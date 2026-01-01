Вкус степи в центре Европы: в Берлине открыли первый ресторан казахской кухни

В столице Германии произошло событие, которое стало заметным не только для казахстанской диаспоры, но и для гастрономической карты самого Берлина. В одном из центральных районов города открылся первый ресторан казахской кухни , ставший новым культурным и вкусовым ориентиром для местных жителей и туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал 24.kz .

Кадр из видео

Казахская кухня выходит на мировую гастросцену

Берлин давно считается городом, где можно попробовать блюда практически всех народов мира. Однако до недавнего времени в этом многонациональном пространстве отсутствовала казахская кухня. Открытие ресторана заполнило эту нишу, представив гостям традиционные блюда Казахстана — с их насыщенными вкусами, ароматами и особой философией гостеприимства.

Заведение расположено в центре города, что делает его доступным как для местных жителей, так и для туристов. Уже с первых недель работы ресторан стал местом притяжения для самых разных гостей: казахстанцев, проживающих в Германии, немцев и путешественников, ищущих новые гастрономические впечатления.

Вкус родного дома для одних — гастрономическое открытие для других

Меню ресторана построено вокруг классических блюд казахской кухни. Посетителям предлагают мясо по-казахски, плов, лагман, манты, самсу и баурсаки. Но, как признаются гости, сюда приходят не только ради еды. Немаловажную роль играет атмосфера, создающая ощущение тепла, уюта и связи с культурой Казахстана.

Для выходцев из Казахстана ресторан стал своеобразным островком родины вдали от дома. Один из посетителей, Павел, поделился своими эмоциями:

«Я очень рад, что в Берлине появилось место, куда можно прийти и почувствовать себя как дома, на Родине. Я захотел бешбармак — для меня это вкус детства, я вырос на нём. Самса и манты тоже. Нет слов — одни эмоции».

Сложная задача — сохранить подлинный вкус

Создатели ресторана признаются, что главной целью для них стало сохранение аутентичности казахской кухни. По их словам, воспроизвести традиционные вкусы за пределами Казахстана — непростая задача: важно подобрать правильные ингредиенты, специи и соблюдать технологию приготовления.

Несмотря на то что ресторан работает всего около двух месяцев, у него уже появились постоянные клиенты. Причём среди них не только казахстанцы, но и немцы, которые возвращаются снова, заинтересовавшись необычными вкусами и сочетаниями.

Казахстан через вкус и аромат специй

Особый интерес казахская кухня вызывает у тех, кто знакомится с ней впервые. Всё чаще в зале можно увидеть гостей, для которых посещение ресторана становится первым гастрономическим знакомством с Казахстаном.

Одна из посетительниц, Клаудия, профессиональный повар, призналась, что казахская кухня стала для неё настоящим открытием:

«Я никогда раньше не пробовала казахскую кухню. Её сложно сравнивать с восточноевропейской — здесь совершенно другие вкусы и ароматы. Я заказала плов и не знала, чего ожидать. Специи оказались непривычными. Теперь я думаю, смогу ли повторить это блюдо дома. Хочу узнать, какие специи используют в Казахстане, и попробовать воссоздать этот вкус самостоятельно».

Планы на будущее: больше блюд и больше Казахстана

Основатели ресторана не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах — расширение меню, а также более глубокое знакомство гостей с культурой Казахстана. Помимо еды, в заведении намерены уделять внимание музыкальному сопровождению и атмосфере, чтобы посетители могли почувствовать не только вкус, но и дух страны.

Появление первого ресторана казахской кухни в Берлине стало ещё одним шагом к популяризации национальной культуры за рубежом — через гастрономию, эмоции и живое общение за одним столом.