Иностранные номера под запретом: новые правила для водителей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законодательных изменений, которые коснутся порядка использования автомобилей с иностранной регистрацией на территории страны. Новые поправки в Закон РК «О дорожном движении» вступают в силу сразу после официального опубликования, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Изменения затрагивают статью 65 Закона «О дорожном движении». Теперь в неё добавлен пункт 1-1, который определяет, что транспортное средство считается находящимся в международном движении по Казахстану, если оно:
Принадлежит гражданину Казахстана, имеющему постоянное место жительства за границей;
Не зарегистрировано в Республике Казахстан;
Временно ввезено на территорию страны.
Это означает, что не все граждане смогут свободно ездить по Казахстану на иностранных автомобилях. Право на временное использование таких транспортных средств предоставлено только тем, кто имеет:
Резидентство в другой стране;
Вид на жительство (ВНЖ);
Визу, позволяющую постоянно проживать за границей.
При этом срок временного пребывания автомобиля на территории Казахстана не должен превышать одного года.
Согласно статье 2 нового закона, поправки начинают действовать со дня их официального опубликования, что делает их обязательными к исполнению сразу после появления в официальных источниках.
Нововведения направлены на регулирование движения автомобилей с иностранной регистрацией внутри страны и одновременно уточняют, кто из казахстанцев может временно пользоваться такими автомобилями. Для тех, кто проживает за границей, закон устанавливает чёткие рамки — временный срок использования автомобиля и обязательное соответствие статусу резидента другой страны.
