01.01.2026, 10:10

Шаг в будущее: какой год наступил в Казахстане

Новости Казахстана 0 484

В новогоднем обращении к народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал важное объявление, которое задаёт тон всей государственной стратегии на ближайшие двенадцать месяцев. 2026 год официально провозглашён Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новый этап модернизации страны

По словам главы государства, наступивший год станет важной вехой в модернизации Казахстана. Центральным событием станет предстоящая конституционная реформа, которая, по мнению Токаева, создаст платформу для ускоренного развития страны и усиления её международного потенциала.

"2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана. Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса", — отметил Президент.

Цифровизация как стратегический приоритет

Особое внимание в послании уделено цифровизации. Токаев подчеркнул, что преобразование Казахстана в цифровое государство — ключевой элемент в реализации национальных амбиций.

"В послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах", — заключил он.

Президент уточнил, что внедрение инновационных технологий затронет все отрасли экономики, государственного управления и социальной сферы, что создаст новые возможности для бизнеса и улучшит качество жизни граждан.

Искусственный интеллект и будущее страны

Объявление 2026 года Годом искусственного интеллекта подчеркивает стремление Казахстана интегрировать передовые технологии в повседневную жизнь и национальную экономику. Ожидается, что ИИ станет драйвером улучшения государственных услуг, повышения эффективности производства и внедрения умных решений в инфраструктуру.

Таким образом, 2026 год обещает стать годом кардинальных изменений, где цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью стратегии развития страны, а граждане получат новые возможности для обучения, работы и взаимодействия с государством.

