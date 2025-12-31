18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.12.2025, 17:28

Курс валют в Казахстане на праздничные дни: с 1 по 4 января 2026 года

Новости Казахстана

В преддверии новогодних праздников Национальный банк Казахстана и обменные пункты страны обновили данные по курсам основных иностранных валют. Динамика курса доллара, евро и других валют важна как для граждан, планирующих покупки и обмен, так и для бизнеса и инвесторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: vbr.ru
Фото: vbr.ru

Закрытие торгов на Казахстанской фондовой бирже

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), вечерние торги иностранными валютами на 31 декабря 2025 года завершились в 17:00.

  • Доллар США: средневзвешенный курс составил 505,73 тенге, что на 3,22 тенге выше предыдущего значения.

  • Российский рубль: курс снизился до 6,31 тенге, потеряв 0,11 тенге.

  • Китайский юань: на утренних торгах зафиксирован рост до 72,12 тенге, что на 0,09 тенге выше предыдущего показателя.

Эти изменения отражают тенденции на международных валютных рынках и колебания спроса на иностранную валюту внутри страны.

Курс валют в обменных пунктах

В обменных пунктах города на 31 декабря 2025 года наблюдались следующие котировки:

  • Доллар США: покупка – 511,2 тенге, продажа – 516,8 тенге.

  • Евро: покупка – 592,6 тенге, продажа – 602,9 тенге.

  • Российский рубль: покупка – 6,13 тенге, продажа – 6,41 тенге.

Разница между курсом в обменниках и средневзвешенным курсом KASE объясняется коммерческой наценкой и спредом, применяемым финансовыми учреждениями.

Курс Национального банка на утро 31 декабря

Утром в последний день уходящего года Национальный банк Казахстана установил следующие официальные курсы валют:

  • Доллар США: 502,57 тенге

  • Евро: 591,68 тенге

  • Российский рубль: 6,42 тенге

Эти значения являются ориентиром для расчетов между банками и для контроля обменных операций в стране.

Итог

На фоне новогодних праздников и закрытия биржевых торгов курс доллара демонстрирует рост, евро сохраняет стабильность, а рубль слегка ослабевает. Казахстанцам, планирующим обмен валют, стоит учитывать разницу между официальным курсом и котировками в обменных пунктах, чтобы выбрать оптимальный момент для операций.

