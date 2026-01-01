18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 12:02

Досмотр сумок и карманов в торговых центрах Казахстана: что должен знать каждый покупатель

Новости Казахстана 0 1 597

В последнее время в соцсетях активно обсуждается привычная, но щекотливая ситуация: охранники в торгово-развлекательных центрах и магазинах требуют открыть сумку или показать личные вещи. Казалось бы, обычная проверка, но так ли это законно, сообщает Lada.kz. 

Фото: mosregtoday.ru
Фото: mosregtoday.ru

Как начинается «проверка» в магазине

Часто на выходе из супермаркета или ТРЦ покупателя останавливают охранники. Иногда просьба выглядит мягко: «Покажите сумку». Но иногда ситуация переходит в давление: охранник пытается самостоятельно провести досмотр, угрожает не выпускать человека до проверки и настаивает на «своей правоте».

Именно эта практика вызвала бурную дискуссию в сети Threads, где казахстанский юрист Роман Чудинов обратил внимание на распространённые нарушения прав граждан.

Что говорит закон: охранники — не полиция

Роман Чудинов подчёркивает, что частные охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей.

Согласно статье 27 Конституции Республики Казахстан, каждому гражданину гарантирована личная неприкосновенность. Это означает, что любые действия, связанные с принудительным осмотром сумок, карманов или личных вещей без согласия человека, являются нарушением закона.

Досмотр вещей — привилегия исключительно сотрудников полиции. Причём и они должны соблюдать строгую процедуру:

  • наличие понятых при осмотре;

  • оформление протокола досмотра;

  • соблюдение норм Кодекса об административных правонарушениях РК.

Любые попытки частной охраны обойти эти правила незаконны.

На что реально имеет право охранник

Юрист разъясняет: максимум, что может сделать охранник, — это вежливо попросить вас добровольно показать содержимое сумки.

Важно помнить:

  • Вы вправе отказаться от такой просьбы.

  • В случае давления, угроз или удержания, гражданин может сразу вызвать полицию.

  • Частная охрана не имеет полномочий задерживать или обыскивать покупателя.

Чудинов подчёркивает: торговые объекты нанимают охрану для защиты имущества, но это не правоохранительные органы, и они не могут «подменять» полицию.

Практические советы для покупателей

  1. Оставайтесь спокойными. Любое давление со стороны охраны не даёт им права нарушать ваши права.

  2. Знайте свои права. Частные охранники не могут проводить досмотр без вашего согласия.

  3. Вызовите полицию при нарушении. Если охранник угрожает не выпускать или настаивает на осмотре, это повод для официального обращения.

  4. Документируйте ситуацию. Запись на телефон или свидетели помогут подтвердить нарушение ваших прав.

В итоге, даже если просьба открыть сумку кажется обычной формальностью, важно помнить: соглашаться на досмотр не обязательно. Закон на вашей стороне, и охранники не могут действовать вместо полиции.

3
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь