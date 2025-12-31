Роль зарплаты сильно преувеличена: что реально влияет на размер пенсий в Казахстане

Пенсионные накопления казахстанцев всё меньше зависят исключительно от регулярных взносов и всё больше формируются за счёт инвестиционного дохода. По данным на 1 декабря 2025 года , чистый инвестиционный доход в системе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысил 13,43 трлн тенге , что составляет 41,5% от общего объёма пенсионных накоплений . Иными словами, почти каждый второй тенге на пенсионных счетах граждан — это результат работы финансовых рынков, а не прямых отчислений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: pl.dreamstime.com

Инвестиционный доход: главный драйвер роста накоплений

С момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ в 2014 году роль инвестиционного дохода значительно усилилась. Если ранее система в основном аккумулировала взносы, то сегодня основной вклад в рост накоплений вносит управление активами.

За период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года вкладчикам было начислено около 2,23 трлн тенге инвестиционного дохода.

Годовая доходность активов под управлением Национального банка Казахстана составила 9,69%.

Для сравнения, доходность активов, формируемых за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, составила 8,07%, что также превышает уровень инфляции за аналогичный период. Это особенно важно, поскольку главная цель пенсионных накоплений — не только сохранить средства, но и защитить их покупательную способность.

Долгий горизонт: почему важно смотреть на пенсию в перспективе

ЕНПФ подчёркивает, что оценивать эффективность пенсионных инвестиций по коротким периодам некорректно.

Рыночные колебания, изменения стоимости ценных бумаг и валютные факторы могут временно снижать доходность.

Однако в долгосрочной перспективе система демонстрирует устойчивый рост.

Исторический пример подтверждает это: с момента запуска накопительной пенсионной системы в 1998 году:

Совокупная инвестиционная доходность достигла 1054,45% .

Накопленная инфляция за этот же период составила 933,55%.

То есть пенсионные накопления казахстанцев не только сохранили покупательную способность, но и выросли в реальном выражении.

Роль государства и фактор доверия

Государство играет ключевую роль в стабильности накопительной системы.

Гарантия сохранности обязательных взносов с учётом инфляции : если на момент выхода на пенсию инвестиционная доходность вкладчика окажется ниже инфляции, разница компенсируется государством.

Прозрачность: каждый гражданин может в любое время проверить структуру своих накоплений и инвестиционный доход через сайт или мобильное приложение ЕНПФ.

Такие механизмы снижают риски для граждан и повышают доверие к системе.

Что это значит для будущих пенсионеров

Современная пенсионная система Казахстана всё больше функционирует как долгосрочный инвестиционный механизм, а не просто как накопитель средств.

Размер будущей пенсии зависит не только от регулярности взносов , но и от макроэкономической среды , политики диверсификации активов и эффективности управления со стороны государства.

Пенсионные накопления уже формируются по принципу «деньги должны работать», что становится ключевым фактором финансовой устойчивости граждан в старости.

Иными словами, для будущих пенсионеров важно понимать: дисциплина в взносах — это только часть успеха, остальное делают инвестиции и грамотное управление активами.