документы: Доверенности на управление имуществом – 0,5–2 МРП. Подлинность подписи/перевода документов – 0,03–0,1 МРП. Свидетельства о праве на наследство, завещания – 1 МРП.

Прочие нотариальные действия: Исполнительная надпись, хранение документов, соглашения по гарантии – 0,1–0,5 МРП.



3. «Прочие действия» и разрешения

В кодексе закреплены госпошлины за выдачу документов, разрешений и лицензий:

Оружие: Регистрация, хранение, выдача разрешений – 0,1–3 МРП.

Транспорт: Водительское удостоверение – 1,25 МРП. Свидетельство о регистрации авто – 1,25 МРП. Государственные номера: обычные – 2,8 МРП; дубликат – 1,4–2,8 МРП. «Красивые номера» – от 10 до 285 МРП.

Миграционные документы: Виза (однократная) – 7 МРП, многократная – 30 МРП. Вид на жительство – 4 МРП. Гражданство, приглашения на въезд, выезд на ПМЖ – 0,5–1 МРП.

Документы личности: Паспорт РК: 24 стр. – 4 МРП, 36 стр. – 8 МРП, 48 стр. – 12 МРП. Удостоверение лица без гражданства – 8 МРП. Вид на жительство иностранца – 0,2 МРП.



Нововведения 2026 года:

Госпошлина за выдачу удостоверения личности при первом получении и по истечении срока действия отменяется.

К списку документов без госпошлины добавились удостоверение моряка и мореходная книжка.

Выдача профессионального диплома теперь также не облагается госпошлиной.

4. Итог: к чему готовиться казахстанцам

Даже если порядок уплаты госпошлины и ставки остались практически без изменений, рост МРП на 10% делает услуги «юридически значимых действий» ощутимо дороже. От обычного паспорта до «красивого» номера на авто – любой казахстанец теперь может точно подсчитать свои расходы заранее.