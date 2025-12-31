Роль зарплаты сильно преувеличена: что реально влияет на размер пенсий в Казахстане

Пенсионные накопления казахстанцев всё меньше зависят исключительно от регулярных взносов и всё больше формируются за счёт инвестиционного дохода. По данным на 1 декабря 2025 года, чистый инвестиционный доход в системе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) превысил 13,43 трлн тенге, что составляет 41,5% от общего объёма пенсионных накоплений. Иными словами, почти каждый второй тенге на пенсионных счетах граждан — это результат работы финансовых рынков, а не прямых отчислений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
С момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ в 2014 году роль инвестиционного дохода значительно усилилась. Если ранее система в основном аккумулировала взносы, то сегодня основной вклад в рост накоплений вносит управление активами.
За период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года вкладчикам было начислено около 2,23 трлн тенге инвестиционного дохода.
Годовая доходность активов под управлением Национального банка Казахстана составила 9,69%.
Для сравнения, доходность активов, формируемых за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, составила 8,07%, что также превышает уровень инфляции за аналогичный период. Это особенно важно, поскольку главная цель пенсионных накоплений — не только сохранить средства, но и защитить их покупательную способность.
ЕНПФ подчёркивает, что оценивать эффективность пенсионных инвестиций по коротким периодам некорректно.
Рыночные колебания, изменения стоимости ценных бумаг и валютные факторы могут временно снижать доходность.
Однако в долгосрочной перспективе система демонстрирует устойчивый рост.
Исторический пример подтверждает это: с момента запуска накопительной пенсионной системы в 1998 году:
Совокупная инвестиционная доходность достигла 1054,45%.
Накопленная инфляция за этот же период составила 933,55%.
То есть пенсионные накопления казахстанцев не только сохранили покупательную способность, но и выросли в реальном выражении.
Государство играет ключевую роль в стабильности накопительной системы.
Гарантия сохранности обязательных взносов с учётом инфляции: если на момент выхода на пенсию инвестиционная доходность вкладчика окажется ниже инфляции, разница компенсируется государством.
Прозрачность: каждый гражданин может в любое время проверить структуру своих накоплений и инвестиционный доход через сайт или мобильное приложение ЕНПФ.
Такие механизмы снижают риски для граждан и повышают доверие к системе.
Современная пенсионная система Казахстана всё больше функционирует как долгосрочный инвестиционный механизм, а не просто как накопитель средств.
Размер будущей пенсии зависит не только от регулярности взносов, но и от макроэкономической среды, политики диверсификации активов и эффективности управления со стороны государства.
Пенсионные накопления уже формируются по принципу «деньги должны работать», что становится ключевым фактором финансовой устойчивости граждан в старости.
Иными словами, для будущих пенсионеров важно понимать: дисциплина в взносах — это только часть успеха, остальное делают инвестиции и грамотное управление активами.
Комментарии0 комментарий(ев)