Импорт товаров в Казахстан продолжает бить рекорды по росту цен

Данные Бюро национальной статистики показывают, что в октябре 2025 года зарубежная продукция подорожала в среднем на 11,5% по сравнению с октябрём 2024 года. При этом резкий рост цен коснулся как продовольственных, так и непродовольственных товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Аналитики отмечают разницу в динамике цен в зависимости от страны происхождения:
Товары из стран СНГ подорожали на 20%.
Продукция из остальных зарубежных государств выросла в цене на 7%.
Эти данные показывают, что экономическая нагрузка на казахстанцев особенно сильно сказывается именно на продуктах, поставляемых из соседних стран.
Среди продуктов питания сильнее всего подорожали:
Шоколад – рост в 1,8 раза;
Сахарные кондитерские изделия – на 1,5 раза;
Растительные масла – на 1,5 раза;
Печенье, вафли и аналогичные мучные изделия – на 41,6%;
Колбаса – на 31,6%;
Овощи – на 31,5%;
Консервы – на 31%.
Молочная продукция и яйца стали дороже на 28,4%, яблоки, груши и айва – на 21,4%, маргарин – на 20,8%, напитки – на 19,7%, рыба и морепродукты – на 17%, чай – на 13,2%.
Не обошлось и без подорожания мяса и субпродуктов, которые завозят из-за рубежа – их цена выросла на 11,4%.
Помимо продуктов питания, значительно увеличилась стоимость импортных непродовольственных товаров:
Бумага (листы и рулоны) – на 32,6%;
Пиротехника – на 30,5%;
Древесина и изделия из нее – на 29%;
Моющие и чистящие средства – на 25,4%;
Удобрения – на 25%;
Краска, лаки и шпатлевки – на 24,9%;
Продукты переработки нефти – на 19%;
Керамические изделия – на 19,7%;
Духи и туалетная вода – на 15,2%;
Локомотивы, трамваи и путевое оборудование – на 15%.
Также выросли цены на завозные головные уборы и обувь (+11,5%), природный газ (+9%), лифты, эскалаторы, канатные дороги (+7,8%) и фармацевтическую продукцию (+6%).
Резкий рост цен на продукты питания и промышленные товары показывает, что импорт остаётся серьёзной статьёй расходов для экономики Казахстана. Гражданам и бизнесу важно следить за динамикой цен, чтобы своевременно корректировать бюджеты и закупки.
