Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным новогодним обращением к народу. Глава государства подвел итоги уходящего года, обозначил ключевые достижения страны и рассказал о приоритетах развития на 2026 год. Текст поздравления опубликован пресс-службой Акорды, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Год созидания и устойчивого экономического роста

В своем обращении президент отметил, что 2025 год стал для Казахстана годом созидания и укрепления стратегического курса развития. Несмотря на сложную международную обстановку, экономика страны продемонстрировала уверенный рост.

По словам Токаева, валовой внутренний продукт увеличился на 6%, а объем золотовалютных резервов превысил 62 млрд долларов. Эти показатели, как подчеркнул глава государства, свидетельствуют о стабильности и поступательном развитии национальной экономики.

Крупные инфраструктурные проекты и развитие транзитного потенциала

Президент обратил внимание на реализацию масштабных инвестиционных проектов. Одним из ключевых событий года стал запуск второй линии железной дороги Достык – Мойынты — крупнейшей магистрали, построенной за годы Независимости.

Параллельно в стране ведется строительство и реконструкция 13 тысяч километров автомобильных дорог, что существенно укрепляет транзитный и логистический потенциал Казахстана.

Поддержка аграриев и развитие сельских территорий

Отдельно Токаев остановился на достижениях в агропромышленном комплексе. Второй год подряд казахстанские аграрии собирают богатый урожай, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Для поддержки сельского хозяйства и фермеров была выделена беспрецедентная финансовая помощь в размере 1 трлн тенге. Развитие сельских территорий остается одним из приоритетов государственной политики.

Жилищное строительство и социальная инфраструктура

В 2025 году в эксплуатацию было введено более 19 млн квадратных метров жилья. В результате тысячи казахстанских семей смогли приобрести собственные квартиры.

Значительная работа проделана и в социальной сфере: построено свыше 100 школ и около 200 объектов здравоохранения. Кроме того, в стране начали работу филиалы ведущих университетов мира, что расширяет возможности для получения качественного образования.

Закон и Порядок как основа правового государства

Президент подчеркнул, что в обществе последовательно укрепляется принцип «Закон и Порядок». Особое внимание уделяется защите прав человека и повышению правосознания граждан, что является важным условием устойчивого развития страны.

Труд, достижения и национальная гордость

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад граждан в развитие Казахстана, подчеркнув, что все достижения стали возможны благодаря упорному труду народа.

Казахстанцы добились значительных успехов в образовании, науке, культуре и спорте. Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах, а победы спортсменов не раз сопровождались поднятием государственного флага на мировых аренах.

Уходящий год прошел под знаком Года рабочих профессий, в рамках которого особое внимание и почести были оказаны людям труда. Эта инициатива, по словам президента, будет продолжена.

Поддержка учителей, врачей и деятелей культуры

Глава государства подчеркнул, что поддержка педагогов, медицинских работников, ученых и представителей культуры носит долгосрочный стратегический характер. Нация, которая ценит честный труд и профессионализм, по его словам, имеет прочный фундамент для светлого будущего.

На пороге 2026 года и Года цифровизации

Президент напомнил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Он станет новым этапом модернизации страны.

Особое значение будет иметь предстоящая конституционная реформа, которая, как выразил уверенность Токаев, получит поддержку граждан и ускорит движение Казахстана по пути прогресса.

Приоритеты на будущее: экономика, бизнес и технологии

В числе ключевых задач на 2026 год президент обозначил:

укрепление энергетического потенциала;

развитие агропромышленного комплекса и водного хозяйства;

модернизацию транспорта, логистики и ЖКХ;

поддержку малого и среднего бизнеса.

Во всех регионах страны планируется открытие новых предприятий, строительство жилья, школ, медицинских, спортивных и культурных объектов, а также ремонт дорожной инфраструктуры.

Забота о детях и социальные обязательства государства

Токаев напомнил о реализации инициативы «Нацфонд – детям». В ближайшее время на счета каждого ребенка в третий раз поступят финансовые средства.

Государство, по его словам, продолжит выполнять все социальные обязательства, уделяя приоритетное внимание образованию и здравоохранению.

Благодарность тем, кто встречает праздник на работе

Отдельные слова благодарности президент адресовал гражданам, которые встречают Новый год на рабочих местах. Он отметил их ответственность, преданность делу и вклад в развитие страны.

Обращение к молодежи и новогодние пожелания

Глава государства обратился к молодежи и детям, подчеркнув, что они живут в эпоху новых возможностей. Он призвал верить в себя, быть трудолюбивыми, дисциплинированными и предприимчивыми, напомнив слова Абая о силе труда и разума.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а стране — мира, согласия и процветания.