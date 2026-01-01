2026 год изменит всё: новые законы и выплаты в Казахстане, о которых нужно знать

В 2026 году казахстанцев ожидает целый ряд значимых изменений, затрагивающих финансовую сферу, социальные выплаты, налоги и даже правила пользования технологиями. От пенсий до штрафов — эксперты прогнозируют, что многие казахстанцы ощутят на себе последствия новых законов и правил уже с первых дней января, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) вырос с 3 932 до 4 325 тенге. Это изменение напрямую влияет на размеры многих пособий, штрафов, налогов и государственных пошлин.
Одновременно увеличился и прожиточный минимум: теперь он составляет 50 851 тенге. На его основе рассчитываются пособия по инвалидности, потере кормильца и другие выплаты.
Важно отметить, что минимальная заработная плата (МЗП) осталась прежней — 85 000 тенге, уже третий год подряд.
Все пенсионные выплаты, включая средства из ЕНПФ, увеличиваются на 10%. В 2026 году базовая пенсия составит минимум 35 596 тенге, а солидарная — 69 049 тенге.
Максимальная базовая пенсия при трудовом стаже 34 года и более достигнет 60 004,18 тенге.
Таким образом, казахстанцы смогут рассчитывать на ощутимый прирост пенсионных доходов.
Все виды государственных пособий также увеличатся на 10%:
Пособие на рождение детей:
Первые три ребенка: с 149 416 до 164 350 тенге
Четвертый и последующие: с 247 716 до 272 475 тенге
Пособие многодетным семьям:
За четверых детей: с 63 030 до 69 330 тенге
За десятерых детей: с 157 000 до 173 000 тенге
Пособия по инвалидности:
1 группа: с 101 702 до 111 872 тенге
2 группа: с 81 362 до 89 498 тенге
3 группа: с 55 474 до 61 021 тенге
С 1 января 2026 года социальные выплаты из ГФСС увеличиваются на 10%. Их точный размер определяется индивидуально и зависит от конкретной ситуации получателя.
Таким образом, выплаты за потерю кормильца или утрату трудоспособности станут ощутимо выше для большинства казахстанцев.
Ежемесячные выплаты зависят от очередности детей:
Первый ребенок: 5,76 МРП (24 912 тенге)
Второй: 6,81 МРП (29 453,25 тенге)
Третий: 7,85 МРП (33 951,25 тенге)
Четвертый и последующие: 8,9 МРП (38 492,5 тенге)
Работающие женщины, участвующие в системе ОСМС, вместо пособий будут получать социальные выплаты по уходу за ребенком.
2026 год принесет новые виды штрафов:
За нарушения при использовании систем искусственного интеллекта, включая распространение недостоверной информации
С 18 января вводится запрет продажи табака и энергетиков лицам моложе 21 года
Размер штрафов колеблется от 15 до 400 МРП, с повышенными санкциями за повторные нарушения, для физических лиц и бизнеса.
В Казахстане начали проверку мобильных переводов, получаемых гражданами. Под наблюдение попадают транзакции с признаками предпринимательской деятельности:
Получение денег от 100 и более лиц за 3 месяца
Общая сумма превышает 12-кратный размер МЗП
Такие меры направлены на выявление скрытых доходов и контроля за финансовыми потоками.
С 1 января выросла стоимость оформления документов:
Паспорт 36 стр.: 34 600 тенге
Паспорт 48 стр.: 51 900 тенге
Удостоверение личности при замене: 865 тенге
Водительские права и регистрация ТС: 5 406,25 тенге
Государственный номерной знак: 12 110 тенге
При первичной выдаче удостоверение личности выдается бесплатно, что снижает финансовую нагрузку на граждан.
Мужчины уходят на пенсию с 63 лет, женщины — с 61 года
В 2026 году пенсию оформляют мужчины 1963 года рождения и женщины 1965 года рождения
Пороги минимальной достаточности выросли на 10%, что учитывается при расчетах пенсионных выплат
С 1 января органы местного самоуправления будут платить взносы за граждан, которые не могут сделать это самостоятельно.
Размер взносов для большинства граждан не изменился
Увеличение коснулось только высокодоходных работников и работодателей
Предельные суммы и база начисления пересмотрены, но ставки остались прежними
С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс:
Базовая ставка НДС: 16%
Для медикаментов и медицинских услуг: 5% с 2026 года, 10% с 2027 года
Упразднены отдельные налоги, сокращены ставки и сборы
Оптимизированы специальные налоговые режимы:
Для самозанятых
На основе упрощенной декларации
Для фермеров
Самозанятые смогут платить налоги через мобильное приложение, а некоторые штрафы и пени будут списаны.
