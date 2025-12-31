18+
31.12.2025, 14:08

Иностранные номера под запретом: новые правила для водителей в Казахстане

Новости Казахстана 0 9 282

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законодательных изменений, которые коснутся порядка использования автомобилей с иностранной регистрацией на территории страны. Новые поправки в Закон РК «О дорожном движении» вступают в силу сразу после официального опубликования, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кого коснутся новые правила

Изменения затрагивают статью 65 Закона «О дорожном движении». Теперь в неё добавлен пункт 1-1, который определяет, что транспортное средство считается находящимся в международном движении по Казахстану, если оно:

  • Принадлежит гражданину Казахстана, имеющему постоянное место жительства за границей;

  • Не зарегистрировано в Республике Казахстан;

  • Временно ввезено на территорию страны.

Ограничения для казахстанцев с иностранным резидентством

Это означает, что не все граждане смогут свободно ездить по Казахстану на иностранных автомобилях. Право на временное использование таких транспортных средств предоставлено только тем, кто имеет:

  • Резидентство в другой стране;

  • Вид на жительство (ВНЖ);

  • Визу, позволяющую постоянно проживать за границей.

При этом срок временного пребывания автомобиля на территории Казахстана не должен превышать одного года.

С какого момента закон вступает в силу

Согласно статье 2 нового закона, поправки начинают действовать со дня их официального опубликования, что делает их обязательными к исполнению сразу после появления в официальных источниках.

Итог

Нововведения направлены на регулирование движения автомобилей с иностранной регистрацией внутри страны и одновременно уточняют, кто из казахстанцев может временно пользоваться такими автомобилями. Для тех, кто проживает за границей, закон устанавливает чёткие рамки — временный срок использования автомобиля и обязательное соответствие статусу резидента другой страны.

29
49
6
