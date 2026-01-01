Досмотр сумок и карманов в торговых центрах Казахстана: что должен знать каждый покупатель

В последнее время в соцсетях активно обсуждается привычная, но щекотливая ситуация: охранники в торгово-развлекательных центрах и магазинах требуют открыть сумку или показать личные вещи. Казалось бы, обычная проверка, но так ли это законно, сообщает Lada.kz.

Фото: mosregtoday.ru

Как начинается «проверка» в магазине

Часто на выходе из супермаркета или ТРЦ покупателя останавливают охранники. Иногда просьба выглядит мягко: «Покажите сумку». Но иногда ситуация переходит в давление: охранник пытается самостоятельно провести досмотр, угрожает не выпускать человека до проверки и настаивает на «своей правоте».

Именно эта практика вызвала бурную дискуссию в сети Threads, где казахстанский юрист Роман Чудинов обратил внимание на распространённые нарушения прав граждан.

Что говорит закон: охранники — не полиция

Роман Чудинов подчёркивает, что частные охранники не имеют права проводить досмотр личных вещей.

Согласно статье 27 Конституции Республики Казахстан, каждому гражданину гарантирована личная неприкосновенность. Это означает, что любые действия, связанные с принудительным осмотром сумок, карманов или личных вещей без согласия человека, являются нарушением закона.

Досмотр вещей — привилегия исключительно сотрудников полиции. Причём и они должны соблюдать строгую процедуру:

наличие понятых при осмотре;

оформление протокола досмотра;

соблюдение норм Кодекса об административных правонарушениях РК.

Любые попытки частной охраны обойти эти правила незаконны.

На что реально имеет право охранник

Юрист разъясняет: максимум, что может сделать охранник, — это вежливо попросить вас добровольно показать содержимое сумки.

Важно помнить:

Вы вправе отказаться от такой просьбы.

В случае давления, угроз или удержания, гражданин может сразу вызвать полицию .

Частная охрана не имеет полномочий задерживать или обыскивать покупателя.

Чудинов подчёркивает: торговые объекты нанимают охрану для защиты имущества, но это не правоохранительные органы, и они не могут «подменять» полицию.

Практические советы для покупателей

Оставайтесь спокойными. Любое давление со стороны охраны не даёт им права нарушать ваши права. Знайте свои права. Частные охранники не могут проводить досмотр без вашего согласия. Вызовите полицию при нарушении. Если охранник угрожает не выпускать или настаивает на осмотре, это повод для официального обращения. Документируйте ситуацию. Запись на телефон или свидетели помогут подтвердить нарушение ваших прав.

В итоге, даже если просьба открыть сумку кажется обычной формальностью, важно помнить: соглашаться на досмотр не обязательно. Закон на вашей стороне, и охранники не могут действовать вместо полиции.