31.12.2025, 16:31

Импорт товаров в Казахстан продолжает бить рекорды по росту цен

Новости Казахстана 0 573

Данные Бюро национальной статистики показывают, что в октябре 2025 года зарубежная продукция подорожала в среднем на 11,5% по сравнению с октябрём 2024 года. При этом резкий рост цен коснулся как продовольственных, так и непродовольственных товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: world-nan.kz
Фото: world-nan.kz

Импорт из стран СНГ растёт быстрее остальных

Аналитики отмечают разницу в динамике цен в зависимости от страны происхождения:

  • Товары из стран СНГ подорожали на 20%.

  • Продукция из остальных зарубежных государств выросла в цене на 7%.

Эти данные показывают, что экономическая нагрузка на казахстанцев особенно сильно сказывается именно на продуктах, поставляемых из соседних стран.

Продовольственные товары: шоколад и колбаса бьют рекорды подорожания

Среди продуктов питания сильнее всего подорожали:

  • Шоколад – рост в 1,8 раза;

  • Сахарные кондитерские изделия – на 1,5 раза;

  • Растительные масла – на 1,5 раза;

  • Печенье, вафли и аналогичные мучные изделия – на 41,6%;

  • Колбаса – на 31,6%;

  • Овощи – на 31,5%;

  • Консервы – на 31%.

Молочная продукция и яйца стали дороже на 28,4%, яблоки, груши и айва – на 21,4%, маргарин – на 20,8%, напитки – на 19,7%, рыба и морепродукты – на 17%, чай – на 13,2%.

Не обошлось и без подорожания мяса и субпродуктов, которые завозят из-за рубежа – их цена выросла на 11,4%.

Непродовольственные товары тоже «не отстают»

Помимо продуктов питания, значительно увеличилась стоимость импортных непродовольственных товаров:

  • Бумага (листы и рулоны) – на 32,6%;

  • Пиротехника – на 30,5%;

  • Древесина и изделия из нее – на 29%;

  • Моющие и чистящие средства – на 25,4%;

  • Удобрения – на 25%;

  • Краска, лаки и шпатлевки – на 24,9%;

  • Продукты переработки нефти – на 19%;

  • Керамические изделия – на 19,7%;

  • Духи и туалетная вода – на 15,2%;

  • Локомотивы, трамваи и путевое оборудование – на 15%.

Также выросли цены на завозные головные уборы и обувь (+11,5%), природный газ (+9%), лифты, эскалаторы, канатные дороги (+7,8%) и фармацевтическую продукцию (+6%).

Вывод: инфляция импортных товаров ударяет по карману казахстанцев

Резкий рост цен на продукты питания и промышленные товары показывает, что импорт остаётся серьёзной статьёй расходов для экономики Казахстана. Гражданам и бизнесу важно следить за динамикой цен, чтобы своевременно корректировать бюджеты и закупки.

Комментарии

