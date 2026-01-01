18+
01.01.2026, 07:33

Вкус степи в центре Европы: в Берлине открыли первый ресторан казахской кухни

Новости Казахстана 0 630

В столице Германии произошло событие, которое стало заметным не только для казахстанской диаспоры, но и для гастрономической карты самого Берлина. В одном из центральных районов города открылся первый ресторан казахской кухни, ставший новым культурным и вкусовым ориентиром для местных жителей и туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Казахская кухня выходит на мировую гастросцену

Берлин давно считается городом, где можно попробовать блюда практически всех народов мира. Однако до недавнего времени в этом многонациональном пространстве отсутствовала казахская кухня. Открытие ресторана заполнило эту нишу, представив гостям традиционные блюда Казахстана — с их насыщенными вкусами, ароматами и особой философией гостеприимства.

Заведение расположено в центре города, что делает его доступным как для местных жителей, так и для туристов. Уже с первых недель работы ресторан стал местом притяжения для самых разных гостей: казахстанцев, проживающих в Германии, немцев и путешественников, ищущих новые гастрономические впечатления.

Вкус родного дома для одних — гастрономическое открытие для других

Меню ресторана построено вокруг классических блюд казахской кухни. Посетителям предлагают мясо по-казахски, плов, лагман, манты, самсу и баурсаки. Но, как признаются гости, сюда приходят не только ради еды. Немаловажную роль играет атмосфера, создающая ощущение тепла, уюта и связи с культурой Казахстана.

Для выходцев из Казахстана ресторан стал своеобразным островком родины вдали от дома. Один из посетителей, Павел, поделился своими эмоциями:

«Я очень рад, что в Берлине появилось место, куда можно прийти и почувствовать себя как дома, на Родине. Я захотел бешбармак — для меня это вкус детства, я вырос на нём. Самса и манты тоже. Нет слов — одни эмоции».

Сложная задача — сохранить подлинный вкус

Создатели ресторана признаются, что главной целью для них стало сохранение аутентичности казахской кухни. По их словам, воспроизвести традиционные вкусы за пределами Казахстана — непростая задача: важно подобрать правильные ингредиенты, специи и соблюдать технологию приготовления.

Несмотря на то что ресторан работает всего около двух месяцев, у него уже появились постоянные клиенты. Причём среди них не только казахстанцы, но и немцы, которые возвращаются снова, заинтересовавшись необычными вкусами и сочетаниями.

Казахстан через вкус и аромат специй

Особый интерес казахская кухня вызывает у тех, кто знакомится с ней впервые. Всё чаще в зале можно увидеть гостей, для которых посещение ресторана становится первым гастрономическим знакомством с Казахстаном.

Одна из посетительниц, Клаудия, профессиональный повар, призналась, что казахская кухня стала для неё настоящим открытием:

«Я никогда раньше не пробовала казахскую кухню. Её сложно сравнивать с восточноевропейской — здесь совершенно другие вкусы и ароматы. Я заказала плов и не знала, чего ожидать. Специи оказались непривычными. Теперь я думаю, смогу ли повторить это блюдо дома. Хочу узнать, какие специи используют в Казахстане, и попробовать воссоздать этот вкус самостоятельно».

Планы на будущее: больше блюд и больше Казахстана

Основатели ресторана не собираются останавливаться на достигнутом. В их планах — расширение меню, а также более глубокое знакомство гостей с культурой Казахстана. Помимо еды, в заведении намерены уделять внимание музыкальному сопровождению и атмосфере, чтобы посетители могли почувствовать не только вкус, но и дух страны.

Появление первого ресторана казахской кухни в Берлине стало ещё одним шагом к популяризации национальной культуры за рубежом — через гастрономию, эмоции и живое общение за одним столом.

Комментарии

