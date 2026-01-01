2026 год изменит всё: новые законы и выплаты в Казахстане, о которых нужно знать

В 2026 году казахстанцев ожидает целый ряд значимых изменений, затрагивающих финансовую сферу, социальные выплаты, налоги и даже правила пользования технологиями. От пенсий до штрафов — эксперты прогнозируют, что многие казахстанцы ощутят на себе последствия новых законов и правил уже с первых дней января, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

МРП и прожиточный минимум: цифры, которые определяют жизнь

С 1 января 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) вырос с 3 932 до 4 325 тенге. Это изменение напрямую влияет на размеры многих пособий, штрафов, налогов и государственных пошлин.

Одновременно увеличился и прожиточный минимум: теперь он составляет 50 851 тенге. На его основе рассчитываются пособия по инвалидности, потере кормильца и другие выплаты.

Важно отметить, что минимальная заработная плата (МЗП) осталась прежней — 85 000 тенге, уже третий год подряд.

Пенсии: повышение на 10%

Все пенсионные выплаты, включая средства из ЕНПФ, увеличиваются на 10%. В 2026 году базовая пенсия составит минимум 35 596 тенге, а солидарная — 69 049 тенге.

Максимальная базовая пенсия при трудовом стаже 34 года и более достигнет 60 004,18 тенге.

Таким образом, казахстанцы смогут рассчитывать на ощутимый прирост пенсионных доходов.

Пособия: новые размеры для семей

Все виды государственных пособий также увеличатся на 10%:

Пособие на рождение детей : Первые три ребенка: с 149 416 до 164 350 тенге Четвертый и последующие: с 247 716 до 272 475 тенге

Пособие многодетным семьям : За четверых детей: с 63 030 до 69 330 тенге За десятерых детей: с 157 000 до 173 000 тенге

Пособия по инвалидности : 1 группа: с 101 702 до 111 872 тенге 2 группа: с 81 362 до 89 498 тенге 3 группа: с 55 474 до 61 021 тенге



Социальные выплаты: утрата трудоспособности и потеря кормильца

С 1 января 2026 года социальные выплаты из ГФСС увеличиваются на 10%. Их точный размер определяется индивидуально и зависит от конкретной ситуации получателя.

Таким образом, выплаты за потерю кормильца или утрату трудоспособности станут ощутимо выше для большинства казахстанцев.

Пособия по уходу за детьми

Ежемесячные выплаты зависят от очередности детей:

Первый ребенок: 5,76 МРП (24 912 тенге)

Второй: 6,81 МРП (29 453,25 тенге)

Третий: 7,85 МРП (33 951,25 тенге)

Четвертый и последующие: 8,9 МРП (38 492,5 тенге)

Работающие женщины, участвующие в системе ОСМС, вместо пособий будут получать социальные выплаты по уходу за ребенком.

Новые штрафы: ИИ, табак и энергетики

2026 год принесет новые виды штрафов:

За нарушения при использовании систем искусственного интеллекта , включая распространение недостоверной информации

С 18 января вводится запрет продажи табака и энергетиков лицам моложе 21 года

Размер штрафов колеблется от 15 до 400 МРП, с повышенными санкциями за повторные нарушения, для физических лиц и бизнеса.

"Подозрительные" переводы: финансовый контроль

В Казахстане начали проверку мобильных переводов, получаемых гражданами. Под наблюдение попадают транзакции с признаками предпринимательской деятельности:

Получение денег от 100 и более лиц за 3 месяца

Общая сумма превышает 12-кратный размер МЗП

Такие меры направлены на выявление скрытых доходов и контроля за финансовыми потоками.

Платим за документы: новые цены

С 1 января выросла стоимость оформления документов:

Паспорт 36 стр.: 34 600 тенге

Паспорт 48 стр.: 51 900 тенге

Удостоверение личности при замене: 865 тенге

Водительские права и регистрация ТС: 5 406,25 тенге

Государственный номерной знак: 12 110 тенге

При первичной выдаче удостоверение личности выдается бесплатно, что снижает финансовую нагрузку на граждан.

Пенсионный возраст и пороги

Мужчины уходят на пенсию с 63 лет , женщины — с 61 года

В 2026 году пенсию оформляют мужчины 1963 года рождения и женщины 1965 года рождения

Пороги минимальной достаточности выросли на 10%, что учитывается при расчетах пенсионных выплат

ОСМС: взносы и изменения

С 1 января органы местного самоуправления будут платить взносы за граждан, которые не могут сделать это самостоятельно.

Размер взносов для большинства граждан не изменился

Увеличение коснулось только высокодоходных работников и работодателей

Предельные суммы и база начисления пересмотрены, но ставки остались прежними

Новый Налоговый кодекс: ставка НДС и упрощение

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс:

Базовая ставка НДС: 16%

Для медикаментов и медицинских услуг: 5% с 2026 года , 10% с 2027 года

Упразднены отдельные налоги, сокращены ставки и сборы

Оптимизированы специальные налоговые режимы: Для самозанятых На основе упрощенной декларации Для фермеров



Самозанятые смогут платить налоги через мобильное приложение, а некоторые штрафы и пени будут списаны.