18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 12:43

В Казахстане включают жёсткий режим для кикшеринга

Новости Казахстана 0 1 400

В Казахстане готовятся к радикальному пересмотру правил использования арендных электросамокатов. Подписанные президентом Касым-Жомартом Токаевым поправки вводят для кикшеринговых сервисов новые, значительно более жёсткие требования — от обязательной идентификации водителей до регистрации каждого самоката и оформления страховки, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by

Речь идёт о масштабных изменениях в нескольких законодательных актах, которые фактически переводят рынок аренды электросамокатов в режим строгого государственного контроля.

Какие законы изменили и что это значит

Во вторник, 30 декабря, глава государства подписал пакет поправок, включая Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». Документ напрямую затрагивает деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих электросамокаты в аренду.

Основная цель изменений — повысить безопасность дорожного движения и установить прозрачные правила работы кикшеринговых компаний, которые до сих пор регулировались лишь частично.

Самокат приравняли к объекту страхования

Одно из ключевых нововведений касается обязательного страхования. В закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОГПО) внесены изменения, расширяющие перечень объектов страхования.

Теперь под действие ОГПО подпадают не только автомобили и иные транспортные средства, но и электрические самокаты, сдаваемые в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это означает, что каждый арендный самокат должен иметь действующий страховой полис.

Регистрация, номер и допуск к движению

Существенные поправки внесены и в закон «О дорожном движении». МВД РК получило полномочия:

  • разрабатывать и утверждать порядок учёта арендных электросамокатов;

  • определять правила присвоения регистрационных номеров;

  • утверждать форму и образец номера.

При этом в законе прямо указано: арендные электросамокаты допускаются к дорожному движению только при наличии регистрационного номера и страхового полиса. Без выполнения этих условий использование самокатов станет незаконным.

Что обязаны делать кикшеринговые компании

Поправки вводят целый перечень новых обязанностей для операторов аренды электросамокатов. Компании должны будут:

  • контролировать техническое состояние самокатов;

  • проводить проверку пользователей, устанавливая их личность;

  • допускать к аренде только лиц старше 18 лет и имеющих действующее водительское удостоверение;

  • отказывать в аренде людям без прав или лишённым права управления;

  • информировать пользователей о штрафах и последствиях нарушений;

  • отслеживать поездки с помощью цифровых технологий (скорость и геолокация);

  • автоматически снижать скорость в зонах с ограничениями;

  • не допускать парковку самокатов в местах, создающих помехи пешеходам и транспорту;

  • оформлять обязательную страховку ОГПО на каждый самокат;

  • вести учёт самокатов и присваивать им номера по правилам уполномоченных органов;

  • передавать государственным органам данные о местоположении самокатов для обеспечения порядка и безопасности.

Таким образом, кикшеринг фактически превращается в контролируемый транспортный сервис, а не просто городской прокат.

Штрафы: ответственность теперь и для компаний

Изменения затронули и Кодекс об административных правонарушениях. В КоАП РК появилась новая статья 619-2, устанавливающая ответственность именно для кикшеринговых компаний.

Штраф предусмотрен за допуск к управлению электросамокатом лица, не имеющего либо лишённого права управления транспортным средством:

  • 25 МРП — если нарушение не повлекло последствий (в 2026 году это 108 125 тенге);

  • 40 МРП — если в результате причинён лёгкий вред здоровью либо повреждено имущество (около 173 тысяч тенге).

Когда новые правила начнут действовать

Согласно статье 2 закона, все перечисленные изменения вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования. Это означает, что новые требования начнут применяться летом 2026 года.

До этого времени кикшеринговым компаниям предстоит подготовиться к новым условиям работы, включая техническое переоснащение, внедрение систем контроля и оформление страховок.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь