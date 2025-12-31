В Казахстане включают жёсткий режим для кикшеринга

В Казахстане готовятся к радикальному пересмотру правил использования арендных электросамокатов. Подписанные президентом Касым-Жомартом Токаевым поправки вводят для кикшеринговых сервисов новые, значительно более жёсткие требования — от обязательной идентификации водителей до регистрации каждого самоката и оформления страховки, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: auto.onliner.by

Речь идёт о масштабных изменениях в нескольких законодательных актах, которые фактически переводят рынок аренды электросамокатов в режим строгого государственного контроля.

Какие законы изменили и что это значит

Во вторник, 30 декабря, глава государства подписал пакет поправок, включая Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». Документ напрямую затрагивает деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих электросамокаты в аренду.

Основная цель изменений — повысить безопасность дорожного движения и установить прозрачные правила работы кикшеринговых компаний, которые до сих пор регулировались лишь частично.

Самокат приравняли к объекту страхования

Одно из ключевых нововведений касается обязательного страхования. В закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОГПО) внесены изменения, расширяющие перечень объектов страхования.

Теперь под действие ОГПО подпадают не только автомобили и иные транспортные средства, но и электрические самокаты, сдаваемые в аренду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это означает, что каждый арендный самокат должен иметь действующий страховой полис.

Регистрация, номер и допуск к движению

Существенные поправки внесены и в закон «О дорожном движении». МВД РК получило полномочия:

разрабатывать и утверждать порядок учёта арендных электросамокатов;

определять правила присвоения регистрационных номеров;

утверждать форму и образец номера.

При этом в законе прямо указано: арендные электросамокаты допускаются к дорожному движению только при наличии регистрационного номера и страхового полиса. Без выполнения этих условий использование самокатов станет незаконным.

Что обязаны делать кикшеринговые компании

Поправки вводят целый перечень новых обязанностей для операторов аренды электросамокатов. Компании должны будут:

контролировать техническое состояние самокатов;

проводить проверку пользователей, устанавливая их личность;

допускать к аренде только лиц старше 18 лет и имеющих действующее водительское удостоверение;

отказывать в аренде людям без прав или лишённым права управления;

информировать пользователей о штрафах и последствиях нарушений;

отслеживать поездки с помощью цифровых технологий (скорость и геолокация);

автоматически снижать скорость в зонах с ограничениями;

не допускать парковку самокатов в местах, создающих помехи пешеходам и транспорту;

оформлять обязательную страховку ОГПО на каждый самокат;

вести учёт самокатов и присваивать им номера по правилам уполномоченных органов;

передавать государственным органам данные о местоположении самокатов для обеспечения порядка и безопасности.

Таким образом, кикшеринг фактически превращается в контролируемый транспортный сервис, а не просто городской прокат.

Штрафы: ответственность теперь и для компаний

Изменения затронули и Кодекс об административных правонарушениях. В КоАП РК появилась новая статья 619-2, устанавливающая ответственность именно для кикшеринговых компаний.

Штраф предусмотрен за допуск к управлению электросамокатом лица, не имеющего либо лишённого права управления транспортным средством:

25 МРП — если нарушение не повлекло последствий (в 2026 году это 108 125 тенге);

40 МРП — если в результате причинён лёгкий вред здоровью либо повреждено имущество (около 173 тысяч тенге).

Когда новые правила начнут действовать

Согласно статье 2 закона, все перечисленные изменения вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования. Это означает, что новые требования начнут применяться летом 2026 года.

До этого времени кикшеринговым компаниям предстоит подготовиться к новым условиям работы, включая техническое переоснащение, внедрение систем контроля и оформление страховок.