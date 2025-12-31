18+
31.12.2025, 15:28

Казахстан забирает под полный контроль свои атомные станции: что изменится для страны

Новости Казахстана 0 645

В конце декабря 2025 года произошла значимая трансформация в управлении энергетическим сектором страны. Компания "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) официально перешла из частной в республиканскую собственность. Этот шаг знаменует собой усиление контроля государства над стратегическими объектами атомной энергетики и открывает новые возможности для развития отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Постановление правительства: детали сделки

Согласно постановлению правительства РК от 25 декабря 2025 года, утверждено принятие доли участия в уставном капитале ТОО "КАЭС" от частного владения в республиканскую собственность по договору дарения.

В документе прямо указывается:

"Принять предложение АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов доли участия в уставном капитале ТОО "Казахстанские атомные электрические станции"."

Теперь ТОО включено в официальный перечень акционерных обществ и хозяйственных товариществ, доли которых находятся под контролем государства.

Кто теперь отвечает за управление

Право владения и пользования компанией передано Агентству Республики Казахстан по атомной энергии. Это решение создаёт единый центр управления атомными объектами страны и упрощает координацию при строительстве новых АЭС, а также при реализации проектов в области атомной энергетики.

История и задачи компании

ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" было создано в 2014 году. Основной целью компании является:

  • Разработка предпроектной документации (ТЭО) и проектно-сметной документации для строительства атомных электростанций;

  • Организация и координация работ по строительству АЭС на территории Казахстана;

  • Обеспечение соблюдения стандартов безопасности и энергоэффективности на всех этапах строительства и эксплуатации.

Передача компании в республиканскую собственность позволяет государству напрямую влиять на реализацию стратегических энергетических проектов, обеспечивая их прозрачность и долгосрочную стабильность.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Ну и сколько АЭС отошло в собственность государства? В штуках...
31.12.2025, 16:20
