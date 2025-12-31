18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 20:38

Сколько стоит быть казахстанцем в 2026 году

Новости Казахстана 0 300

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, а вместе с ним и обновленные ставки государственной пошлины. Любое «юридически значимое действие» – от подачи иска в суд до получения красивого номера на авто или нотариального заверения договора – теперь имеет свою цену, и эти цены выросли вместе с новым месячным расчетным показателем (МРП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gravirovka-rs.ru
Фото: gravirovka-rs.ru

В 2026 году МРП увеличивается с 3 932 тенге до 4 325 тенге, что автоматически повышает суммы госпошлин, даже если ставки в кодексе остались прежними. Давайте разберем, за что именно казахстанцам придется платить и сколько.

1. Госпошлина при обращении в суд

Оплата государственной пошлины является обязательной для рассмотрения большинства дел в судах. Размер зависит от характера и суммы иска:

  • Имущественные иски

    • Физические лица: 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП.

    • Юридические лица: 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
      Примеры имущества: деньги, имущество, ценные бумаги, цифровые активы, интеллектуальная собственность.

  • Неимущественные иски (моральный вред, деловая репутация, честь, достоинство)

    • Стандартная госпошлина: 0,5 МРП.

    • Иск о возмещении морального вреда от порочащих сведений: 1 МРП для физлиц, 3 МРП для юрлиц.

  • Другие категории:

    • Расторжение брака – 0,3 МРП.

    • Жалобы на действия/бездействие госорганов – 0,3 МРП для физлиц, 5 МРП для юрлиц.

    • Заявления о выдаче дубликатов судебных документов – 0,1 МРП за документ и 0,03 МРП за страницу.

    • Конституционный суд – госпошлина не взимается.

Льготы: освобождены ветераны, матери-героини, инвалиды, истцы по алиментам, авторскому праву и др.

2. Нотариальное удостоверение сделок

Нотариус необходим для придания юридической силы договорам и документам. Ставки госпошлин на 2026 год:

  • Недвижимость:

    • Продажа квартиры/дома: 30 375 тенге; авто – 17 300 тенге.

    • Договоры купли-продажи недвижимости (город):

      • Юрлицо – 10 МРП.

      • Родственники – 1–5 МРП в зависимости от стоимости.

      • Остальные – 3–7 МРП.

    • Сделки по ипотечному займу – 2 МРП.

  • Доверенности и прочие документы:

    • Доверенности на управление имуществом – 0,5–2 МРП.

    • Подлинность подписи/перевода документов – 0,03–0,1 МРП.

    • Свидетельства о праве на наследство, завещания – 1 МРП.

  • Прочие нотариальные действия:

    • Исполнительная надпись, хранение документов, соглашения по гарантии – 0,1–0,5 МРП.

3. «Прочие действия» и разрешения

В кодексе закреплены госпошлины за выдачу документов, разрешений и лицензий:

  • Оружие:

    • Регистрация, хранение, выдача разрешений – 0,1–3 МРП.

  • Транспорт:

    • Водительское удостоверение – 1,25 МРП.

    • Свидетельство о регистрации авто – 1,25 МРП.

    • Государственные номера: обычные – 2,8 МРП; дубликат – 1,4–2,8 МРП.

    • «Красивые номера» – от 10 до 285 МРП.

  • Миграционные документы:

    • Виза (однократная) – 7 МРП, многократная – 30 МРП.

    • Вид на жительство – 4 МРП.

    • Гражданство, приглашения на въезд, выезд на ПМЖ – 0,5–1 МРП.

  • Документы личности:

    • Паспорт РК: 24 стр. – 4 МРП, 36 стр. – 8 МРП, 48 стр. – 12 МРП.

    • Удостоверение лица без гражданства – 8 МРП.

    • Вид на жительство иностранца – 0,2 МРП.

Нововведения 2026 года:

  • Госпошлина за выдачу удостоверения личности при первом получении и по истечении срока действия отменяется.

  • К списку документов без госпошлины добавились удостоверение моряка и мореходная книжка.

  • Выдача профессионального диплома теперь также не облагается госпошлиной.

4. Итог: к чему готовиться казахстанцам

Даже если порядок уплаты госпошлины и ставки остались практически без изменений, рост МРП на 10% делает услуги «юридически значимых действий» ощутимо дороже. От обычного паспорта до «красивого» номера на авто – любой казахстанец теперь может точно подсчитать свои расходы заранее.

Внимание к деталям: госпошлина – это не просто формальность, а реальная часть бюджета гражданина при любом юридически значимом действии.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь